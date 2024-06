El FC Cartagena mitiga el adiós de Calero con el fichaje de Abelardo

A rey muerto, rey puesto. Eso pensó la directiva del Fútbol Club Cartagena cuando supo que Julián Calero abandonaría irremediablemente la entidad albinegra para fichar por el Levante UD. Sin tiempo para lamentos ni pesadumbres, y tan sólo unas horas después, el club anunció a través de un comunicado oficial la contratación del ‘Pitu’ Abelardo para la siguiente temporada. Un golpe sobre la mesa y una satisfactoria sorpresa. Sorpresa por el nombre y por la agilidad del acuerdo, días después del final de liga. Sorpresa para los aficionados albinegros que recuerdan como una pesadilla la tardía planificación de la pasada campaña.

Se despidió Julián Calero del Cartagena en rueda de prensa al mediodía y a primera hora de la tarde anunció el club la llegada de su sustituto. Abelardo Fernández (Asturias, 1970), más conocido como ‘el Pitu’, será el nuevo técnico albinegro de cara a la temporada 2024-25 después de haber llegado a un acuerdo con el club para su contratación por un año. Asegura así la entidad cartagenera una enorme experiencia en el fútbol español, ideas claras y una figura de autoridad para su equipo con la intención de no volver a caer en el sufrimiento que ha supuesto la campaña recién terminada.

Concienciados tras lo ocurrido el pasado verano, en la comisión deportiva del FC Cartagena han adelantado sus planes en cuanto a la confección de la plantilla a principios de junio y ya construye su equipo desde los cimientos. Aunque las primeras remadas se han dado con las renovaciones de Andy Rodríguez y Alfredo Ortuño, dos figuras importantes en el césped, no se ha hecho esperar el nombramiento del capitán de este barco que quiere poner rumbo firme desde el principio de la travesía y no desviarse de la ruta.

‘El Pitu’ llega al Cartagonova con el respaldo de su experiencia. Producto de la cantera del Real Sporting, el asturiano se formó como futbolista en su tierra para alcanzar la máxima categoría con el equipo de su vida a principios de los 90. Más tarde, pasó ocho temporadas en el Barcelona antes de retirarse en el Alavés en 2006. Desde entonces, estudió para tomar los banquillos, comenzando nuevamente en las bases del Real Sporting hasta llegar al primer equipo en la 2013-14.

Pronto empezó a destacar con un ascenso en su segunda campaña y manteniendo al recién ascendido en Primera al año siguiente. Tras disfrutar del primer escalón del fútbol español con los rojiblancos, salió al Alavés para la 2017-18, donde se mantuvo dos temporadas para saltar al Espanyol en 2019. Allí disputó media campaña con experiencia europea incluida en Europa League. Pasada su etapa con los pericos, regresó al Alavés para tratar de salvar al equipo sin éxito y volvió a casa con el Sporting en su última experiencia hasta la fecha, desde el final de la 2021-22 hasta el ecuador de la 2022-23. En total, Abelardo acumula casi 400 partidos oficiales en tres equipos diferentes y más de 200 en Primera División.

‘El Pitu’ desembarca en Cartagena con su segundo entrenador y preparador físico, Juan Antonio Morga. Ambos estarán acompañados por el personal del club que se mantiene durante varias temporadas, como el preparador físico Paco Imbernón, que ya ha trabajado con Morga.

El club ha agradecido en el comunicado «su predisposición y su apuesta decidida por el proyecto del FC Cartagena, al tiempo que le deseamos la mejor de las suertes en esta nueva etapa que inicia hoy defendiendo los colores desde el banquillo».

"Tenía por un lado el corazón y la cabeza por otro"

Julián Calero ofreció ayer su última rueda de prensa como entrenador del FC Cartagena. Fue para despedirse, acompañado del presidente, Paco Belmonte, y el director deportivo, Manolo Breis, Calero pronunció sus últimas palabras como albinegro. Tras unas primeras palabras de Belmonte confirmando que Calero y el FC Cartagena separan sus caminos el próximo 30 de junio, le tocó el turno al artífice de la gran salvación cartagenera.

Julián afirmó que se lo han puesto difícil para tomar esta decisión y vivir esta despedida. El ya extécnico albinegro afirmó que en Cartagena tuvo un gran problema. «A partir de la segunda semana me empecé a enamorar. Me empecé a enamorar de la ciudad, del estadio, de la gente, y estaba hasta las trancas. Tenía por un lado el corazón y por otro la cabeza. La situación a veces en el mundo del fútbol no es lo que tu corazón te dice. Mi entorno, la cabeza y otras posibilidades me decían también otras cosas, y había que valorarlo todo», aseguró. Añadió que su relación con el club y la afición había trascendido lo profesional, creando un vínculo emocional que hacía aún más difícil su partida. «Le deseo al Cartagena no lo mejor, sino lo siguiente. Yo ya soy uno más para siempre», cerró un emocionado Calero, que pondrá rumbo a Valencia para unirse en las próximas horas de manera oficial al Levante UD.

"Queremos volver a ilusionar a nuestra gente"

Ayer al mediodía se celebró una rueda de prensa crucial para el futuro del FC Cartagena. Con motivo de la despedida oficial de Julián Calero como entrenador del cuadro albinegro, se dieron cita el propio Julián, Paco Belmonte, Presidente del club, y Manolo Breis, Director General Deportivo. Aunque la marcha de Julián Calero al Levante UD era esperada, la atención de los medios y aficionados se centró en las palabras del propio Belmonte y Breis quienes abordaron las dudas e incertidumbres sobre el proyecto 2024/25. El máximo mandatario del club cartagenero ofreció respuestas sobre los planes del club, la posible venta a fondos interesados y el rumbo que tomará el Cartagena en la próxima temporada. Paco Belmonte, tras un año de baja exposición mediática, se mostró contundente al hablar del futuro del FC Cartagena.

En primer lugar, confirmó que el club ya tenía en mente el reemplazo de Calero y que el nuevo técnico sería anunciado en las próximas horas, resultando ser una firma sorprendente el ‘Pitu’ Abelardo. «La idea es la que siempre ha barajado la comisión: mirar perfiles de la categoría y valorar si queremos volver al Cartagena que hemos visto siempre, o intentar mantener los matices que le ha metido Julián este año al equipo, que han sido buenísimos pero muy difíciles de encontrar. El próximo entrenador del FC Cartagena tiene que ser alguien capaz de adaptarse a la categoría, a los partidos, a las circunstancias», explicó Belmonte poco antes de anunciarse la llegada del técnico asturiano. Uno de los puntos clave de la rueda de prensa fue la planificación de la plantilla para la próxima temporada. «La idea es que la base del equipo que nos ha ayudado a sacar adelante esta temporada siga siendo la misma del equipo la próxima temporada y, a partir de ahí, complementar con el equipo nuevo que nosotros y el mister que venga queramos hacer», afirmó el presidente. En cuanto a la capacidad económica del club para afrontar el próximo mercado de fichajes, Belmonte se mostró optimista y aseguró que no habría problemas significativos.