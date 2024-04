Con la polémica generada por el fichaje de Radio Televisión Española, ya quedan muy pocas personas que a estas alturas no conozcan a David Broncano y su programa estrella (que actualmente se emite en Movistar Plus+): 'La Resistencia'.

El desenfadado late show fue testigo el pasado jueves 25 de abril de una solución insólita, incluso para los ajustados estándares de un programa muy desconstreñido en cuanto a la relación entre el plató y el público.

Aunque por su famoso sofá han pasado figuras de un amplio rango de famosos, la invitada de ayer resultó especialmente polémica. La influencer Violeta Magriñan, conocida por su participación en el ya extinto 'Hombres y Mujeres y Viceversa' en 2019 y posteriormente en 'Supervivientes' visitó el programa provocando el rechazo de muchos de sus seguidores tal y como se ha podido comprobar en redes sociales.

Como todas las personas que pasan por delante de Broncano, tuvo que contestar a las ya clásicas preguntas sobre sexo (donde reconoció que a raíz del nacimiento de sus hijas, había bajado la frecuencia pero aumentado la intensidad) y dinero (tan solo se limitó a admitir que tenía un patrimonio de más de un millón de euros).

Interrumpen 'La Resistencia' por un espectador en estado de embriagadez

Pero uno de los momentos más polémicos ha sido, lejos de las intimidades de Violeta Magriñan, la interrupción que ha hecho David Broncano para aclarar lo ocurrido con una mujer en estado de embriagadez. El presentador ha detenido el programa y ha preguntado a una persona del público si era él la persona borracha a la que habían echado del plató: "es que me han dicho, este es el chaval que iba borracho que han echado".

El chico, tras aclarar que no había sido a él, explica que la persona que había sido desalojada del plató era una chica y su acompañante: "A dos, pero una era la que estaba borracha" a lo que Ricardo Castella, director del programa, se ha sorprendido: "¿Estaban demasiado borrachas para ser público de 'La Resistencia?"

Tras esto, Broncano ha explicado por qué sabía lo ocurrido: "Yo he enlazado las piezas porque he llegado aquí a las 19 y 5 como siempre, he pasado por la plaza de aquí al lado y había una muchacha tirando vallas de la obra. Os lo digo enserio, empujando con un chaval. ¿La muchacha llevaba el pelo así como corto? "