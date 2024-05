El Águilas B es el único que cumple entre los favoritos y recupera el tercer puesto

Lo más destacado de la antepenúltima jornada de la Preferente Autonómica en la Región de Murcia han sido los tropiezos de Mazarrón, Bala Azul, Los Garres y la SFC Minerva.

En el Puerto de Mazarrón no contaban con el empate a nada entre Bala Azul y Olímpico de Totana. Los totaneros fueron una roca y no dejaron fisura alguna para que los atacantes del equipo de Víctor Dus lograran perforar la portería de Antonio Jesús. El Mazarrón de Keny no quiso ser menos y solo sumó un punto ante el Algezares (1-1).

Gran sorpresa la que se dio en la Caverina, donde el Calasparra venció a la Minerva (2-1), que también aspira al ascenso aunque está dando muestras de debilidad. El equipo local, cuarto por la cola, se adelantó en el minuto quince por mediación de Pinar. Falcon amplió el marcador en el ochenta. De nada sirvió el gol de Sergio en el último suspiro.

El partidazo de la jornada se disputó en el estadio Sánchez Cánovas entre el Molinense B y un Águilas B (3-4) que logró remontar para recuperar la tercera posición y acomodarse en los puestos de play off.

Otro tropiezo, a priori, inesperado, fue el empate de Los Garres ante el Abarán (0-0). La cabeza de la clasificación se aprieta.