Acompañarán el acordeón y el violín

EL MÚSICO FRANCÉS LUDOVIC BEIER ya ha pasado en un par de ocasiones por el Jazz San Javier, dejando siempre un magnífico recuerdo. La primera visita fue con el Montmartre Quartet, que ahora vuelve a acompañarle; la segunda con su trío de swing manouche y el violinista Costel Nitescu como invitado.

No sólo es un acordeonista fantástico –uno de los mejores del mundo, de hecho– y un gran compositor, sino que además derrocha carisma y simpatía en el escenario, y convierte sus conciertos en una fiesta de buena música.

En este regreso del artista al Festival de San Javier, Ludovic presenta un invitado de lujo: Pierre Blanchard, que después de recibir los mayores honores en su educación musical clásica, como el primer premio en violín del Conservatorio de San Quintín y el primer premio de la Universidad Musical Internacional de París, se ha establecido como uno de los más admirados violinistas de jazz de Francia; un gran talento a descubrir en nuestro país.

Beier quizás no sea muy conocido en España, pero posee ya algunos discos como líder, todos editados con el sello City Record, como New Montmartre (2004), o Chiltimes (2007), ambos con el pianista Christophe Cravero, y Live At Jazz Standard, grabado en 2008, con el guitarrista Romero Lubambo.

Su álbum Django Brasil (2009) es un homenaje al maestro de la guitarra Django Reinhardt, un trabajo musical realizado con un gusto exquisito, amén de otra docena de discos a dúo con el guitarrista francés Angelo Debarre y otros músicos.