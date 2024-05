Mazón, sobre la pérdida de la sede del Sabadell en Alicante: "Tenemos que defender nuestro territorio, vamos a estar vigilantes"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado este jueves que no le ha "gustado nada" la noticia sobre la propuesta de absorción de Banco Sabadell por parte de BBVA, que supondría la pérdida de la sede social que el primero tiene en Alicante, además de una merma de la competencia. Tanto es así, que ya se ha puesto en contacto con la entidad presidida por Josep Oliu para conocer los detalles de la operación.

Así lo ha señalado durante un acto en València, en el que también ha participado el presidente de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro, que también ha expresado su preocupación por las consecuencias de esta integración.

"Tengo que decir que me preocupa", ha recalcado el jefe del Consell, ante las preguntas de los periodistas sobre la posible fusión. "He hablado directamente con el Banco de Sabadell hoy a primera hora. Me trasladan que están estudiando la operación con detalle, con exhaustividad y en estos momentos están analizando la respuesta que van a dar", ha explicado.

Así, en primer lugar, Mazón ha señalado los problemas de competencia que le ve a la operación, ya que, "de fraguarse, estaríamos hablando de que en la Comunidad Valenciana dos grandes entidades financieras (la resultante de la fusión y CaixaBank, aunque no las ha citado directamente) concentran casi el 60% del mercado. Y a mí esto no me parece una buena noticia".

En la misma línea ha insistido en que "creo que la capacidad de elección y la capacidad de mejorar la competitividad y la competencia, las dos cosas, son positivas. Yo quiero más entidades financieras en las que los ciudadanos puedan elegir".

En segundo lugar se ha referido a la posible pérdida de la sede social del Sabadell de Alicante que implicaría la fusión. "Tenemos que defender nuestro territorio, vamos a estar vigilantes ante esto", ha señalado, aunque también ha reconocido que, "es verdad que esto de las sedes operativas o sedes institucionales es un término muy relativo, porque al final acaban todos en Madrid y esto es lo que en la España real acaba ocurriendo, que acaban todos en Madrid, más allá de un guiño institucional o de un guiño simbólico".

En cualquier caso, se mostrado partidario de "ser cautos". "A mí la noticia no me ha gustado nada, pero creo que todavía tenemos que terminar de analizar los detalles", ha insistido. En la misma línea, ha expresado su confianza en el Sabadell, que "es un banco serio y estudia las cosas con seriedad". No obstante, ha añadido que van a estar "encima" de lo que ocurra y van a tener "un flujo de diálogo muy constante para estar pendiente de cuáles son las decisiones y cuál es la evolución que pueda tener".

"Presión" de los empresarios

Por su parte, el presidente de la CEV ha mostrado "cierta preocupación" desde el empresariado valenciano por la posible fusión, ya que la falta de competencia "hace que el crédito deje de fluir".

"Vamos a intentar trasladar la presión, y lo digo así, a la entidad que resulte para que se mantenga en lo posible el compromiso con el territorio", ha aseverado, y ha advertido que si sale adelante la fusión "perjudicará a la Comunidad Valenciana" porque "de nuevo las sociedades se irán al domicilio social de Madrid, que es lo que está ocurriendo con algunas entidades".

"Poco más sabemos", ha añadido Navarro, tras señalar que es una decisión empresarial y resaltar la implicación del Sabadell en la Comunidad con "un porcentaje muy alto de participación tanto a nivel de crédito o de participaciones de empresas o ciudadanos".