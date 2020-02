Supersuckers & Mena, otra clase magistral de rock and roll

Los norteamericanos Supersuckers regresan a nuestro país después de los conciertos que dieron como teloneros de los australianos Airbourne.

El trío, comandado por el incombustible Eddie Spaghetti, ofrecerá esta vez un total de diez conciertos en nuestro país. En esta visita aprovecharán para presentar las canciones del decimotercer álbum de los 'supermamones': Play that rock n' roll, tras Suck it (2018), con pocas novedades en el sonido.

En la información promocional se cita a los Ramones o ACDC, aunque lo más reseñable es que ha incluido una versión de Dead, jail or rock n' roll, el éxito de Michael Monroe, y un tema no listado, A certain girl, compuesto por el desaparecido Allen Toussaint. Eddie Spaghetti lo tiene claro:

«Los Supersuckers hemos estado haciendo esto durante mucho tiempo. Y el hecho de que todavía lo estemos haciendo no se nos escapa. Todavía amamos el rock and roll. Quiero decir, debemos hacerlo. No hay otra razón que explique por qué todavía estamos sacando música rock nueva y fresca. Nadie la necesita. Demonios, casi nadie la quiere. Pero aquí está».

Otra clase magistral de rock and roll de calidad de este vaquero criado en el punk y el grunge, que supo abrirse a otros estilos: country, cow punk, pop gamberro y rocanrol pétreo. Rock and roll en su máxima expresión, fanfarrón, contundente, rápido. Siempre es una celebración poder ver en directo a los Supersuckers.

El músico lorquino Mena (El bueno, el feo y el Mena, Garaje Florida) será el encargado de abrir el concierto de los estadounidenses, presentando canciones de Francotirador y adelantando canciones nuevas.

Fue precisamente el año pasado cuando Mena reunió en Francotirador diez canciones de tinte folk y western en el que el talento lírico de este autor se desborda a ambos lados del Guadalentín.

Con menos medios, tanto materiales como humanos, el músico lorquino recuperaba así sus botines de cuero, el sombrero y los chalecos con flecos para conformar una colección musical más directa y cruda.