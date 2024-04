Violeta Mangriñán, la famosa exconcursante de 'Supervivientes' y 'Hombres y Mujeres y Vicevera' sorprendió a todo el público de 'La Resistencia' al revelar el pasado 25 de abril la cantidad de sexo que había tenido en el último mes y cuánto dinero tenía en su patrimono; pero sobre todo por la crisis que escenificó en directo con su pareja: Fabio Colloricchio.

La mala racha que pasan ambos no es una sorpresa para nadie, y es que la de Violeta y Fabio es probablemente la crisis más mediática y evidente del panorama español de influencers. Con signos evidentes de desgaste y rumores constantes de separación, el pasado mes de febrero decidieron ir a terapia de pareja tras tener a su segunda hija, Gia. Así lo comunicaban a sus seguidores: "Era uno de los propósitos más importantes de este 2024 y tenía muy claro que iba a empezar en cuanto diese a luz. Estoy muy orgullosa de mí y de nosotros".

Pero vista la situación que se ha dado en el plató entre ambos, parece que la terapia no estuviera funcionando como debería.

Al comienzo de la entrevista todo parecía ir sobre ruedas y Violeta parecía dispuesta a responder a las preguntas de Borncano con total normalidad. Respecto a su vida sexual, la influencer respondió que "tengo que decir que soy una chica a la que le gusta mucho el sexo, me gusta mucho. Disfruto mucho el sexo". Algo que ha reconocido se ha visto afectado tras tener a sus dos hijas con Fabio: "Llevo cinco años con mi novio y los tres primeros años lo hacíamos prácticamente a diario. Desde que somos padres, las relaciones han menguado, pero han aumentado en calidad".

Respecto al tema financiero, Mangriñán decidió no decir concrétamente cuánto tenía en el banco y revelar su patrimonoi total: "En patrimonio tengo más de un millón, en el banco no".

Ruptura en directo con Fabio

Aunque todo el mundo sabía que el matrimonio estaba en crisis, nadie se podía esperar una ruptura entre Violeta y Fabio como la que se vio ayer en plena retrasmisión del programa.

En plena entrevista, Violeta le dijo a Broncano que ella y su pareja -Fabio- eran los dos muy graciosos y que él decía de ella que era muy graciosa. Pero cuando subió la mirada hacia el teatro para buscar su apoyo, se encontró con una aplastante negativa del italoargentino: "No es su mayor virtud. Su mayor virtud no es ser graciosa. La verdad para mí no . Pero gorda: tienes ochocientas mil cosas positivas".

Tras una poco convincente enumeración de las virtudes de Violeta, Broncano le pidió que dijera un par de cualidades de su novio para calmar las aguas, pero la conexión estaba tan rota entre ambos que ni siquiera fue capaz de eso: "Es muy bueno, muy noble. Cuando no quiere serlo también, no es su mayor virtud tampoco".

Broncano resumió la tensa situación con una broma: "Para que se dé una situación graciosa entre vosotros uno tiene que darse un golpe".