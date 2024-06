Alcoy se pone manos a la obra

El valenciano Fran Alcoy ya está al mando del Águilas FC. Fue presentado ayer en el estadio Centenario El Rubial por director deportivo, Pedro Reverte, quien aseguró del nuevo entrenador costero que tienen «una dilatada trayectoria en el mundo del fútbol y era el perfil de entrenador» que se buscaba para planificar el nuevo proyecto del conjunto costero en Segunda Federación.

Alcoy agradeció a Alfonso García y a Pedro Reverte que le hayan dado esta oportunidad. «Desde el primer momento que contactaron conmigo no me lo pensé, porque se al sitio donde vengo, a un club con mucha historia, al que me he enfrentado como entrenador y como jugador, vengo a una ciudad encantadora para vivir y sé que voy a compartir con una afición que es de la mejor o la mejor de la categoría», afirmaba ayer.

«Me gusta el reto, está claro que el Águilas tiene un proyecto importante en la categoría, como van haber muchos en este grupo, tanto IV como III, van a ser competitivos, pero el Águilas va a estar a la altura de los mejores», expresó Fran Alcoy. El nuevo entrenador de los blanquiazules apuntaba que «el Águilas va a tener un proyecto bueno, pero como once equipos, hay que ser ambiciosos y buscar objetivos importantes, pero por pasos y cubrir etapas, primero necesitamos 14 o 15 partidos para salvar una categoría, la mitad los tienes que ganar; después entrar en play off y si entras en play off, procura ser el primero, después la competición nos dirá donde tenemos que estar», dijo.

El nuevo entrenador del Águilas FC, ya está planificando el trabajo del próximo curso que arrancará con la pretemporada, que comenzará seis semanas antes de que arranque la competición y en la que quiere disputar siete partidos.