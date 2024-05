Cruce de inercias positivas

Restan cuatro partidos para que concluya el calendario regular en el grupo II de la Primera Federación y el Real Murcia llega al sprint final con opciones de adjudicarse el último billete que está en juego para el play off de ascenso. La brillante segunda vuelta realizada por los de Pablo Alfaro, especialmente en estos casi dos últimos meses de competición, le ha impulsado a ser uno de los candidatos a hacerse con esa quinta plaza, sin embargo, todavía no puede bajar la guardia en esta recta final si no quiere tirar todo el trabajo realizado por la borda.

Y es que, después de enlazar siete jornadas sin perder, con cinco victorias y dos empates, en los que el Real Murcia no ha encajado ni un solo tanto en contra, visita este sábado la Nueva Condomina (16.00 horas, FEF.TV) un Castellón que está tachando los días en el calendario para poder consumar su ascenso directo a Segunda División desde el primer puesto, y que encadena seis triunfos consecutivos. De hecho, albinegros y granas son, junto al Antequera, los equipos que más en forma se encuentran del grupo II de la tercera categoría, y el Real Murcia se medirá a ambos en las próximas dos jornadas.

El Castellón ha mostrado un dominio total esta temporada, en la que tan solo una catástrofe le evitaría su regreso al fútbol profesional. La apuesta por Dick Schreuder, quien suena ahora para ocupar el banquillo del Feyenoord la próxima temporada, ha sido un éxito absoluto. Apostó por el técnico neerlandés tras conseguir el ascenso a la Eredivisie con el PEC Zwolle, y el Castellón es ahora el equipo que más goles realiza de toda la tercera categoría con 69 tantos, seguido del Córdoba, con 61 en su mismo grupo, y del Celta Fortuna, con 61 en el grupo I de Primera Federación. Además, también es el equipo que más partidos gana, con 25 triunfos en 34 jornadas hasta ahora disputadas.

No obstante, para el encuentro de este sábado en la Nueva Condomina llega con una importante baja al tener la incógnita de su máximo goleador, Jesús De Miguel, tras sufrir una dolencia muscular en la ingle en la victoria ante el Melilla (1-0) de la pasada jornada. El jugador madrileño, con 16 goles en su casillero, es el máximo realizador del grupo II de la categoría y su presencia el sábado está ahora mismo en el aire. El club albinegro mantiene la política de no informar de las lesiones de los jugadores. Si acaso, lo hace el entrenador en las ruedas de prensa de las previas, y tras el partido, Dick Schreuder confirmó que De Miguel había sufrido una dolencia en la ingle.

Por su parte, el Real Murcia podrá recuperar al portero Manu García para este encuentro después de cumplir su partido de sanción por alcanzar ciclo de cartulinas amarillas. Su lugar en la victoria ante el Ceuta lo ocupó el meta Gianni Cassaro, quien mantuvo la racha murcianista una jornada más al no encajar un solo gol desde el pasado 10 de marzo en la derrota ante el Linares Deportivo (2-0). La afluencia que se espera este sábado en Nueva Condomina es un indicador claro del estado de ambos equipos. Cerca de cuatro mil aficionados se desplazarán desde Castellón para animar a los suyos en busca de una victoria que puede dar el golpe definitivo a ese ansiado ascenso, mientras que el Real Murcia necesita los tres puntos para dormir la noche del sábado en zona de play off, a la espera de lo que suceda en el Ceuta-Antequera del domingo. Por lo que los aficionados murcianistas también buscarán darle el impulso necesario a los suyos para lograr tres puntos que le permitan seguir soñando.