Los principales candidatos a la Alcaldía de Molina de Segura responden: objetivos y propuestas para el 28M

Eliseo García (PSOE), José Ángel Alfonso (PP), Antonio Martínez (Vox), José Juan Morcillo (Ciudadanos) y Mariano Vicente (Juntxs por Molina) son los principales candidatos a la Alcaldía de Molina de Segura.

Los cinco hacen un repaso de la situación política, social y económica del municipio de la Vega Media en La Opinión, donde exponen sus objetivos de cara a las elecciones del próximo 28 de mayo y defienden cuáles serán sus principales propuestas si consiguen formar Gobierno en el municipio tras los comicios.

¿Revalidará el PSOE la Alcaldía en el cuarto municipio más importante de la Región? ¿Volverá a gobernar el PP tras pasar casi las dos últimas legislaturas en la oposición tras el adiós de Eduardo Contreras?

¿El 'efecto Vox' dará la sorpresa y la formación de Abascal se eregirá como la más votada en la localidad? ¿Recuperará el pulso Ciudadanos tras una legislatura de lo más convulsa a nivel nacional, regional y también local?

Y, ojo, porque el ex de Podemos Mariano Vicente (que fue la llave para que el PSOE gobernase en esta legislatura tras dar su apoyo a los socialistas) también tendrá mucho que decir, aunque esta vez lo hará como representante de la coalición Juntxs por Molina (Izquierda Unida, Más Molina y Equo-Verdes).

Estas son sus respuestas para mejorar la vida de los molinenses de cara a los próximos cuatro años:

¿Cuáles son los principales objetivos que se plantea su formación de cara a las próximas elecciones municipales?

Eliseo García (PSOE): Continuar con la modernización del municipio en cuanto a digitalización, eficiencia energética y con un casco urbano más accesible para las familias. Asimismo, seguir apostando de forma firme e innovadora por la cultura, el deporte y la política social, y seguir invirtiendo en nuestros colegios, para que continúen siendo un referente regional y nacional. Tenemos que seguir trabajando en la cohesión de Molina de Segura. Durante demasiado tiempo vivir en una pedanía o en las urbanizaciones significaba tener menos servicios y menos derechos, y ahora no es así. Nuestra principal fortaleza está en unir a los molinenses vivan donde vivan y en conectarlos con el casco urbano de nuestro municipio.

José Ángel Alfonso (PP): El principal objetivo para esta legislatura será superar el paréntesis que han representado los gobiernos del PSOE y Podemos. Lograr un entorno seguro, una ciudad donde nuestros hijos e hijas puedan crecer y desarrollarse de forma segura, queremos vivir en un sitio donde acciones como pasear sean una distracción y no una preocupación. Queremos recuperar la ilusión por vivir y trabajar en Molina de Segura. donde ayudemos al tejido empresarial a crecer y no ha marcharse; donde cada día abran más comercios locales y cierren; donde los jóvenes tengan su espacio y los mayores puedan relajarse.

Antonio Martínez (Vox): Ofrecer a todos los molinenses una alternativa que ponga sus necesidades reales en el centro de las políticas públicas y que resuelva los problemas que otros no han querido. Enfocaremos nuestros esfuerzos durante la campaña electoral en que los molinenses conozcan nuestro mensaje y la alternativa que ofrecemos sin intermediarios y sin manipulaciones.

José Juan Morcillo (Cs): Mejorar la atención sanitaria: no es lógico que los ciudadanos de una ciudad con unos 70.000 habitantes tengan que desplazarse a Murcia para visitas de especialistas o pruebas diagnósticas; convertir a Molina de Segura en una de las ciudades con menos desempleo del país; y que todos los habitantes del municipio bien vivan en el casco urbano, pedanías o urbanizaciones tengan los mismos servicios ya que las necesidades también son las mismas.

Ha llegado el momento de dejar de arreglar rotos y carencias de la época anterior para desarrollar un modelo de ciudad nuevo Mariano Vicente - Candidato de Juntxs por Molina

Mariano Vicente (JxM): Pretendemos vertebrar a un conjunto bastante amplio, diverso y transversal del electorado de un municipio como Molina de Segura. Con la confluencia Izquierda Unida, Más Molina y Equo-Verdes queremos representar a este electorado exigente, innovador y abierto que pide ambición en la transformación de un municipio para cuidar mejor a su ciudadanía, superando las inercias que aún persisten de los años de gobierno del PP. Mejorar el modelo de servicios municipales, diseñar la acogida a proyectos empresariales de alto valor añadido, empleo de calidad y caminar hacia una industria cada vez más limpia que asimile en su procesos las bajas emisiones contaminantes y la economía circular. Y recuperar la ciudad como espacio amable para todas las personas y emprender la regeneración integral de los barrios del casco urbano más dañados por el abandono de las últimas tres décadas.

¿Y las propuestas más importantes que abanderan su programa electoral?

Eliseo García (PSOE): Principalmente, seguir el trabajo ya iniciado con un plus, la vivienda. Tenemos que generar un nuevo gran espacio verde en la zona norte del municipio que dé recreo a los que viven en esa zona y tenemos que seguir mejorando carreteras, parques y espacios públicos. Además, también tenemos que seguir el camino de la contratación de más agentes de Policía Local y el de mejorar sus herramientas de trabajo: desde 2008 no se contrataba ningún agente. En estos dos años con jubilaciones y movilidad hemos incorporado a 15 nuevos agentes. Este es el camino a seguir. Y también la vivienda. Tenemos nuevos programas en mente y en proyectos que tienen que hacer que Molina de Segura tenga viviendas asequibles para jóvenes para alquiler o compra. Molina no puede conformarse solo con ser el mayor polo industrial del sureste español, sino que tiene que ser la ciudad donde los jóvenes quieran venirse a vivir.

Molina no puede conformarse solo con ser el mayor polo industrial del sureste español, sino que tiene que ser la ciudad donde los jóvenes quieran venirse a vivir Eliseo García - Actual alcalde y candidato del PSOE en Molina

José Ángel Alfonso (PP): Hemos elaborado un programa de gobierno articulado en siete ejes transversales y con más de 300 propuestas, y todas y cada una de estas propuestas son importantes, porque han sido transmitidas por los propios vecinos en las diversas reuniones que hemos mantenido con ellos a lo largo de estos años. Destaco aquellas medidas que repercuten en un mayor número de personas, como son la construcción de dos nuevas comisarías de Policía Local (barrio centro y urbanizaciones); creación del Grupo Especial de Intervención Rápida (GEIR) de Policía Local, que estará de forma permanente en las urbanizaciones y pedanías; crearemos la policía de barrio; la construcción del tercer centro de salud, con una inversión de 15 millones de euros y que atenderá a más de 30.000 pacientes, además de que ofrecerá consultas de especialistas; O la construcción de un nuevo hogar de personas mayores; y de una residencia de mayores.

Antonio Martínez (Vox): La primera es mejorar la seguridad en nuestro municipio, porque sin seguridad no hay libertad. Recuperaremos el prestigio de nuestra Policía Local y reforzaremos la presencia policial en las calles con protocolos específicos de actuación y un plan especial contra la okupación ilegal. Además, estableceremos un plan de limpieza para Molina, con adecuación en la frecuencia de paso y en la prestación de servicios en pedanías, urbanizaciones, polígonos y en el centro, ya que están muy abandonados. Suprimiremos el impuesto de plusvalía que tanto grava a nuestros vecinos, así como un descenso significativo en los impuestos. Impulsaremos la perspectiva de familia en todas las políticas municipales y apoyaremos a las mujeres embarazadas con dificultades.

José Juan Morcillo (Cs): Participación ciudadana real, con un Ayuntamiento más cercano a sus ciudadanos, tener una ciudad medioambientalmente sostenible reduciendo la huella de carbono que genera y, para ello, se creará una Concejalía de Medio Ambiente y Bienestar animal que sea realmente efectiva. También la educación, la Cultura y la divulgación científica han de ser un referente, promoviendo eficazmente la escolarización, para que se reduzca la tasa de fracaso escolar y donde las actividades extraescolares no supongan ningún problema para las familias.

Mariano Vicente (JxM): Igualdad y derechos efectivos, reivindicando los servicios cuando dependen de otras administraciones y poniendo al Ayuntamiento a trabajar en el apoyo a todas las políticas de educación, salud, seguridad, derechos sociales, igualdad y diversidad, con programas de apoyo municipal y dotación de recursos propios para su desarrollo.

¿Qué actuaciones prioritarias necesita Molina de Segura para los próximos cuatro años?

Eliseo García (PSOE): Seguir trabajando en movilidad: ahora que somos referentes a nivel nacional, no podemos quedarnos atrás. Trabajando la movilidad estamos mejorando la calidad de vida y reduciendo el dinero que los molinenses se gastan en ir a estudiar, trabajar u otras actividades de su vida cotidiana. También tenemos que seguir fortaleciendo y acompañando a nuestros empresarios. Con los polígonos industriales proyectados y los empresarios y emprendedores tienen que tener asesoramiento y colaboración del Ayuntamiento para que crezcan y generen más trabajo.

José Ángel Alfonso (PP): Todas las incluidas en nuestro programa de Gobierno, ya que van a permitir tener una ciudad más segura, más limpia, más saludable, con menos impuestos y mayor calidad de vida. En definitiva, una ciudad competitiva en todos los aspectos y donde cada persona pueda desarrollarse a nivel personal y profesional sin ningún tipo de limitaciones. No olvidemos que la delincuencia en Molina de Segura ha crecido exponencialmente en los últimos años, las calles están más sucias, muchos de nuestros comercios han cerrado, nuestro ayuntamiento endeudado, las oportunidades de ocio se han ido reduciendo, nuestros ciudadanos y nuestras empresas cada vez pagan más impuestos…

Antonio Martínez (Vox): La principal y más urgente es que nuestros vecinos puedan salir seguros de sus casas y no andar con miedo por nuestras calles. Además, necesitamos dotar a los vecinos de un transporte eficaz y suficiente para comunicarnos con las universidades y con la capital. Y, algo que cada vez es más necesario, una residencia de mayores pública, que muchos años se lleva prometiendo sin cumplir. Sólo se acuerdan cada cuatro años cuando hay elecciones.

Es prioritario que nuestros vecinos puedan salir seguros de sus casas y no andar con miedo por nuestras calles Antonio Martínez - Candidato de Vox en Molina

José Juan Morcillo (Cs): La puesta en servicio de un centro médico de especialidades, la creación de una oficina municipal para el empleo que además proporcione formación y apoyo al emprendedor, la reducción de impuestos y tasas administrativas y la creación de una residencia pública para la tercera edad.

Mariano Vicente (JxM): Molina debe tener mejores servicios públicos; ser más resiliente, más diversificado económicamente, con nuevas áreas de localización industrial y de servicios mejor diseñadas y ordenadas, adaptando al cambio climático nuestras vías públicas y edificios, recuperando y poniendo en valor el patrimonio. En estos años se va a desarrollar un ambicioso proyecto de anillo verde que va a plantar muchos árboles y conectar con superficies ambientalmente recuperadas la ciudad y sus principales pedanías y urbanizaciones; y también tenemos que hacer una implantación de la zona de bajas emisiones. También es prioritaria una política municipal de vivienda que dinamice el mercado de alquiler.

¿Qué considera diferenciador e identificativo de su formación con respecto al resto de partidos?

Eliseo García (PSOE): Que tenemos un proyecto y a grandes profesionales implicados e ilusionados para que Molina de Segura brille de manera independiente y por sí sola. Tenemos a grandes profesionales comprometidos con la sociedad molinense buscando que nuestra ciudad siga siendo referente y pionera, siendo el centro de encuentro de todos los ciudadanos de la Vega Media.

José Ángel Alfonso (PP): Todo. Somos completamente diferentes con relación a cada una de las fuerzas políticas que concurren a las próximas elecciones del 28 de mayo. Libertad, justicia, igualdad, solidaridad, eficacia y experiencia son los principios con los que está firmemente comprometido el Partido Popular de Molina de Segura. Además, el PP es el que mejor conoce esta ciudad. Tengo un buen equipo de personas comprometidas, con experiencia, capacidad de trabajo e ideas claras para hacer de nuestra ciudad una ciudad próspera. Un equipo de 34 hombres y mujeres preparados para impulsar un municipio que en manos del PSOE no avanza. Además, tenemos un programa de Gobierno actual y real, fruto de muchas reuniones, trabajo y consensuado con la sociedad molinense.

Antonio Martínez (Vox): Los españoles saben que nosotros no damos ni un solo paso atrás y que somos previsibles y cumpliremos cada una de las cosas que hemos dicho. Nos diferencia la coherencia, el sentido común y que decimos y hacemos lo mismo en todos los municipios de España.

José Juan Morcillo (Cs): Nuestros esfuerzos están centrados en la gente que trabaja y se esfuerza cada día en sacar adelante su familia dejando a un lado enchufismo, amiguismo y corruptelas. Somos gente de la sociedad civil que está cansada de los extremismos y del mangoneo político de las formaciones mayoritarias. Somos buenos gestores y no políticos profesionales. Somos liberales, creemos en la mínima intervención de los gobiernos en la vida de los ciudadanos.

Nuestra candidatura deja a un lado el enchufismo, el amiguismo y las corruptelas José Juan Morcillo - Candidato de Ciudadanos en Molina

Mariano Vicente (JxM): Una es el modo de construcción de la candidatura. Surge del acuerdo y confluencia de distintos actores políticos, no es una lista elegida por un jefe hecha a su medida. Como programa político, vamos a aportar determinación en la profundidad de los cambios que necesita Molina de Segura para ser un municipio con futuro. En los primeros años de gobierno progresista se han hecho muchísimas mejoras, pero ahora nosotros tenemos claro que tenemos que ir hacia un nuevo modelo de ciudad y abordar nuestro paso a ciudad grande. No solo es demostrar que se hacen más cosas que en mandatos de la derecha, necesitamos hacerlo con una visión estratégica nueva para que Molina tenga éxito.

¿Y de usted como candidato?

Eliseo García (PSOE): El convencimiento de la importancia de escuchar y atender a los vecinos y vecinas y mi dedicación al trabajo. Intento llegar a todos sitios, hablar con todo el mundo y solucionar los problemas lo más rápido posible. Yo ofrezco lo que soy, una persona honesta, con ganas de trabajar sin descanso por una Molina mejor, intentando ser ágil y rápido en la resolución de problemas.

José Ángel Alfonso (PP): En mi caso, la honestidad, experiencia y capacidad de gestión. La honestidad no es solo no robar, la honestidad es también hacer lo que haga falta para defender los intereses de nuestros vecinos. He tenido la gran satisfacción de representar a mis vecinos en el Ayuntamiento durante 20 años, lo que me da una visión realmente amplia de Molina de Segura y conocer los verdaderos problemas de los molinenses. Actualmente, estoy preparado para asumir, gestionar y solucionar todas las responsabilidades que me exigirán la Alcaldía y mis vecinos. Esto es realmente diferenciador, ya que la capacidad de gestión del PSOE es nula y nos ha dejado en este 2022, entre otras cosas, casi 18 millones de euros de deuda.

Antonio Martínez (Vox): Me diferencia la cercanía con los vecinos y que he hablado con ellos a lo largo de estos últimos cuatro años para conocer de primera mano sus necesidades, he perdido mucha suela de los zapatos. Además, vengo acompañado de los mejores, personas trabajadoras, eficientes, responsables y leales que llevarán a cabo un gran trabajo para mejorar la vida de los molinenses.

José Juan Morcillo (Cs): Mi amplia experiencia de vida, pues he pasado por situaciones de lo más variopinto. He trabajado en una multinacional norteamericana en puestos de responsabilidad, pero también he estado en el paro durante muchos meses, con una hipoteca, con hijas que mantener, donde el único salario que entraba en mi casa era el del subsidio. He vivido y viajado, por trabajo, en muchos países del mundo y ciudades de España, pero también he recogido melocotones para obtener dinero para mis estudios... Al haber pasado por situaciones tan dispares estoy en una posición creo que bastante buena para entender los problemas del ciudadano y ayudar a nuestra sociedad en todo lo que pueda.

Mariano Vicente (JxM): Soy un ciudadano muy normal y muy de aquí. Mis raíces en al menos cuatro generaciones son molinenses. A Molina la conozco bien y la quiero mucho. Quiero que sea un lugar donde todo el mundo pueda querer venir. No hago esto como una etapa de una carrera política dentro de unas siglas. Como político me conocen ya durante cuatro años de trabajo. Para muchos votantes progresistas espero ser una garantía sólida de llevar lo más lejos posible un programa sensato de progreso y transformación, desde la lealtad y el diálogo con todos. En mi responsabilidad he sido coherente y previsible. Si tengo que tomar una decisión difícil, la asumo.

¿Cree que su partido mejorará los resultados de las anteriores elecciones?

Eliseo García (PSOE): Quiero que mi partido mejore los resultados, estoy trabajando para ello y estoy seguro que los molinenses y las molinenses lo están viendo así. No te voy a engañar, soy optimista, pero hay que votar. Toda la gente tiene que votar y juntos vamos a conseguir que Molina siga mejorando.

José Ángel Alfonso (PP): Sí, sin dudarlo, porque confío en el buen criterio de nuestros vecinos. En las diferentes salidas que estamos realizando, notamos que cada vez son más quienes se suman a la ilusión por cambiar Molina de Segura. La mayoría de personas con las que hablamos nos hablan de lo urgente y necesario que es recuperar un Gobierno local que se ocupe de lo importante y que gestione bien los recursos de todos. Somos la única alternativa para generar riqueza, bajar impuestos, consolidar el tejido empresarial y mejorar la calidad de vida de cada uno de los molinenses, como ya hicimos anteriormente.

Somos la única alternativa para generar riqueza, bajar impuestos, consolidar el tejido empresarial y mejorar la calidad de vida de los molinenses José Ángel Alfonso - Candidato del Partido Popular en Molina

Antonio Martínez (Vox): No me cabe la menor duda, sólo hay que ver el apoyo que estamos teniendo en las calles y el recibimiento que nos dan en todos los actos a los que acudimos. Es muy emocionante y lo será aún más la noche del 28 de mayo. Después de estos cuatro años, los molinenses y el resto de españoles han podido conocer mejor cuáles son nuestras propuestas y la determinación con la que las llevamos a cabo.

José Juan Morcillo (Cs): No albergo la más mínima duda.

Mariano Vicente (JxM): Lo espero. El espacio político que represento ha demostrado que es indispensable para una mayoría progresista de gobierno. Los progresistas entramos a gobernar en 2016 en minoría y con una buena gestión y con un gobierno que siempre ha sido de coalición se ha revalidado la mayoría social y se tiene que revalidar ahora otra vez la electoral. Nosotros aportamos garantía de impulsar la necesaria transformación y de que no se va a volver a caer en las tentaciones del bipartidismo.

Un deseo que pediría para el municipio…

Eliseo García (PSOE): Que Molina de Segura sea la mejor ciudad para vivir.

José Ángel Alfonso (PP): Deseo que Molina de Segura sea un lugar a la altura de lo que somos, la cuarta ciudad más grande en población de la Región de Murcia y la segunda en PIB. Que nuestros vecinos se sientan orgullosos de ser molinenses y que otras ciudades vean que en Molina de Segura se puede cumplir realidad nuestro sueño de ciudad. La ciudad que me vio crecer se parecía mucho a esta idea.

Antonio Martínez (Vox): Que haya trabajo y oportunidades para que los jóvenes no abandonen Molina de Segura, que crezca la natalidad y la conciliación y que volvamos a ser un municipio próspero, buque insignia de la industria nacional.

José Juan Morcillo (Cs): Que sus ciudadanos sean y se sientan realmente libres, que puedan comprobar que sus derechos individuales son respetados además de que sean capaces de detectar y ponerse en alerta ante cualquier tipo de manipulación que pudiera condicionar su libre elección.

Mariano Vicente (JxM): Que lo que no depende de nosotros nos sea propicio. Confío en la ciudadanía y en la capacidad que hemos tenido la gente molinense de reinventarnos y salir adelante, y en que se revalidará un Gobierno local de progreso con nosotras impulsando mejoras ambiciosas.