Luis León Sánchez se corona en su primera Titan Desert

El español Luis León Sánchez (Kosner-Saltoki Home) y la neerlandesa Tessa Kortekaas (Cannondale ISB Sport) se han coronado campeones de la Skoda Titan Desert Morocco 2024 después de la disputa de la sexta y última etapa, de 70 kilómetros entre Erg Chebbi y Maadid.

El ciclista murciano fue el primero de los ‘finishers’ en su debut en la prueba, en la que ha dosificado esfuerzos y ha atacado en los tramos de puro pedaleo, mostrándose más conservador en las zonas más técnicas y tácticas.

En la última etapa, el de Mula se limitó a seguir la rueda de Sergio Mantecón (Scott Cala Bandida), el único que podría haber puesto en riesgo su maillot rojo, mientras los ciclistas de montaña tomaban el control. La victoria se peleó en el grupo formado por Benjamí Prades, Jorge Lamiel y Noel Martín, y fue finamente este último, del equipo FLYZ ORQUIN, el que la consiguió.

«He estado bien, me he sentido muy a gusto, dentro de mis compañeros y fuera de mis compañeros. El día de la etapa maratón me hicieron sentirme como un niño pequeño, me cuidaron mucho y quería agradecerles toda la semana al staff y al resto de la gente», señaló Luis León Sánchez.

Además, explicó cómo se ha adaptado a las diferentes situaciones de carrera. «Hay situaciones de carrera en las que un corredor de carretera, en las velocidades altas y terrenos llanos, tiene más que ganar que los expertos de mountain bike. Ellos aprovecharon muy bien donde podían sacar diferencias (...) Ha habido días que he sufrido bastante, no ha sido todo fácil y hemos intentado hacerlo lo mejor posible», apuntó.