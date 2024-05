El UCAM se atasca en Vitoria y se complica la cuarta plaza (94-79)

Las opciones de poder alcanzar la cuarta plaza en la Liga Endesa, para así poder contar con el factor cancha a favor en el play off, se han complicado para un UCAM Murcia CB que se ha atascado en el Buesa Arena ante un Baskonia que se agarra a sus opciones de poder entrar en las eliminatorias por el título sobre la bocina (94-79). A pesar de los problemas físicos y la escasa rotación con la que llegaba el encuentro, el conjunto vitoriano logró desconectar a los universitarios durante gran parte del encuentro. Sobre todo en un tercer cuarto en el que los de Sito Alonso encadenaron hasta seis minutos sin poder anotar una canasta en juego, y que fue definitivo para contar con una ventaja de diez puntos que su rival supo gestionar durante el tramo final.

Le faltó un punto más de ímpetu y energía a un UCAM al que las últimas dos semanas quizá se le están haciendo demasiado largas en el apartado físico. No logra el conjunto murciano encontrar ese punto en su juego que le permitía llevar al límite a sus rivales y para más inri continúa perdiendo piezas por el camino. No pudo contar con Rodions Kurucs de nuevo, tras su lesión en el pie en la Final Four de la Champions de Belgrado, y tanto Simon Birgander como Marko Todorovic no pudieron participar en el Buesa Arena durante toda la segunda mitad por diferentes dolencias.

Desde el inicio, Vanja Marinković dinamitó desde el triple un partido en el que consiguió convertir cinco lanzamientos exteriores y anotar 29 puntos ante un UCAM Murcia irreconocible de nuevo en defensa, como ocurrió ante Unicaja el pasado domingo. Además, no pudo contrarrestar el plan del Baskonia después del paso por vestuarios, ya que al cerrar la pintura el equipo vitoriano, el UCAM se bloqueó en ataque y reaccionó demasiado tarde. Cierto es que en la primera mitad tampoco dio la sensación de tener en sus manos el ritmo del partido, pero sí que consiguió mantenerse cerca muy cerca de su rival en el marcador, manteniendo todas sus opciones intactas.

El conjunto universitario recibirá al Río Breogán este domingo (18.30 horas) en el Palacio de los Deportes en la que será la última jornada del calendario regular de la Liga Endesa.

Primer cuarto

El Baskonia marcó territorio desde el inicio con un parcial de 7-2 de salida del que se recuperó el UCAM sin necesidad de gastar un tiempo muerto. El conjunto universitario reaccionó en los tres minutos siguientes para empatar un partido alocado, en el que los dos equipos supieron correr (7-7) y que dinamitó Marinkovic desde el triple con tres lanzamientos convertidos. Supo neutralizar el UCAM los puntos del escolta, pero no logró tener el control en ningún momento pese a ponerse por delante en el marcador (15-16). En parte no pudo tener esa sensación porque no encontró la manera de frenar al cuadro vitoriano en defensa, al encajar más de venite puntos en apenas siete minutos (24-18). Con las rotaciones, Caupain saltó a pista con un triple marca de la casa al que contestó un Markus Howard que se tuvo que retirar dolorido tras sufrir un resbalón en defensa (27-21). Sin embargo, apareció de nuevo Marinkovic para anotar su cuarto triple y disparar el marcador local al cierre del primer cuarto (30-24).

Segundo cuarto

Si el Baskonia tenía a Marinkovic como gran amenaza exterior, el UCAM contaba en sus filas con un Troy Caupain que abrió el segundo cuarto con su tercer triple en el encuentro (30-27). Se sumó también para igualar el marcador un Arturs Kurucs que regresaba a Vitoria y tuvo que pararlo definitivamente Dusko Ivanovic con el cuarto triple de Caupain, que sellaba un parcial de 0-9 que cambiaba totalmente la inercia (30-33). Contestó el Baskonia con un 5-0 de salida tras la pausa y el UCAM aguantó este arreón con un nuevo lanzamiento exterior convertido por Radebaugh (36-36). A cinco minutos para el descanso, el ritmo del partido fue algo más pausado y el equipo vitoriano supo moverse mucho mejor en ese escenario. Le costó al UCAM mantener su fluidez en ataque, pero no dudó en aprovechar las transiciones tras encadenar buenas acciones defensivas (41-42). Los de Sito Alonso consiguieron mantener ese tono defensivo, lo que le permitió finalizar la primera parte por delante (46-48).

Tercer cuarto

Regresó a pista el Baskonia con un parcial de 7-0 liderado por un Marinkovic que hizo mucho daño en labores ofensivas, tanto en la anotación como en la producción, y disparó el marcador hasta el 53-48 en casi tres minutos. No pudo anotar el equipo universitario en todo este tiempo, que se fue incrementando aún más, por lo que tuvo que pararlo Sito Alonso tras el 12-0 de parcial en este cuarto para buscar la reacción (58-48). Cerró la pintura el Baskonia y desconectó a un UCAM que no era capaz de anotar por la vía exterior. Un tiro libre convertido por Diagne fue el único cambio en este sentido hasta que Caupain rompió la mala racha desde el triple tras seis minutos sin anotar (63-52). Cuatro puntos consecutivos de Sleva permitieron al UCAM retomar la confianza en este tramo del partido, pero todavía quedaba mucho por recortar (67-57). El equipo de Sito Alonso buscó un arreón final, aunque no fue suficiente para rebajar el colchón que consiguió el Baskonia para la fase decisiva (69-59).

Último cuarto

El triple anotado por Hakanson dejaba claro que el UCAM debía estar más acertado desde el perímetro para poder llevarse este partido y Sleva mantuvo el ritmo en la siguiente acción para darle un mordisco importante al marcador (71-65). Sin Todorovic en pista, dolorido tras una acción en la primera mitad, fue Radovic el que desempeñaba el rol de pívot sin Diagne en una pista en la que Baskonia controló la distancia a pesar del paso adelante de los universitarios (78-69). A tres minutos y medio para el final se mantuvo la renta de diez puntos, nada cambiaba sobre el Buesa Arena y tuvo que pararlo Sito Alonso para tratar de dar con la tecla atrás (85-75). Nada cambió. El equipo vitoriano no ofreció cometió un error en el desenlace para llevarse un triunfo que le mantiene con opciones para conquistar la octava plaza y que deja al UCAM prácticamente con las mismas opciones de la cuarta plaza (94-79).