El Castellón devuelve al Real Murcia a la realidad

No se baja el Real Murcia de la lucha por el play off por el penalti fallado ayer por Pedro León en el minuto 98. Como tampoco descendieron en 2010 cuando a Alberto Cifuentes se le escurría de las manos la pena máxima lanzada por el Girona. La derrota sufrida este sábado ante el Castellón en Nueva Condomina tampoco será la que evite que los murcianistas se suban al tren del play off. Porque perder frente al Castellón, un Castellón invencible en esta liga, era una posibilidad más que real. En cambio, perder o empatar, como se ha perdido o se ha empatado en este curso, contra rivales de ‘medio pelo’, sí es el motivo por el que hoy los aficionados del Real Murcia volverán a despertarse pensando en una temporada más sin pelear por estar en el fútbol profesional. Porque si llegar al quinto puesto ya era un milagro, después de lo de ayer, ya es prácticamente imposible.

Pablo Alfaro: «Vamos a seguir peleando hasta el último segundo por esta liga» | I.S. / Ángela Moreno

El amago de remontada vivido en las últimas jornadas quedó simplemente en eso. Porque, como en el cuento de la lechera, el Castellón hizo saltar por los aires las cuentas que llevaban haciendo unos aficionados granas venidos arriba tras el triunfo contra el Ceuta. Pero el Castellón no fue el Ceuta. El Castellón a la media hora ya ganaba 0-2 en Nueva Condomina, un Castellón que solo necesitó dos llegadas y media para acabar con el récord de imbatibilidad de los granas. Y cuando a la media hora ya has regalado dos goles, pues estás para pocos milagros, incluso cuando a los 3 minutos tu rival sufre una expulsión que lo deja con uno menos.

Es verdad que el Real Murcia, revitalizado tras la roja al visitante Vertrouwd, no se dio por vencido. Es verdad que, a diferencia de lo que ocurría en la primera vuelta, los granas lo intentaron hasta el final; y es verdad que en el 98 Pedro León falló un penalti. Pero también es verdad que un punto poco o nada solucionaba, porque lo que había que hacer era ganar, porque la única posibilidad era sumar de tres para dormir en el quinto puesto, y esos tres puntos nunca estuvieron al alcance de la mano del Real Murcia.

Y nunca estuvieron al alcance de la mano porque frente al Castellón, frente a un equipo que hoy puede ascender a Segunda División, no puedes hacer regalos, y a los tres minutos ya habían puesto los granas la alfombra roja a los orelluts. Al igual que el club abrió las puertas de Nueva Condomina a los aficionados albinegros, esos que fueron los únicos que ayer celebraron en las gradas, la defensa de Alfaro ya se había agrietado en el minuto 3.

Si en las últimas jornadas hablábamos del cambio de cara de algunos futbolistas, si algunos aficionados ya habían incluido a Marc Baró en su lista de ídolos, ayer se vio lo que es Marc Baró defensivamente. Ayer a los tres minutos, el lateral ya había hincado la rodilla en su banda. Se desconoce dónde estaba cuando Chirino se inventó un centro perfecto para que Douglas rematara a placer en el segundo palo. Y también se desconoce qué pretendía hacer cuando convirtió un mal despeje en una asistencia para que Manu Sánchez batiera a Manu García y pusiese el 0-2 en el marcador.

Era una fiesta Nueva Condomina en ese momento, pero la afición grana no estaba invitada a esa fiesta. Esa fiesta estaba reservada para los seguidores del Castellón, que ya ensayaban un alirón que podría llegar hoy.

Muchos en ese minuto 25 empezaban a recordar el 1-4 encajado ante el Málaga, también con más de 20.000 aficionados en las gradas, pero esta vez, eso no ocurrió. Y a ese no darse por vencido tendrán que agarrarse los aficionados, aunque, como dice el refrán, los árboles no deberían impedir ver el bosque, y analizando toda la temporada hay mucho bosque para reflexionar.

El Castellón se queda con 10

Porque vivimos la reacción grana después de que Loren Burón expulsara a Vertrouwd. A la media hora ya había forzado dos amarillas el de Puente Genil, durante toda la primera parte el único que intentó mirar al área rival. Pero también vimos un equipo que, antes del descanso, solo fue capaz de poner en aprietos a la defensa del Castellón en una ocasión. Y no fue Carrillo. Tampoco Dani Vega. Tuvo que ser Alberto González el provocara una gran parada de Gonzalo.

El empuje del Real Murcia parecía mentiroso. Algo a lo que ya nos tienen acostumbrados. Con un centro del campo poco protagonista y con un Dani Vega demasiado apagado en estas últimas jornadas. De hecho, al descanso, el Castellón había salvado casi sin aprietos el primer cuarto de hora con uno menos.

¿Reacción? Sí, pero no

Y cuando, a la vuelta de vestuarios y con Pedro León ya en el campo, pudo llegar la reacción grana, nos encontramos muchas jornadas después con el ‘sí, pero no’. Porque marcó Alberto González, que a la segunda no falló ante Gonzalo, pero, como tantas veces sucedió en las primeras jornadas, ni cinco minutos duró la alegría grana. En la siguiente llegada del Castellón, Lottin volvió a dejar retratado a Marc Baró al rematar a placer dentro del área.

Parecía el partido una ‘guerra’ de almohadas entre padre e hijo. Y no hay que decir quién era el hijo. Ese papel lo representaba un Real Murcia que consideraba que sus golpes hacían daño al Castellón. Pero no parecían pensar lo mismo los visitantes que, renunciando ya al ataque, se limitaron a aguantar para abrir el champan cuanto antes.

No se quedó la victoria en Nueva Condomina, o sí viendo a los 4.000 aficionados orelluts como ‘Pedro por su casa’, pero sí se quedó una lección. Cuando eres valiente, es más fácil que llegue el gol o por lo menos optar a él, como ocurrió cuando Rofino, con un latigazo desde fuera del área acortó distancias, o como cuando en el 98 el colegiado señalaba penalti por una mano de los visitantes, pena máxima que Gonzalo adivinó a Pedro León.

¿Qué pena que el Real Murcia fue valiente ayer, en un partido en el que ni con valentía? ¿Qué pena que el Real Murcia de Alfaro no hubiese sido valiente ante el Málaga o frente al Ibiza, o en tantos otros partidos en los que pecó de conformista? Porque si hubiese sido valiente cuando tocaba serlo a lo mejor hoy, pese a la derrota de ayer contra el Castellón, seguiríamos hablando de entrar en el play off. Porque a lo mejor hoy, que el portero te pare un penalti, como hizo Gonzalo a Pedro León, no hubiese sido tan doloroso como realmente fue. Ahora, con ese 2-3 que deja al Castellón a un centímetro de Segunda, al Real Murcia solo le queda rezar para que el Ceuta no gane hoy al Antequera y así poder dedicarnos a mirar unos días más los árboles, esos árboles que impiden ver el bosque.

Pablo Alfaro hablaba de «orgullo» tras el partido en el que el Real Murcia tuvo en su mano empatar a tres con el Castellón después de encajar un 0-2 en la primera media hora, pero también decía marcharse «dolido», porque el resultado complica todavía más la presencia de los murcianistas en el play off. «Con un final cruel pero hemos visto un espectáculo», comentaba el técnico grana, que lamentaba las facilidades dadas atrás. «Éramos conscientes de que nos enfrentábamos al mejor rival y así ha sido. Cuando te detengas al mejor rival de todos es cuando menos concesiones debes dar y hoy ha sido el día en el que hemos concedido más. No puedo reprochar nada a mis jugadores después del partido que han hecho, sabiendo lo que nos demandaba el rival».

Aunque hoy el Ceuta, si gana al Antequera, podría alejarse de nuevo a cinco puntos, Alfaro considera que hay que seguir «con nuestro camino». «Igual que hoy hemos peleado hasta el último segundo del añadido vamos a seguir peleando hasta el último segundo de esta liga», añadía.

Sobre el penalti errado por Pedro León en el último segundo y que podría haber significado el 3-3, Alfaro dijo que «nos hubiese acercado un punto pero quedan las jornadas más importantes. Nos hubiera dado en el estado anímico. Con 0-2 del principio quedar 3-3 enganchándonos en el descuento hubiera sido más anímico que matemático. Pero no nos vamos a venir abajo. Este equipo tiene todavía mucho que dar. Vamos a pelear hasta el último instante como hoy contra el líder».