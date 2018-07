Javier Fernández: "La lectura de Bolaño te lleva a otras obras que te pueden cambiar la vida"

Javier Fernández se doctoró por la Universidadde Barcelona con una tesis sobre la influencia de la narrativa estadounidense en la obra de Bolaño, un autor que le ha inspirado la publicación de Estrella distante, que presenta esta tarde en la Casa del Libro de Murcia.

¿Cómo surge la idea de realizar una adaptación de la obra de Roberto Bolaño?

Pues mira, todo surge de una imagen con un Messerschmitt . Este avión alemán que se describe en el libro, el que pilota Carlos Wieder, que es el antagonista de esta novela gráfica, surcando un campo de concentración durante la dictadura de Pinochet. Un joven poeta de 19 años que mira al cielo para ver esa performance artística, esa imagen me obsesiono y al principio fue un guión de cine que escribí mientras hacia la tesis, luego uno se da cuenta de que a veces es complicado llevarlo a cabo por presupuesto, etc. Decidí hacer esto con mi amiga Fanny Marín, esta historia necesitaba un estilo que yo no le podía dar y ella como pintora era perfecta para sacar las sombras.

¿Qué influencia tuvo sobre usted el escritor Roberto Bolaño y sus obras?

Pues fijate, lo comentábamos ayer en la presentación que cuando eliges estudiar un autor con tanta profundidad al final se convierte en un compañero de viaje o en un compañero de vida. Incluso hacemos la broma con el matrimonio ya que me ha durado más Bolaño que algunas parejas (ríe) . Lo interesante es que piense que al final una tesis es durante un gran periodo de tu vida subordinar todos lo elementos de un sistema, es decir, tu familia, tu trabajo etc, al análisis de una sola cuestión durante 400 o 600 páginas.

Usted y Fanny Marín, ¿Deciden realizar esta novela gráfica de manera conjunta? O acude a ella una vez tiene claro como trabajar sobre la adaptación?

Te va a encantar la historia, ya que yo al principio tenía el diario hecho y pensé en adaptarlo pero me di cuenta enseguida de que mi estilo no era suficientemente bueno para lo que yo quería contar. Lo bueno en la vida es conocer bien tus limitaciones,yo me di cuenta de que no podía realizar el estilo que requería pero si podía buscar a otra persona que lo hiciera. Y entonces lo primero que hicimos y nuestra manera de trabajar surgió así; estábamos tomando café en Barcelona diciendo que los dos queríamos realizar algo artístico, yo estaba haciendo la tesis y sentía que mi escritura se estaba anquilosando, por decirlo de alguna manera estaba perdiendo la fuerza de la narrativa. Le dije que tenía esto, que quería hacer un proyecto artístico pero le dije que Bolaño era contagioso y que se engancharía como yo. Te voy a regalar la novela y si te apasiona tanto como a mi como para comprometerte conmigo tres años de tu vida a sacar esto adelante, genial. A los tres días me llamó y dijo que le encantaba y que había que hacerlo.

¿Por qué se decidió por Estrella distante y no otra obra de Roberto Bolaño?

Muy buena pregunta, había hecho esbozos de otras obras como por ejemplo Los detectives salvajes que es la primera que yo leí y me impacto de tal manera que luego no deje de leerlo, aunque es muy difícil de adaptar porque la parte central es la búsqueda de Cesárea Tinajero por parte de dos detectives y poetas que son Arturo Belano y Ulises Lima. Y 2666, que es otra de las maravillosas obras que tiene pero que no pudo acabarla debido a su fallecimiento. Es una novela monumental, si no recuerdo mal creo que son 1019 paginas y en aquella época Álex Rigola ya la había adaptado al teatro.Salió una obra maratoniana de cinco horas y media Por eso no me embauqué en ellos, Estrella distante era la clave.

Va a presentar su adaptación en la casa del libro en Murcia, ¿Cree que el libro tendrá una buena aceptación por parte de los lectores?

Al principio no sabíamos si se iba a publicar y además era como una carta de amor a la literatura de Roberto Bolaño escrita por los dos pues tampoco teníamos mucha presión. Pero cuando ya vimos que era real estos últimos meses esta presión iba en aumento ya que es un escritor muy reconocido, con una legión de fans. También se dice que es uno de los mejores de los últimos grandes escritores latinoamericanos, hay que hacer una cosa que sea respetuosa y bueno la ventaja o la alegría ahora es que las primeras reseñas son súper positivas e incluso de autores muy influyentes de Roberto Bolaño. Autores como Javier Avilés o Patricio Pron nos lo han puesto por las nubes, por eso se lo agradezco un montón.

El propio Roberto Bolaño dijo sobre su obra que esta novela "intenta una aproximación, muy modesta, al mal absoluto", ¿a que se esta refiriendo con estas palabras?

A Carlos Wieder, él dice que el poeta y asesino al que vamos a seguir sus pasos durante toda la obra es la aproximación al mal absoluto, porque encarna un tipo de poesía en la que no hay empatía con los otros seres humanos. La poesía de Carlos Wieder se nutre de todas las vanguardias históricas y lo que el plantea es una poesía totalitaria, una poesía para una nueva raza chilena, una poesía que no dialoga, entonces la cumbre máxima de esa poesía es la muerte.

¿Por ultimo, ¿que recomendaría a los lectores que vayan a comenzar a leer por primera vez la obra de Roberto Bolaño con su adaptación y la de Fanny Marín?

Que os dejéis llevar por la historia ya que la lectura más importante es el goce del lector. Si conseguimos que os olvidéis completamente de quién lo ha escrito y conseguimos que os sumerjáis en esa noche de insomnio y pesadilla en la que Arturo Belano esta reconstruyendo la historia y os convirtáis en detectives intentando seguir la pista a Carlos Wieder, nuestra labor estará cumplida y eso es lo más importante.