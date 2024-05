El UCAM, ante otro desafío en una temporada histórica

El UCAM Murcia CB quiere que hoy sea un día de fiesta (18:30 horas, Movistar) y amargársela al Unicaja Málaga, un equipo que se ha convertido en una bestia negra para los universitarios, ya que han perdido los cinco últimos enfrentamientos, dos del curso pasado de los cuartos de final de la Champions y los tres disputados esta campaña.

Los murcianos se clasificarán en la trigésimo segunda jornada de la Liga Endesa para el play off más caro del siglo XXI si ganan, pero si pierden, les valdrá con que el Baxi Manresa pierda esta mañana en la pista del Casademont Zaragoza, o por la tarde el Baskonia cae en casa frente al Básquet Girona.

Pese a sumar ya 20 victorias y estar realizando la mejor campaña de su historia, los murcianistas aún no tienen garantizada su presencia en las eliminatorias por el título, a las que quieren llegar como cabezas de serie, y para ello tienen que acabar cuartos en una lucha en la que también están inmersos Lenovo Tenerife, Gran Canaria y Valencia Basket. La clasificación es virtual, pero hoy quieren convertirla en real pese a que enfrente estará el segundo clasificado de la competición y uno de los equipos que mejor baloncesto practica.

Los de Sito Alonso aprendieron una lección en la semifinal de la Final Four, donde tras el descanso sufrieron mucho en la defensa del perímetro. El Unicaja pasó un pobre porcentaje en los triples en los dos primeros cuartos a anotar once tras el paso por vestuarios. Y ahí estará una de las claves. Pero para el entrenador del UCAM hay otro factor determinante, que es «no obsesionarse mucho» con las derrotas sufridas ante los malagueñas, señalando también que «hay que saber que estamos compitiendo bien. Eso sí, si no hacemos las cosas que hicimos bien, no vamos a poder competir», puntualizó el madrileño.

Para el duelo de esta tarde, el técnico no podrá contar con el alero Rodions Kurucs, con un esguince de tobillo. Además, hay varios jugadores que están arrastrando pequeñas molestias, como son los casos del ala pívot Dustin Sleva y el alero Howard Sant-Roos. En el lado positivo está que Marko Todorovic, quien jugó poco el miércoles ante el Casademot Zaragoza, podrá aportar más al juego. Debido a la situación física de algunos componentes de la plantilla, Sito Alonso tendrá que variar sus rotaciones con el fin de que lleguen todos frescos a los últimos minutos y su equipo lo haga con opción a victoria.

Los malagueños, que solo han perdido tres partidos en la segunda vuelta y que en su cancha solo han caído ante el Valencia Basket y el Real Madrid, llegan al duelo después de perder el pasado miércoles en Tenerife por un punto (87-86) y de ceder la primera plaza de la tabla en favor del Real Madrid. El bloque brilla por encima de las individualidades, como también ocurre en el UCAM Murcia esta temporada, que deberá mantener una alta intensidad defensiva para poder anular los puntos fuertes del rival.

El Carpena estará lleno para la ‘Fiesta de los Campeones’ de la BCL

El Unicaja ha preparado para hoy una gran fiesta con Fan Zone en los exteriores del Palacio Martín Carpena, donde se expondrá el trofeo de la Basketball Champions League (BCL) recientemente conquistado por el equipo de Ibon Navarro. Además, antes del inicio del partido se desplegará una banderola conmemorativa por el nuevo título en el techo del Carpena. Será una jornada muy especial para la afición malagueña, que se podrá fotografiar con el trofeo ganado en Belgrado el pasado fin de semana después de superar en semifinales al UCAM Murcia y en la final al Lenovo Tenerife.

Dentro del pabellón, que estará lleno tras agotarse todas las entradas, se desplegará la banderola que se unirá a los títulos ganados con anterioridad por el club malagueño de la Copa Korac 2001, Copas del Rey 2005 y 2023, Liga ACB 2006 y Eurocup 2017.

Además, en la Fan Zone, en una de las carpas, se habilitará un espacio para que los niños puedan realizar manualidades para conmemorar el campeonato de la Basketball Champions League, así como pintacaras para amenizar a los más pequeños. También se repartirán regalos entre los participantes de los diferentes juegos que se realicen, con la novedad de un concurso de girar el balón con el dedo, en el que el aficionado que consiga aguantarlo más tiempo ganará una camiseta de la afición de la Final Four.

El encuentro, además, ha sido por Movistar como el más destacado de la jornada y por eso será que el cierre la trigésimo segunda jornada de la Liga Endes.

Ibon Navarro tendrá que hacer un descarte

El técnico del Unicaja, Ibon Navarro, tendrá que volver a hacer un descarte al ser trece jugadores en la plantilla, ya que todos se encuentran en condiciones para afrontar el encuentro. El ex del UCAM está rotando el jugador que se queda fuera y en esta ocasión todo apunta que no será el pívot Augusto César Lima, pese a ser el que menos juega, ya que el miércoles pasado no estuvo ante el Tenerife.