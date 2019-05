Yana Zafiro: "El primer artista que me cautivó fue Pete Doherty, y supongo que su música también dio pie a que yo empezase a hacer mis propias canciones"

La artista ucraniana -afincada en Benial- presenta esta noche en la Sala Musik su epé 'Mi perro se va a morir', un anticipo del que será su primer disco, Lucero del alba, y que saldrá en septiembre. Le acompañarán Pájara Rey y la DJ Carrie Palmer.

Yana Zafiro llegó a España hace 14 años, y se ha convertido en la nueva reina del pop con la publicación del epé Mi perro se va a morir (dedicado a su perro Peter), una edición limitada en formato cassette que le ha publicado el sello Mount Ventoux (Alondra Bentley, Nine Stories). Tan solo cuatro canciones y algún que otro videoclip han bastado a esta artista de origen ucraniano -afincada en tierras murcianas (Beniel)-, para dejar boquiabierto al personal con canciones tristes y melancólicas en las que intercambia el inglés y el castellano, pasando del bedroom-pop lo-fi a la electrónica sin apenas pestañear, y con una seguridad sorprendente para una artista tan joven.

El primer álbum de esta lolita pop eslava se va a titular Lucero del alba, y encierra muchas sorpresas y esperanzas. No verá la luz hasta septiembre, y se está gestando bajo la producción de los mefistofélicos Jaime Arriaga y Javi Cometa, que también forman parte de su banda junto a Adrián Garcia Moreno. Seguramente habrá un adelanto este verano, y en breve aparecerá una versión suya de Ritmo de la noche en un álbum recopilatorio de homenaje a los Caribe Mix.

Yana Zafiro se estrenó en directo la semana pasada en Valencia, y hoy hace su presentación en nuestra ciudad, apadrinada por Pájara Rey y por la reina de la noche Carrie Palmer.



¿Cuál es la historia de Yana Zafiro?

Una postadolescente que de vez en cuando se encierra en su casa y empieza a pensar demasiado en todo lo que le está pasando.

¿Qué inspiró tu nombre artístico?

Yana Zafiro no surgió hasta hace justo un año. Necesitaba un nombre que no fuese el mío propio, y gracias a uno de mis amigovios pude encontrar la palabra 'zafiro'.

Viniste de Ucrania. ¿Llevas mucho tiempo en España y en Murcia?

Llevo 14 años en España, y casi todos ellos en Beniel. Suena raro decir 14 años, porque es como mucho tiempo.

¿Yana Zafiro es tu primer proyecto ?

Ha habido otros, pero nunca con tanto peso como este. Por ejemplo, Drugs are bad la escribí estando con mi grupo anterior; era un estilo más british-rock.

¿Cómo ha sido el contacto con la escena murciana?

Estupendo. Cada día nos veo más como una familia, y cada día estamos creciendo más. Ojalá no deje de ser así.

¿El titular de tu primer disco, Mi perro se va a morir, es una declaración de principios?

Puede, aunque la idea es crear una burla hacia la muerte o más bien hacia el sentido de esto.

¿De qué va?

Rozando los temas de la muerte y la depresión, la idea era conseguir melodías agradables y dulces. Hay cuatro temas claves que son el mundo de la noche, el desamor, las relaciones tóxicas y los problemas familiares.

Tu música tiene influencias tan variadas que abarca muchos estilos y épocas. ¿Qué ha motivado este sonido? ¿Cuáles son o han sido las influencias más directas a la hora de hacer tus canciones?

Siempre he sido más de artistas individuales que de grupos en sí. El primer artista que me cautivó fue Pete Doherty, y supongo que su música también dio pie a que yo empezase a hacer mis propias canciones. Al mismo tiempo, otras artistas como Marika Hackman, Soko, o más antiguas como The Be Good Tanyas, me han enseñado a proyectar mi música hacia una dirección. Ahora mismo la música urbana me llama la atención, y me estoy alejando bastante de ese origen, también porque la música no deja de reinventarse.

Dice Alondra Bentley que te descubrió viendo tus videos. ¿Cómo fue el contacto que permitió tu fichaje por el sello Mount Ventoux?

De primeras me contactaron por Instagram, y así empezamos a hablar. Poco a poco me iba haciendo a la idea de lo que me iban proponiendo, porque en ningún momento eso estaba en mis planes.

¿Compones tú letra y música?

Sí. Las letras las escribo por completo, y lo que hago con la guitarra o el teclado es un simple acompañamiento. El trabajo musical de peso ocurre en el estudio.

Has contado con la producción de Jaime Arriaga y Javi García. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos? ¿Por qué los elegiste?

Desde el principio, Jaime me dio confianza al interesarse por mi trabajo y pensar que podía salir algo. A Javi lo conocí después, y me pareció un risas, pero con mucha habilidad para convertir un sonido nulo en algo que mola.

¿Por qué la edición de este disco en este formato tan particular (cassette)? ¿Puedes contarnos alguna anécdota durante la grabación del disco?

He crecido con el cassette en casa de mis abuelos. Me encanta. La anécdota más grande es todas las veces que se cambiaron los sonidos de las canciones y que parecía que eso no iba a tener fin.

Pájara Rey, que te acompañarán en esta presentación junto a Carrie Palmer, dicen de ti que vas a triunfar. ¿Sois amigas?

Sí, las quiero muchísimo, y me encanta el apoyo que hay entre nosotras. Tanto Pájara Rey, con su estilo punk desganado, como Carrie Palmer, la reina del mundo de la noche, están llenas de talento.

La nota de prensa dice que lo tuyo "no entiende de fronteras ni de etiquetas, (ella) hace sencillamente lo que le da la gana". ¿Tú cómo describes lo que haces en cuanto a estilo? ¿Qué hay de Ucrania en tu música?

Siempre digo 'bedroom lo-fi pop', porque las canciones se hacen en mi cuarto con lo que pille a mano, y luego se les da todo ese rollo pop. En Ucrania somos muy pop, ¿eh? El país más hortera, creo yo.

Drugs are bad me recuerda aquel Drugs don't work de The Verve. ¿Algo que ver?

No mucho, solo que me siento identificada con la canción de The Verve hasta más que con la mía, también porque la mía no va sobre mí.

En Puñales te has pasado al español. ¿Has llegado o te lo han aconsejado?

Llegado. Me salió así de natural; hasta yo misma me quede extrañada, porque aparte se quedó super bien.

¿Cómo surgió la idea de Puñales? Seguro que tenéis más de un referente al respecto€ Me trae un aire a Los Punsetes.

Sí, es probable que la idea de una letra irónica mezclada con una música tan happy puede llevarte un poco a eso, pero creo que en Puñales nos hemos ido al extremo.

Te has presentado ya en directo. ¿Cómo vas de banda? ¿Y echas mano de versiones?

La banda va genial, tenemos buen feeling entre nosotros. Por ahora hemos hecho solo una versión y es una gran sorpresa.

¿Qué es colectivo DERROTA? ¿Qué actividades desarrolla?

El colectivo intenta juntar a los artistas de la música urbana que se están desarrollando ahora mediante eventos. Hace nada montamos un minifestival, Encarnación.

¿Qué nos espera si vamos a un concierto de Yana Zafiro?

Espero que bailar y pensar en nuestros novios y novias.

Puñales fue elegida como canción del día para Jenesaispop, has sonado en muchas emsioras, del epé y de tu existencia se han hecho eco distintos medios... ¿Era esto lo que soñabas?

Seguramente; sobre todo de pequeña me imaginaba algo así, aunque en ningún momento pensando que pudiese cumplirse.

En septiembre está previsto que vea la luz tu próximo disco. ¿Qué nos puedes adelantar? Me ha dicho un pajarito que va a haber algo más 'urban'.

Madre mía, los pajaritos, cómo pían... Puedo adelantar que saldrá un tema en breve que adelantará el sonido del disco.

Vas a actuar en el Cabo de Pop. ¿Hay confirmaciones de más festivales? ¿Qué verano te espera?

Creo que es secreto aún. Verano movidito preparando el disco.