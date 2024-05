El UCAM no puede con el Valencia en el Palacio y volverá a la Fonteta (72-83)

Se ha quedado a las puertas el UCAM Murcia CB de completar su campanazo y acceder a la semifinales de la Liga Endesa tras caer en el Palacio ante el Valencia Basket (72-83). Deberá esperar al menos un par de días más, y repetir la gesta de la Fonteta, al resolverse la eliminatoria en el tercer y defnitivio partido este sábado (20.45 horas, Movistar +) de nuevo en la cancha del conjunto taronja. No pudo frenar esta vez el equipo de Sito Alonso a un rival que llegó a la capital del Segura con la lección bien aprendida del encuentro que le costó el 0-1 en la eliminatoria y que este miércoles ha logrado igualar con su victoria en Murcia.

Apostó de inicio el técnico universitario por la misma fórmula que le dio resultado el pasado sábado, mantiendo la defensa en zona e intentando mermar desde atrás a un Valencia Basket que se mostró más ferreo en la mayoría de facetas del juego. No estuvo tan fino en ataque el UCAM como lo estuvo en el anterior encuentro, sobre todo al encajar demasiados puntos tras pérdida y enlazar varios minutos, sobre todo en la segunda mitad, sin poder anotar.

Debutó Yannis Morin con el conjunto universitario en una posición de pívot mermada, sin Simon Birgander ni Marko Todorovic, y que en esta ocasión sí que ha echado en falta el UCAM a sus referentes. Dustin Sleva, con 12 puntos, fue el máximo anotador de los locales, junto a Nemanja Radovic y Dylan Ennis, ambos con diez.

Primer cuarto

Apostó Sito Alonso de inicio por el mismo plan que le dio resultado en la Fonteta. Con el mismo quitento inicial y con una defensa 2-3 en zona, el conjunto universitario comenzó a marcar territorio con sus primeras canastas y un alto ritmo de juego gracias a su defensa. Ennis, desde el triple, y Sant-Roos, con cinco puntos consecutivos, abrieron el encuentro en un Palacio en ebullición (8-4), pero el Valencia Basket siempre se mantuvo cerca. Y no solo eso, sino que consiguió mermar a la defensa murciana antes de lo previsto. Primero fueron Jovic y Ojeleye, haciendo daño tanto por dentro como desde el perímetro, y después con un intercambio de canastas en el que logró desordenar al UCAM y Sito Alonso tuvo que cortarlo con tiempo muerto (10-16). Yannis Morin debutó con los universitarios al cometer Diagne su segunda falta, junto a Caupain y Kurucs para tratar de cambiar el guion. No aprovechó el UCAM una antideportiva cometida sobre Ennis para darle un mordisco al marcador, y Chris Jones le castigó entonces con el tercer triple taronja del partido y una canasta de Inglis por dentro (12-21). Se atascó el UCAM en ataque durante este tramo y el primer cuarto se cerró con el 14-23.

Segundo cuarto

Abrió el UCAM el segundo cuarto con cinco puntos consecutivos de Caupain, pero concedió demasiadas segundas oportunidades al Valencia Basket en las primeras jugadas al no poder cerrar el rebote. Inglis, desde la media distancia, castigó a los de Sito Alonso en varias acciones (19-27) y los universitarios trataron de despertar por mediación de los puntos de Radovic desde el poste (23-27). Un triple de Pradilla sobre la bocina hizo aún más daño a un UCAM centrado en recortar la distancia lo máximo posible antes de llegar al descanso, pero Sito Aonso tuvo que pararlo tras otro lanzamiento exterior convertido por Jovic (23-33). No mejoró la situación pese a la primera canasta de Morin, porque Stefan Jovic volvió a dinamitar el partido desde el triple y Sito Alonso rotó su quinteto para tratar de cambiar este escenario (27-38). Consiguió el Valencia Basket los once puntos de ventaja durante un tramo en el que al UCAM no le quedaba más remedio que dar un paso adelante. Primero con Ennis y después con un triple de Sleva, los universitarios pudiero neutralizar los movimientos de su rival, poco cambió en los dos últimos minutos de la primera parte, aunque un último arreón permitió al UCAM llegar al descanso más cerca de su rival (36-43).

Tercer cuarto

Un parcial de salida de 6-0 en el inicio de la segunda mitad, con Sant-Roos como máxima referencia, incendió el Palacio y acercó al UCAM a su rival para tratar de voltear por completo el guion del partido (42-43). Consumó la remontada el conjunto de Sito Alonso, fruto de su trabajo e intensidad defensiva que obtuvo premio Sleva desde el perímetro para hacer el 47-45 en apenas tres minutos de cuarto. Xavi Albert tuvo que pararlo con tiempo muerto y tuvo opciones del UCAM de abrir todavía más su brecha. No lo hizo, y tanto Harper, desde la esquina, como Inglis no perdonaron para volver a poner al equipo taronja por delante (47-50). No quiso dar su brazo a torcer el equipo universitario, que sacó fuerzas para que Ennis volviera a empatar desde el triple (50-50), pero el Valencia respondió con Claver inmediatamente después y Sito Alonso tuvo que pararlo (50-55). El partido entró en un escenario de intercambio de canastas que no servía demasiado al UCAM, aunque sí pudo mantenerse cerca hasta que Anderson volvió a convertir desde el triple (54-61). No obstante, un último arreón, con los tiros libres de Radovic, dejaba todo abierto antes del último cuarto (58-61).

Último cuarto

Más de dos minutos estuvo sin anotar el UCAM en el inicio de un último cuarto en el que el aro repelió varios de sus lanzamientos. Cierto es que el Valencia Basket tampoco logró agrandar su ventaja, pero parecía tener mayor controlada la situación una vez alcanzado el tramo decisivo (58-64). Radebaugh cortó la mala racha universitaria, pero Puerto, y una falta de Radovic sobre Claver, mermaron aún más a los universitarios en su intento por rehacerse (60-67). Tuvo el UCAM varias opciones de darle un mordisco al marcador, sobre todo desde el triple, donde se encontraba con el aro a a pesar de los intentos de Hakanson. Pero el Valencia Basket llegó a los últimos cinco minutos por delante (62-69). Apareció ahora el base sueco con un lanzamiento exterior convertido, aunque con los dos equipos en bonus, eran los universitarios los que concedían a su rival visitas al tiro libre (67-73). Se apagó el UCAM en ataque a partir de se instante, con un Valencia Basket plenamente concentrado atrás, y dio la estocada definitiva a los universitarios a falta de dos minutos para el final tras varias acciones en las que los universitario desconectaron (67-79). Aún así, apuró sus opciones el equipo murciano con un triple de Radebaugh, pero las continuas visitas al tiro libre de los visitantes impidieron cualquier tipo de sorpresa (72-83).