El Real Murcia, ante el play off más caro de la corta historia de Primera RFEF

La Primera RFEF vive una temporada 2023-2024, la tercera de su corta historia, en la que parecen no existir los límites de velocidad. Solo hay que mirar los números logrados hasta el momento por los equipos que encabezan la clasificación del Grupo II, un grupo liderado por un Castellón que, cuando todavía faltan cinco jornadas para la conclusión del campeonato, ya ha alcanzado los 75 puntos. Y a ese ritmo endiablado impuesto por los orrelluts, líderes durante casi todo el curso, se han tenido que ir acostumbrando el resto de aspirantes al play off, de hecho el Ceuta, ahora quinto, ya suma 56, cuando en las dos ediciones anteriores, disputada la jornada 33, el Alcoyano cerraba el play off con 50 (2020-2021) y el Real Murcia dormía en quinta posición con 52 (2022-2023).

Así, en esta temporada 2023-2024 estamos ante el play off más caro de la corta historia de esta Primera RFEF, un play off al que opta el Real Murcia, ahora a cinco puntos del Ceuta cuando faltan todavía cinco jornadas por disputarse. Con quince puntos aún en juego, y hasta cuatro equipos en la lucha -Ceuta, Recreativo, Real Murcia y Antequera-, tocará sumar y mucho para lograr ese último billete para el play off, el único que todavía no tiene dueño. Y es que, en este curso no será suficiente con alcanzar los 60 puntos, una barrera que en las dos ediciones anteriores había sido suficiente para tener el premio de luchar por el ascenso a Segunda.

En la 2021-2022, año en el que arrancaba esta nueva tercera categoría, el Linares acababa la liga regular quinto con 60 puntos, mientras que el cuarto clasificado, el Nástic, sumó uno más, hasta quedarse en 61. La historia se repetiría en la 2022-2023. La Real B, con 60 puntos, se llevaba el gato al agua, quedándose con el último billete del play off, mientras que el Barça B acababa cuarto con 61 y el Castellón era tercero con 62. Esa campaña pasada, el Real Murcia peleó hasta la jornada 38 por meterse, pero los de Mario Simón no estuvieron a la altura en los últimos partidos, quedándose finalmente sextos con 56.

Nada tiene que ver lo ocurrido en la 2022-2023 con lo que está ocurriendo este curso en el Grupo II de Primera RFEF, porque esta campaña, los equipos de play off están imprimiendo un ritmo endiablado. Solo hay que comparar.

Si hace un año Castellón, Barça B y Real Sociedad B acababan la liga con 62, 61 y 60 puntos respectivamente, en esta edición, cuando todavía faltan cinco jornadas por disputarse, los cuatro primeros clasificados ya han superado esa puntuación. Con 62 está el Málaga, que es cuarto, mientras que Córdoba e Ibiza tienen 67 y 63, respectivamente. Por no hablar de un Castellón que suma 75, aventajando ya en seis puntos los 69 con los que completaron la liga regular el Amorebieta y el Eldense el pasado mes de mayo. Los orelluts también han mejorado ya la puntuación del Andorra, campeón del Grupo II en la 2021-2022 con 71 puntos.

Los granas, a cinco del quinto

Y mientras que los cinco primeros clasificados avanzan a velocidad de crucero, el Real Murcia no pierde la esperanza de estar en el próximo play off. Aunque el pasado fin de semana daban un paso atrás al empatar con el Málaga (0-0), el duelo del próximo domingo ante el Ceuta podría meterle de nuevo en la lucha. Y es que una victoria de los granas en Nueva Condomina les volvería a acercar a dos puntos de los ceutíes cuando restarán cuatro jornadas para el final, cuatro jornadas en las que recibirán al Castellón y al Mérida, y visitarán al Mérida y al Atlético B. Ese choque ante el filial rojiblanco será el que cierre la liga regular para los de Alfaro el 25 de mayo a las 19.00 horas.

Teniendo en cuenta lo caro que se está poniendo entrar en el play off, tocará hacer a los de Alfaro casi un pleno en esos cinco partidos si finalmente quieren colarse en la quinta posición, la única que todavía no está definida. Porque Málaga, Ibiza y Córdoba, a la espera de saber el orden, se repartirán el segundo, tercer y cuarto puesto, dado que no parece muy probable que alguien pueda intimidar a un Castellón que tiene ocho puntos de ventaja sobre el segundo y que ya hace cuentas para cantar el alirón.

Los aficionados del Castellón quieren cantar el alirón en Murcia

No parece que nadie vaya a ser capaz de apartar al Castellón del primer puesto del Grupo II. Con 75 puntos, los orelluts tienen en su mano el campeonato y, por lo tanto, el ascenso directo a Segunda División. Por ello, sus aficionados ya echan cuentan para saber cuándo será el día en el que puedan cantar el alirón. Si no fallan esta semana en casa frente al Melilla, podrían disfrutar de su primera oportunidad siete días después, en la visita a Nueva Condomina. Será el 4 de mayo el día que el líder juegue ante el Murcia y los aficionados castellonenses ya están preparando un desplazamiento masivo. Aunque todavía faltan doce días, el Castellón ya ha vendido 2.500 de las 3.000 entradas enviadas desde Murcia. Y esa cifra podría ir creciendo una vez se sepa cómo queda la clasificación tras la disputa de la jornada 34 y si salen las cuentas para poder lograr el ascenso matemático. Si es así, la afluencia al estadio grana será mayor, de hecho, se está hablando de que los responsables murcianistas podrían enviar todavía más entradas, ampliando la grada visitante para ellos.