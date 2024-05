¿A qué hora juega Carlos Alcaraz este viernes en Roland Garros?

El estadounidense Sebastian Korda será el rival del murciano Carlos Alcaraz por un puesto en los octavos de final de Roland Garros, tras haber superado al surcoreano Soonwoo Kwon, 6-4, 6-4, 1-6 y 6-3, en el partido de segunda ronda que este miércoles fue aplazado por la lluvia.

El cabeza de serie número 27, de 24 años, tendrá un día menos de descanso que el número 3, de 21, para afrontar ese duelo que, en principio, estará programado para este viernes.

Sebastian, octavofinalista en 2020, Korda, hijo de un mítico jugador checo, Petr Korda, finalista en Roland Garros en individuales (1992) y en dobles, ganador del Abierto de Australia (1998).

Alcaraz lo ha afrontado en cuatro ocasiones, con tres triunfos del español, el último en semifinales del torneo de Queen's del año pasado, que acabó ganando el español.

En 2022 sus raquetas se cruzaron en Roland Garros, con triunfo de Alcaraz en tres sets, pocas semanas después de que Korda eliminara al español en Montecarlo en un ajustado partido.

Su primer duelo fue en las finales NextGen de 2021, con victoria del español.

Carlos Alcaraz afronta este duelo después de ganar al neerlandés Jasper de Jong, procedente de la fase previa, en un partido que se resolvió en el cuarto set y que, pese a la comodidad del principio, se fue complicando para el tenista murciano. Tras superar el bache y llevarse la victoria, Alcaraz se mostró satisfecho. "Ha sido un partido en el que he tenido muchos altibajos y estoy contento de haber estado fuerte mentalmente para no irme" del encuentro, dijo el español tras imponerse por 6-3, 6-4, 2-6 y 6-2.

Alcaraz descartó que los problemas que tuvo en la pista en el tercer set estuvieran relacionados con la lesión en el brazo derecho que le mermó en Madrid y le obligó a renunciar a Roma.

"El brazo está bien, no he notado nada. Pero es verdad que estas condiciones no ayudan, con tanta humedad cuesta mover la bola, hacer golpes ganadores, los puntos se hacen muy largos. Y ahí me he asustado un poco por cómo podía reaccionar el brazo. Pero los altibajos que he tenido no los achaco al brazo, sino a mí", indicó.

Alcaraz reconoció haber tenido "pensamientos negativos" durante el tercer set, "momentos malos que llegan cuando no das el nivel óptimo que quieres y es frustrante".

Pero se felicitó de haber sabido remontar esa situación, aunque confesó que tiene que mejorar en que ese tipo de bajones le afecten menos.

Este viernes, otra vez a la pista

Carlos Alcaraz afrontará este viernes la tercera ronda de Roland Garros ante Sebastian Korda. El encuentro ha sido fijado para las once de la mañana.