Real Murcia-Ceuta: solo puede quedar uno

No parece que el Ceuta vaya a bajarse del quinto puesto. Solo hay que ver los números del conjunto de José Juan Romero. De los últimos puntos, han sumado hasta 31. Y no saben lo que es perder en los últimos cinco partidos, cosechando 13 de 15 puntos. Y cuando ganas, ganas y ganas, consigues pasar de estar a siete puntos del quinto clasificado, algo que ocurría al final de la primera vuelta, a ser el dueño de esa posición de privilegio, una posición de privilegio que da el billete para jugar el play off. Pero no podrán despistarse los Alfonso Murube, y no podrán despistarse porque a este final de curso ha llegado otro equipo más que en forma, un equipo llamado Real Murcia, un Real Murcia al que casualmente visitarán el próximo domingo.

Aficionados del Real Murcia. / FRANCISCO PEÑARANDA

Será Nueva Condomina la sede de ese ‘de tú a tú’, que tanto espera el murcianismo, un ‘de tú a tú’ por el que pasan todas las posibilidades de play off del Real Murcia. Aunque el pinchazo en Málaga ha alejado a los granas a cinco puntos de esa deseada posición, el duelo directo ante los ceutíes puede abrir completamente la pelea de nuevo cuando restarían cuatro jornadas para la conclusión de la liga regular.

Un baile a cuatro

Nada quedaría decidido el domingo, sin embargo, si el Ceuta sale victorioso de Nueva Condomina, daría un paso prácticamente decisivo, descartando a los granas a la espera de lo que hagan el Recreativo de Huelva y el Antequera, los otros dos equipos en esta batalla. Pero, aunque el Ceuta llega a Murcia lanzado, no es menos cierto que los granas llevan una trayectoria muy parecida a los de Romero. De hecho, en las últimas cinco jornadas ambos conjuntos han sumado 13 puntos, no conociendo la derrota.

Lo negativo es que a los de Alfaro no les valdría el empate, sobre todo después del 0-0 en Málaga. Tocaría ganar, y deberían hacerlo ante un equipo que no pierde desde el 25 de febrero y que ha sumado ante rivales como el Castellón, el Córdoba, el Ibiza y el propio Málaga.

Mientras que el Ceuta se impulsaría ganando al Real Murcia, de caer la victoria del lado grana, a los murcianistas todavía les tocaría seguir haciendo milagros para recortar los cinco puntos que ahora les separa de ese quinto puesto. Y no tienen un calendario muy propicio. Tras la visita de los ceutíes llegaría el Castellón, que posiblemente se juegue ascender en Nueva Condomina, y luego habría que visitar a un Antequera que solo tiene un punto menos que los murcianistas y que también tendrá mucho que decir, al aparecer también en el camino del Ceuta en este sprint final.