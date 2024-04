Carlos Alcaraz tampoco jugará en Barcelona

Malas noticias para Carlos Alcaraz. El tenista murciano no defenderá esta próxima semana su corona en el Barcelona Open Banc Sabadell-Conde de Godó. Las molestias en el antebrazo derecho que le impidieron estar en el Masters 1.000 de Montecarlo no han remitido y el jugador ha anunciado a la organización que no estará en el ATP 500 más importante que se disputa en territorio español.

En Barcelona se podría haber dado un nuevo enfrentamiento entre Alcaraz y Rafa Nadal. El de El Palmar tenía previsto viajar hoy domingo a la Ciudad Condal para debutar el próximo miércoles en un partido contra el francés Luca Van Assche (98) o el chino Zhizheng Zhang (49), mientras que en octavos le esperaba al croata Borna Coric (33).

Alcaraz ya no estuvo en Montecarlo por una lesión en el pronador redondo del brazo derecho. Su equipo está extremando las precauciones con su físico y espera que sí pueda estar dentro de dos semanas en el Masters 1.000 de Madrid.

Otra de las consecuencias de su baja en Barcelona es que perderá 500 puntos y Jannik Sinner tendrá la oportunidad de seguir ampliando la renta sobre el murciano.