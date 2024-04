El UCAM, a por el récord en la vuelta de Birgander al Palacio

Después de lograr la clasificación para la Final Four de la Basketball Champions League, el UCAM Murcia CB tiene esta tarde (18:00 horas, Movistar Deportes 2) la primera oportunidad de seguir haciendo historia. Hasta la fecha, su tope de victorias en la Liga Endesa está en 18, y hoy, frente al colista Zunder Palencia, puede superarlo y seguir presentando a su candidatura a no solo estar en los play off, para los que ya tiene la clasificación virtual en el bolsillo, sino a ser también cabeza de serie.

Batir el récord ya es un aliciente suficiente como para que el público acuda esta tarde en masa al Palacio de los Deportes. Por hay más. En los locales, después de cuatro meses, volverá a jugar un partido ante la afición murciana el pívot Simon Birgander, un ‘refuerzo’ de lujo para el tramo final de la temporada. Y el rival llega con tres exjugadores y entrenador. Pero los focos están centrados en un yeclano, Chumi Ortega, que se crió en la cantera del UCAM y que el pasado verano recibió una oferta para regresar a casa. Junto al escolta murciano, que es el capitán del Palencia, estarán Vítor Benite, un brasileño que dejó un gran recuerdo en la ciudad, y el base Conner Frankamp, quien estuvo en el conjunto universitario en la temporada del coronavirus. Y al mando de todos ellos, Luis Guil, el último entrenador que logró un ascenso a la máxima categoría con los murcianistas en una temporada de récord. Desde entonces, la campaña 2010-2011, el club siempre ha estado en la ACB, consolidando un proyecto que ahora no mira abajo, sino hacia arriba. Pero aún hay un acicate más, puesto que si el UCAM gana, dormirá en la tercera posición de la clasificación a la espera de lo que haga el Barça el domingo por la tarde en la pista del Girona.

«Es muy importante apartar la Champions. Quizás es el partido más difícil del año para nosotros por todo lo que se ha vivido con la Champions y la victoria en Badalona, que nos puede hacer despistarnos del objetivo. Necesitamos que todos seamos un peligro para el rival y que nadie baje los brazos en defensa. Para ellos el partido es vital porque quedan seis jornadas y se le acaban las opciones para la salvación», dijo ayer un Sito Alonso que también aseguró que «este año vamos a superar las 18 victorias con creces porque el equipo está atrayendo gente al pabellón y el público entiende la necesidad que hay. Estos seis últimos partidos de la temporada regular son difíciles, pero podemos optar a ganar todos por el nivel competitivo del equipo», recalcó.

El preparador universitario sí que podrá contar esta tarde con Moussa Diagné, pero duda mucho que Ludde Hakanson esté disponible por los problemas en la espalda que le impidieron estar en el choque del martes pasado ante el MHP Riesen. «No ha entrenado y si sigue con esas pequeñas molestias, por lo que no creo que pueda contar con él», expresó el preparador universitario.

Sito Alonso hizo hincapié en los peligros del Zunder Palencia que amenazan esa racha de ocho victorias en las últimas nueve jornadas de los universitarios»: «Han cambiado jugadores que le han dado una energía superior, con mayor capacidad defensiva. Han crecido mucho a nivel interior y Pasecnicks es un pívot muy difícil de defender. Además, Luis Guil les ha imprimido otro carácter. Es un equipo que está a un nivel muy alto pese a los resultados», declaró sobre un rival que ocupa la última posición de la clasificación con cinco victorias, a tres ya de la permanencia.

Partido solidario

El partido, además, cumplirá una labor social, que es recaudar fondos para combatir la ELA, una enfermedad que hoy en día no tiene cura. Se harán sorteos de balones firmados por jugadores y también se podrán hacer aportaciones a través de una fila cero.