El candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se ha puesto como objetivo formar un Gobierno "fuerte y estable" antes del 23 de julio, fecha en la que se celebrarán las elecciones generales. Lo ha dicho este miércoles durante la reunión de la Junta Directiva Regional del PP, que se ha celebrado en la sede de la formación que ganó las elecciones autonómicas por amplio margen y a dos diputados solamente de la mayoría absoluta.

"El resultado de las urnas ha sido lo suficientemente claro como para que nadie frene o retrase un Gobierno solo del PP", ha afirmado. Hoy mismo, en La Opinión, Vox amagaba con bloquear la investidura de López Miras si no se reformaba o derogaba la Ley del Mar Menor. "No estamos ni para estrategias ni para cálculos electorales que bloqueen el Gobierno que ha pedido la mayoría de los ciudadanos en las urnas", ha insistido, ya que "la Región de Murcia no está para perder el tiempo".

Acompañado de José Miguel Luengo, secretario general del PPRM, López Miras ha entrado en la sala, atestada de dirigentes populares, mientras sonaba Que nada nos pare (La La Love You y Elyella). Concejales, diputados, alcaldes y consejeros estuvieron presentes en una reunión en la que celebraron que "la Región de Murcia ha dicho ‘sí’ al PP y ‘no’ al sanchismo", como explicó el líder de la formación. En este sentido, señaló que los murcianos han sido "víctimas, de los que peor lo han pasado" por la gestión de Pedro Sánchez, enumerando lo que considera agravios como el recorte del Trasvase Tajo-Segura, la llegada de un AVE que no es lo suficientemente rápido o la supuesta inacción del Gobierno de España para recuperar el Mar Menor.

Ante el reto que suponen una nueva cita electoral en pleno verano, Miras animó a los allí presentes a "abrirle las puertas de la Moncloa a Alberto Núñez Feijóo" de la misma forma que la Región de Murcia se las cerró el pasado domingo a Sánchez. «Tenemos que seguir empujando el cambio político», aseveró.

"Vox ya no habla de derogar"

Sin querer entrar a responder al órdago de Vox, el secretario general de los populares murcianos, José Miguel Luengo, dijo esta mañana en una entrevista a Onda Regional de Murcia que recuerda "un Vox que ponía como línea roja que el PP tendría que derogar la Ley del Mar Menor", a lo que él respondía que antes de derogar la ley se irían a la oposición. Sin embargo, "últimamente Vox no habla de derogar, sino de matizar, por lo tanto ya veremos qué hacemos", comentó Luengo, tras lo que afirmó que "quien ha ido variando esa línea roja no ha sido el Partido Popular".

Ribera, en tono de precampaña La noticia que publica hoy La Opinión sobre la pretensión de Vox de repetir las elecciones autonómicas en la Región de Murcia si el presidente popular, Fernando López Miras, no deroga o reforma la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor ha llegado a oídos del Gobierno de España. La ministra socialista para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha compartido la información de este periódico en sus redes sociales con el siguiente mensaje: «Ignorancia, arrogancia y desprecio a partes iguales. Si te importa el Mar Menor, ojo a este mensaje». Además, ha recordado una serie de actuaciones que su departamento ha llevado a cabo en la laguna salada, como son el cierre de pozos y desaladoras ilegales, el trabajo en ramblas mineras, el cinturón verde, la depuración y la observación y alerta temprana. «Merece la pena distinguir entre quien lo defiende y quien lo deja morir», ha explicado la ministra, en un claro tono de precampaña electoral que le lleva a demostrar la labor llevada a cabo por su Ministerio esta legislatura.

Por otra parte, Luengo señaló que, dada la victoria "incontestable" del PP el 28M, "no hay justificación" para una repetición electoral, tal y como parecen dispuestos los de Abascal. Reiteró que la aspiración del PP es "gobernar solos" y que el Consejo de Gobierno "sea del Partido Popular", mientras que en los ayuntamientos "habrá que ver cuál es la circunstancia" de cada uno, y allí donde haya una mayoría "contundente" se tratará de "gobernar en solitario". Cabe destacar que hay cuatro consistorios en los que el PP ha sido segunda fuerza, por lo que necesitaría los votos afirmativos de Vox para desbancar al PSOE. Se trata de Molina de Segura, Cieza, Las Torres de Cotillas y Puerto Lumbreras. En otros doce en los que han ganado necesitarán acordar con Vox para sacar adelante sus mociones.