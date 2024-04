El decálogo del UCAM Murcia en la Final Four de la Champions

El UCAM Murcia CB se encuentra ante un momento para hacer historia. Este viernes, ante el Unicaja Málaga (21:00 horas), disputa la segunda semifinal de su historia de la Basketball Champions League. En la anterior, en 2018, con Ibon Navarro, que ahora será rival, en el banquillo, cayó ante el AEK Atenas. Entonces no tenía una plantilla tan completa como en la actualidad, pero tampoco a un rival tan temible como el líder de la Liga Endesa. En caso de victoria, el domingo tendrá la oportunidad ante Lenovo Tenerife o Peristeri de lograr el título después de ese tercer puesto de hace seis años. A continuación, detallamos las diez claves que pueden ser determinantes para toda la competición y, especialmente, para el duelo más inmediato de un equipo que ayer viajó a Marid y hoy vuela a Belgrado.

UCAM y Unicaja se han enfrentado en dos ocasiones esta temporada. La primera fue en las semifinales de la Supercopa, donde los universitarios estaban aún muy poco rodados. Los de Ibon Navarro dominaron el encuentro y solo un arreón final de los locales logró dejar el marcador en 74-79. La segunda vez fue el pasado mes de diciembre, en un choque que vino condicionado por el escaso tiempo, solo un día, que tuvieron los murcianistas para descansar tras un largo viaje y preparar el choque, que ya en el descanso estaba prácticamente roto con un 27-44. Solo ganó el UCAM el último cuarto por 20-19 para un marcador final de 65-88.

«Mi sueño es levantar la Champions», dijo ayer Nemanja Radovic antes de emprender viaje. Pero para eso, el UCAM tiene que pensar en cada partido como una final. Gestionar las emociones es vital para el plantel de Sito Alonso, con jugadores con experiencia continental, pero con menos bagaje en este tipo de Final Four que los del Unicaja, que llegan en alerta por la mala experiencia vivida el pasado año, cuando cayeron en semifinales ante su público frente al Telekom Bonn alemán.

Hacer el partido largo y evitar que el Unicaja adquiera una renta cómoda será vital para un UCAM que ha competido este curso en todas las situaciones. Los malagueños tienen frescos dos precedentes negativos en este tipo de situaciones: el año pasado en la Final Four de la Champions, y el pasado mes de febrero en los cuartos de final de la Copa del Rey. Llegar a los dos últimos minutos con el marcador igualado puede generar inseguridad en los de Ibon Navarro.

El Unicaja es un equipo letal cuando corre. En el cinco contra cinco también tiene recursos ilimitados, pero si puede jugar a campo abierto, se convierte en casi intratable para cualquier rival. Por ello, controlar el rebote defensivo y evitar las rápidas transiciones debe ser un objetivo primordial para un UCAM que también se desenvuelve bien en partidos con muchas posesiones.

El conjunto malagueño tiene más profundidad de banquillo que el murciano. Mientras que Sito Alonso descarga la responsabilidad en diez jugadores, Ibon suele utilizar a los doce. Y ahí será el físico el que se impondrá, sobre todo si el partido, como se prevé, es de mucho desgaste defensivo. Y eso es lo que debe conseguir con su defensa el UCAM, que el rival nunca se sienta cómodo.

Ya con Simon Birgander casi a pleno rendimiento, el UCAM debe explotar que es el equipo de toda la Champions que más puntos anota por partido dentro de la zona, con una media de 39,9 y un porcentaje del 58,6%, el más alto de la competición. En este aspecto, la producción de Marko Todorovic, que ha promediado en sus tres últimos partidos de BCL 18,7 puntos, será vital, así como los minutos que pueda dar de descanso Moussa Diagné, sobre todo por su intensidad defensiva.

Pese a la derrota sufrida el pasado sábado en la pista del Barça, el UCAM Murcia está en una muy buena dinámica. En Liga Endesa ha ganado 8 de sus últimos 10 encuentros. En lo que va de año 2024, se ha impuesto en 15 de sus 23 partidos, entre los que se incluye los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Real Madrid. En este sentido, el Unicaja, que es el líder de la competición española, presenta un balance de 20 triunfos también en 23 encuentros.

Si en un apartado del tiro es inferior el UCAM al Unicaja es en los triples. Mientras que los malagueños presentan un 37,4% de efectividad, los murcianistas se quedan en un 33,5%. Especial atención tendrá que tener a la defensa con Alberto Díaz (46,1%), Tyson Carter (42,7%) y Dylan Osetkowski (41,7%), letales desde la línea de 6,75 metros. El tirador de larga distancia más eficiente que tiene Sito Alonso es Troy Caupain (44%).

El Unicaja Málaga es el favorito. Es el equipo que más partidos ha ganado esta temporada en la Champions y el de mayor presupuesto. Para los malagueños es la presión. Quieren levantar el título y no hacerlo sería una gran decepción. Para el UCAM estar en la Final Four es un premio a la buena temporada que está realizando. Los malagueños llegaron el curso pasado como candidatos números 1 al título y se quedaron en semifinales. El miedo a perder debe pesar más para los de Ibon que para los de Sito.

El UCAM no tiene que mirar el pasaporte de sus jugadores para hacer el descarte que precisa puesto que cumple con los cupos que exige la Champions. Sin embargo, el Unicaja sí que tiene mirarlo y tendrá que dejar fuera a uno de sus jugadores sin pasaporte español. Aunque no sea una situación determinante, sí que Ibon Navarro cuenta con ese hándicap. El pasado domingo, en Liga Endesa, fue Augusto César Lima el que se quedó fuera, pero en esta ocasión, el ex del UCAM, sí que jugará además de Alberto Díaz, Nihad Djedovic, Jonathan Barreiro y Yankuba Sima. Del resto, que son Osetkowski, Ejim, Kalinoski, Taylon, Carter, Thomas, Kravish y Perry, uno se quedará fuera.