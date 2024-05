Alcaraz se lleva un buen susto antes de pasar a la tercera ronda de Roland Garros

Carlos Alcaraz se llevó un buen susto antes de poder abrir las puertas de la tercera ronda de Roland Garros. En un partido que comenzó con mucha comodidad, acabó sufriendo para deshacerse del neerlandés Jesper De Jong por 6-3, 6-4, 2-6 y 6-2 tras 3 horas y 9 minutos. El número 3 mundial tuvo un bajón de juego que le costó un set "muy malo". "Si quiero hacer un buen Roland Garros, hay cosas a mejorar", destacaba.

Parecía que iba a ser un entrenamiento de calidad. Un partido que Alcaraz superaría sin apretar el acelerador ante un rival con apenas siete partidos jugados en tierra en el circuito, de 23 años, con ganas de salir a disfrutar, con un buen golpe de derecha, servicio y rápido de piernas, pero con un ránking de ‘challenger’ (176 mundial).

Demasiada diferencia, aunque De Jong hizo el primer ‘break’ (0-2). El holandés, sin nada que perder, en un escenario que jugaba gracias al rival que le había tocado en suerte, se mostró valiente, agresivo, ante un Alcaraz que, a medio gas, y tras tres ‘breaks’ resolvió el primer set en 43 minutos.

De Jong perdía, pero disfrutaba y no quería marcharse pronto de la Philippe Chatrier. Era el mejor regalo para el neerlandés. Así que en el segundo set aguantó el pulso con la misma táctica agresiva que había empezado, intentando buscar las cosquillas a Alcaraz. De Jong mantuvo la igualdad en el marcador y salvó 6 ‘break points’ y un 0-40 en el sexto juego (3-3). Dos ‘break points’ más para aguantar el 4-4, hasta que Alcaraz dijo basta y se apuntó el set con un nuevo ‘break’.

Parecía todo resuelto, pero De Jong no pensaba igual. Seguía con ganas de disfrutar y sorprendió a Alcaraz con dos ‘breaks’ (1-2, 1-4) para arrebatarle el tercer set, en poco más de media hora. Lo hizo a pesar de molestias físicas en sus piernas por el esfuerzo extra. El holandés fue atendido con masajes en las piernas.

Asustado por el brazo

Alcaraz había bajado la intensidad de sus golpes. Un bajón inesperado y desconexión preocupante. Tenía problemas en su antebrazo derecho, que sigue protegido con una malla. Alcaraz lo negó. "Los altibajos no los achaco al brazo, sino a mí. El brazo está bien aunque con estas condiciones me he asustado un poco por cómo iba a reaccionar. Había mucha humedad, la bola estaba pesada y muy grande, costaba moverla y hacer golpes ganadores", admitía tras su victoria.

Juan Carlos Ferrero le animaba preocupado. “Sigue, sigue. Sé positivo. Otra vez. Vamos”, en el comienzo del cuarto set cuando DeJong y él se rompieron el servicio en dos ocasiones (2-2). "Mentalmente he estado fuerte para superarlo, mi actitud positiva me ha ayudado", destacaba Alcaraz que, tras el susto, encadenó cuatro juegos seguidos para cerrar el partido ante un rival desfondado por el esfuerzo.

Momentos de frustración

Alcaraz sabía que no había jugado bien después de unos dos primeros sets "muy buenos", pero destacaba a un rival que no conocía y que le sorprendió. "¿Mérito de él o demérito? Ambas cosas. Me ha costado set y medio volver al partido". Un lapsus que ante otros rivales más duros deberá evitar. "Cuando no estás en buen nivel y te gustaría estar lleno de energía y no te sale es frustrante. Pero ahí es cuanto tienes que poner buena cara, pensar en positivo aunque es imposible que estemos desde la primera hasta la última bola sin altibajos. Pero si es un juego, mejor que un set y medio. Eso lo tengo que trabajar", asumía.

Su próximo rival en tercera ronda, este viernes si el tiempo no lo impide, saldrá del partido que deberían jugar Sebastien Korda (28 mundial) o el coreano Soonwoo Kwon (494), cuyo partido fue suspendido por la lluvia, con 5-4 para el estadounidense.