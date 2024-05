El UCAM Murcia descarta a Birgander y espera recuperar a Todorovic y Kurucs

“Veo imposible que esté Simon Birgander porque ha forzado mucho, tiene una sobrecarga, no es una lesión grave, pero no está al cien por cien y vamos a empezar a trabajar ya con él de cara a la próxima temporada. En el caso de Marko Todorovic, le están haciendo más pruebas en el tendón de Aquiles y ojalá podamos contar con él, pero las exploraciones no eran positivas. Y Rodions Kurucs no es descartable que esté aunque la lesión era tan grave como la que sufrió Ludde Hakanson, pero este chico es de una pasta diferente. Me gustaría mucho que pudiera estar aunque no fuera al cien por cien en la eliminatoria”. Así ha resumido Alejandro Gómez, director general del UCAM Murcia CB, la situación de la plantilla de cara al play off por el título frente al Valencia Basket, que comienza este sábado en La Fonteta a partir de las seis de la tarde. Y para ‘tapar’ esos problemas, el club ha fichado al pívot internacional francés Yannis Morin, de 30 años de edad y 2,06 metros de estatura, que llegará en las próximas horas a la ciudad.

Yannis Morin, en una imagen en su etapa en el Strasbourg / Strasbourg

De la nueva incorporación, Gómez ha explicado que “en el momento en el que estamos, con los cincos lesionados, se nos hacía imposible competir en el play off. Teníamos la necesidad de incorporar a alguien que nos aportara energía y músculo para intentar competir y dar la sorpresa. Teníamos el hándicap del tiempo, porque no sabíamos cuándo íbamos a jugar el primer partido. A Morin ya lo estábamos viendo para otras temporadas porque es un jugador que tiene años de experiencia en la liga francesa, que ha sido internacional y estoy seguro que va a encajar y nos a ayudar”, ha comentado en rueda de prensa.

El factor de la illusión

Gómez tiene claro que hay un factor determinante en la eliminatoria de cuartos de final ante el Valencia Basket: “Lo que puede romper esa diferencia de experiencia y potencial es la ilusión. A veces no tener esa presión que tiene el Valencia puede hacer que podamos jugar más sueltos. Todo el mundo sabe que los favoritos son ellos y nosotros tenemos que salir a jugar como sabemos, que sean ellos los que se pongan nerviosos. Tenemos que actuar como el quinto de la liga, ser valientes y no salir con ningún complejo, ir a por todas sabiendo que si perdemos es lo más normal”, ha señalado, para añadir en otro momento que “no podemos llorar porque el equipo no tenga la frescura y gasolina de antes de Belgrado, que es cierto, pero sí que tiene ilusión”.

Alejandro Gómez, director general del UCAM Murcia CB, posa para La Opinión. / Juan Carlos Caval

Un vestuario unido

El director general también encuentra entre la plantilla que ha logrado la histórica clasificación y la de otras temporadas una diferencia clara: “El punto más importante con respecto a otros equipos y otras temporadas es que todo el mundo rema en la misma dirección. Todos tenemos una multitud de defectos, pero nadie pone ninguna rama en el camino y cada uno aporta lo que puede. Hemos conseguido un vestuario así, con gente que son amigos. En el vestuario hay un clima de unidad que hace que todos se vengan arriba en momentos de dificultad”, poniendo el ejemplo del partido ante el Río Breogán, donde tuvo un papel importante el joven pívot murciano Fabián Flores.

Fabián Flores, tras el partido del pasado sábado del UCAM Murcia ante el / ACB Photo-Javier Bernal

El Valencia Basket, teóricamente, es el rival más asequible que le podía tocar al UCAM Murcia en los cuartos de final. Gómez, después de destacar que “es muy difícil estar 34 jornadas en play off como hemos conseguido este año, un sueño”, ha puntualizado que “cualquier rival es muy complicado, y sí nos hubiera gustado tener el factor cancha. Los cuatro equipos que están por delante nuestra lo han hecho muy bien. Tenemos que pelear para demostrar que somos competitivos y estoy convencido que anoche el Valencia Basket no estaba contento con quién le había tocado”, ha terminado diciendo.