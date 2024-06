Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, advirtió tras perder el segundo partido de la final de la Liga Endesa de que «la eliminatoria no ha acabado», ya que «solo» van perdiendo 2-0 y la serie se traslada ahora a la capital del Segura, donde pidió a sus jugadores un esfuerzo extra para jugar con la máxima intensidad y poder así seguir con vida.

«El siguiente objetivo es ganar el miércoles y seguir incomodando al Real Madrid como estamos haciendo. No lo queríamos de esta manera, pero ahora tenemos que jugar en Murcia», recordó el técnico en la rueda de prensa.

Consideró que el partido de ayer fue parecido al del sábado y, preguntado por las claves del triunfo madridista, apuntó a errores puntuales de sus jugadores para defender algunas acciones como los dos triples consecutivos de Rudy Fernández o una acción de 2+1 de Guerschon Yabusele que permitieron a los locales escaparse por una diferencia de diez puntos.

A su juicio, sus jugadores respondieron muy bien en el tercer y último cuarto y el marcador es «totalmente irreal» porque el último minuto y medio «se han escapado en mitad de fiesta de despedida y homenaje» a Rudy Fernández.

«Tengo la sensación de que el tercer partido lo vamos a jugar mejor y no tenemos que jugar con ningún tipo de presión como ante Valencia o Unicaja. Tenemos que ir a pecho descubierto y con muchísima intensidad, tenemos que ser súper intensos para que les cueste jugar contra nosotros», añadió Alonso.

Diagne y Sleva, seguros del apoyo mañana

Moussa Diagne apeló a «pelear duro» y a «cometer menos errores» para poder vencer al Real Madrid en Murcia mañana. «Ya sabemos que a un rival como el Madrid no le podemos ganar por talento y hay que pelear duro y cometer menos errores. Es un gran equipo y cuanto tienes un fallo te castiga», aseguró ayer el pívot.

Ya focalizado en el tercer envite de la serie, que sería el último en caso de un nuevo triunfo blanco, el de Guédiawaye dijo que «la situación está difícil pero debemos luchar por ello. Llegamos hasta aquí y debemos continuar».

Mañana miércoles los de la capital del Segura tendrán el apoyo masivo de su público y Diagne tuvo palabras para la hinchada universitaria. «Pedimos que la gente de Murcia nos vuelva a apoyar para luchar hasta el final y así poder conseguir algo grande», manifestó.

Por su parte, el ala pívot estadounidense Dustin Sleva resaltó la actitud del UCAM. «Llevamos el control durante buena parte del partido ante un equipo grande como el Real Madrid pero perdimos», apuntó.

En el WiZink hubo en torno a medio millar de seguidores desplazados desde Murcia y a ellos también se refirió el norteamericano. «No se les puede pedir nada más de lo que nos dan. Su apoyo está siendo una locura y lo muestran apoyándonos en el Palacio y también fuera de casa», dijo.

Rudy no se fía del UCAM

El jugador del Real Madrid Rudy Fernández, que fue homenajeado en la victoria de su equipo ante el UCAM Murcia, que puede ser el último vestido de blanco en el WiZink Center, dijo que espera que la de ayer fue su despedida definitiva porque espera «no tener que volver para el quinto partido».

«Esto no ha acabado aquí; queda un partido más. Éste puede ser el último, pero sabemos que (el UCAM) Murcia es un grandísimo equipo. Con todos los respetos a Murcia, espero no volver, está claro», dijo a Movistar+.

El madridista añadió que «hay muchísimas emociones puestas porque es posible que éste» sea su «último partido aquí». «Pero me voy con el sabor de que he hecho un buen trabajo y de que lo he dado todo por este club. El reconocimiento ha sido algo increíble y me lo llevo a mi vida en general. Estoy agradecido a la gente que me ha ayudado en este camino», señaló.

Sobre el apoyo recibido desde las gradas del WiZink Center, Rudy dijo: «Son muchos años, muchas batallas juntos, muchos títulos y también derrotas. Creo que tomé la mejor decisión al venir aquí y se lo agradezco a la gente que lo hizo posible, en primer lugar al presidente».

«Espero que la de hoy haya sido una despedida porque espero no tener que volver para el quinto partido. Me llevo esto para toda la vida. Y encima vivirlo con mi familia ha sido algo increíble», afirmó.

Su compañero Walter Tavares, por su parte, afirmó sobre el UCAM que «no está en la final por casualidad, está en la final por lo bien que lo ha hecho y por lo bien que prepara los partidos. Su defensa en zona es muy difícil, condiciona mucho, no deja correr. Tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible y apoyarnos en gente con experiencia como Llull, Sergio Rodríguez o Rudy para que nos ayuden a leer ese tipo de defensa», destacó.