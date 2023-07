La época de las primeras matriculaciones tanto en la Universidad de Murcia, que cuenta con 6.806 plazas para el curso próximo, como en la Universidad Politécnica de Cartagena, que oferta 1.135 plazas, acaba de comenzar. Ambas instituciones han logrado sumar más de 21.200 solicitudes entre quienes habían pedido como primera opción para estudiar una carrera que imparte alguna de las dos universidades. Este dato no logra alcanzar el del pasado año, que recorta 500 peticiones de cara al curso 2023/2024. El número de solicitudes se conoce el mismo día en el que se publica la primera lista con las notas de corte de ambas instituciones.

La bajada, en este caso, más pronunciada llega por parte de la UMU, que cae por debajo de la barrera de las veinte mil solicitudes (19.863, un 2,37% menos), mientras que la Politécnica mantiene casi la misma cifra: 1.350 interesados, un 1,38% menos. De toda la demanda de potenciales estudiantes, la UMU acumula el 93,6% de las registradas para el próximo año académico y la UPCT el 6,36%. La institución de Murcia ha registrado 11.200 solicitudes de estudiantes que proceden de fuera de la Región.

La demanda por titulaciones ha dejado en la UMU varios apuntes destacados, entre los que se pueden resaltar el incremento de estudiantes interesados para estudiar Derecho o Matemáticas, que casi alcanzan el centenar de solicitudes en primera opción más que las registradas el pasado año, o la subida con una cifra similar a la anterior en las preinscripciones de Psicología, que supera las mil solicitudes para un título de 208 plazas. El grado ha logrado veinte puestos más para el próximo año en pleno ‘boom’ de la atención y cuidado de la salud mental en España.

Por contra, una veintena de titulaciones ha registrado menos demanda que las plazas que ofertaban para el próximo curso. La mayoría se concentran en estudios dentro de la rama de las Humanidadesy Ciencias Sociales. Algunos de estos grados se vieron afectados por la reducción de plazas que aprobó el Consejo de Gobierno de la UMU el pasado marzo. Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Pedagogía e Historia del Arte son las tres titulaciones que han perdido puestos para el año próximo y que, sin embargo, tampoco han cubierto todas las plazas que tienen disponibles con las solicitudes registradas ahora.

Otro caso llamativo es el de las titulaciones de Estudios Ingleses, que obtuvo 20 plazas más para septiembre (160 en total), y Gestión de Información y Contenidos Digitales, con diez plazas más (60). Sin embargo, la demanda no ha logrado cubrir el nuevo cupo de plazas disponibles. Por otro lado, una parte de estos grados que no alcanzan a abarcar toda su oferta con las preinscripciones de junio forman parte de los centros adcritos de la Universidad.Las plazas que no terminen siendo ocupadas ahora podrán tener dueño entre los estudiantes que se presentaron a la convocatoria extraordinaria de la EBAU en julio. El 72,6% de quienes se presentaron han conseguido aprobar, lo que supone un 2,4% más que en la misma convocatoria del año pasado.

Caída en Medicina

Los datos de preinscripciones de la Universidad reflejan el aumento en la demanda para estudiar Terapia Ocupacional, un grado que cumple un año de vida, o el incremento en más de cien preinscripcones en el doble grado Educación Primaria y Educación Física, que el curso próximo pondrá a disposición de los alumnos otras 20 plazas más (70) que las que tenía este 2022/23.

Por contra, sorpende la caída de demanda para el grado de Medicina, que se deja 324 solicitudes para un año en el que se estrenará el mismo título en la Universidad de Alicante, que nace con polémica. Sin embargo, las 4.172 preinscripciones registradas para este grado entre los alumnos que realizaron la EBAU en la convocatoria ordinaria hace prever que todas las plazas se agotarán en muy poco tiempo, aunque cuenten con otros 20 puestos extra de cara al próximo curso.

Ingenierías y Arquitectura

En la Universidad Politécnica de Cartagena, la carrera con mayor número de solicitantes dentro de la casilla de primera opción ha sido el grado de Fundamentos de Arquitectura, con 258 peticiones para 75 plazas en total. Le siguen el título de Ingeniería Mecánica con 164; Ingeniería Biomédica, con 122, y ADE (Administración y Dirección de Empresas), con 100, según los datos facilitados por la Unidad de Gestión Académica de la UPCT. Han sido casi 1.400 los preuniversitarios que han elegido como primera opción uno de los 17 grados de la UPCT, para las 1.135 plazas ofertadas, destacan desde la Universidad, que ayer no disponía de los datos de preinscripciones para el curso próximo en todas las carreras ni los de años anteriores.

El proceso de matriculación obligatorio para quienes han sido admitidos en su primera opción comenzó ayer y finalizará mañana. Quienes no hayan conseguido plaza para el grado que pidieron en primera opción deben confirmar que quieren seguir en el proceso a través de las aplicaciones disponibles en cada universidad. Deberán esperar a las segundas listas, que se publicarán el 14 de julio. La confirmación expresa para continuar en el proceso es una de las novedades de este año.