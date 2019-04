Díaz Ayuso critica que Carmena haya eliminado los atascos de Madrid

La candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid por el PP, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este miércoles que "los atascos a las tres de la mañana un sábado" en la capital le hacían ver a los madrileños que su ciudad era "especial".

"Era parte de la vida de Madrid. Si sigue Podemos en el Ayuntamiento de Madrid no va a haber atascos, más que, eso sí, por el día porque esos están por todas partes. No creo que sea motivo de disfrute pero es una seña de identidad de nuestra ciudad, de que la calle siempre está viva", ha defendido, en un desayuno informativo organizado por Vanity Fair en la capital.

Para Díaz Ayuso, la vida nocturna "va aparejada con atascos", pero no con un tiempo de atasco que "absorbe la energía como el de la entrada a trabajar, cuando llegas tarde a una reunión o cuando llevas a tu hijo al colegio y va a perderse la primera hora de clase".

A su parecer, "el atasco cuando sales a cenar porque es fin de semana no es el que peor llevas". "¿Qué a mí me gustan los atascos? Evidentemente no, pero forma parte de la vida de Madrid", ha sostenido.

Estos hay que erradicarlos, según la aspirante del PP, pero no se consigue "prohibiéndole a los vecinos y comerciantes" ni con "una movilidad que se está gestionando de una manera muy chapucera" desde el Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena. Y es que, ha sostenido que la ciudad está "cada día más atascada" y la EMT está "sufriendo más problemas de puntualidad", lo que está haciendo que "más gente este utilizando el Metro".

Por ello, ha apostado por "revertir Madrid Central" porque aunque no concibe ninguna ciudad que "solo sea vehículo privado y venga de contaminación" apuesta por solucionarlo con transporte público, líneas de Metro, parkings disuasorios o autobuses.

"Carmena está matando el comercio"



Para la candidata del PP, el Ayuntamiento está "matando el comercio" y cualquiera que vaya al Rastro puede hablar con comerciantes que se lo van a decir. "Una ciudad como Madrid que es vida, que es alternativa", ha dicho.

Al ser preguntada sobre el por qué no se refuerza Metro de Madrid para descongestionar la capital, Díaz Ayuso ha contestado: "cuando organizas una fiesta, la pagas tú". Además, ha criticado que el Consistorio no haya hablado con comerciantes ni les haya propuesto soluciones. Se trata de un proyecto que es "pura ideología" y que está "matando el comercio".