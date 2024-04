El UCAM alcanza su récord de triunfos en ACB ante un incómodo Palencia (90-77)

En directo: UCAM Murcia-Zunder Palencia

Primer cuarto

Arrancó el UCAM con la actitud, energía y concentración necesaria para imponer su ritmo desde el inicio, pero le faltó el acierto. Hasta tres minutos estuvo sin anotar después varias acciones fallidas como un mate de Diagne que repelió el aro y una brillante acción de Sleva bajo la canasta que no pudo convertir. Eso permitió al Zunder Palencia firmar un 0-4 de salida, sin embargo, con el paso de los minutos, el conjunto universitario se fue soltando en ataque, encadenando buenas acciones, pudiendo correr y castigando desde el perímetro. Lo que obligó a Luis Guil, entrenador visitante, solicitar el primer tiempo muerto (14-8). Intentó dar un paso adelante el conjunto palentino con las rotaciones y un triple de Benite al que contestó Ennis, pero el UCAM controló la situación y finalizó este cuarto por delante (19-11).

Segundo cuarto

Tardaron en llegar las primeras canastas también en un segundo cuarto en el que la falta de acierto continuó marcando el ritmo de juego. No obstante, eso no descentró a un UCAM que seguía concentrado en defensa para conservar la renta en torno a los diez puntos (23-13). Sin embargo, un parcial de 0-5 visitante obligó a Sito Alonso a tener que pararlo con tiempo muerto (23-18). No mejoró la situación para un equipo universitario que vio como el Zunder Palencia le daba otro mordisco al marcador, y tuvieron que regresar a pista tanto Radebaugh como Sant-Roos para buscar algo más de control (25-22). A cuatro minutos del descanso también entró a pista Simon Birgander, regresando al Palacio por primera vez desde su grave lesión de tobillo, y dos grandes acciones de Kurucs, con un triple y asistencia a Radebaugh para sacar el adicional, permitieron al UCAM tomar oxígeno después de colocarse su rival a un punto (31-24). Se mostró mucho mejor el cuadro murciano en este tramo, marcando territorio de nuevo, y cerrando una primera mitad que le costó algo más de lo que reflejaba el marcador tras dos canastas del pívot sueco (39-30).

Tercer cuarto

En el regreso a pista para afrontar la segunda mitad se igualaron las fuerzas con un Zunder Palencia dispuesto a amarrarse a sus posibilidades en el partido. Aguantó el tipo en la anotación ante el conjunto universitario, que hizo la goma en varias ocasiones y en algunas de ellas con demasiado peligro (48-43). Se acercó el cuadro palentino en el marcador de nuevo, principalmente por la falta de acierto en algunos momentos que continuaba palpable para los de Sito Alonso y una la primera canasta de Chumi Ortega provocó el tiempo muerto de Sito Alonso para intentar levantar a los suyos tras cinco minutos (48-45). Una acción del jugador yeclano acercó a los palentinos todavía más (50-47), por lo que el técnico universitario buscó aire nuevo con la entrada de Caupain y Kurucs. Se lo comenzó a creer el Zunder Palencia y tuvo que aparecer la afición del Palacio para dar aliento a los suyos cuando más lo necesitaban. Un triple inverosímil de Van der Vuurs abrió un partido totalmente nuevo (54-52), y el UCAM todavía no era capaz de controlar la situación pese a que mejoró en ataque. Una canasta más tiro adicional de Frankamp redujo la renta a tan solo un punto a un minuto para finalizar el cuarto, pero aparecieron Radebaugh, con un robo, y Todorovic, con un triple, para salvar una situación algo alarmante (61-59).

Último cuarto

Apareció Troy Caupain en el inicio del último cuarto, como viene siendo habitual, para neutralizar un triple de Conner Frankamp y permitir al UCAM contar con un colchón de cinco puntos a ocho minutos del final (67-62). No pudo despegarse del marcador el equipo universitario durante este tramo, y Sito Alonso apostó por un quinteto más habitual con Ennis, Kurucs y Todorovic en pista junto a Radovic y Caupain, que sí que parecía funcionar mejor (71-63). No se daba por vencido tan rápidamente el Zunder Palencia a poco más de cinco minutos para el final, cuando el UCAM perdió a Rodions Kurucs tras cometer su quinta falta, y a su vez Chumi Ortega no fallaba desde el tiro libre tras una polémica falta señalada sobre Ennis (75-69). Apareció Caupain de nuevo desde el triple en la siguiente acción y quiso cerrarlo Howard Sant-Roos también desde el tiro libre a poco más de tres minutos para el final (80-69). A partir de ahí controló la situación el conjunto de Sito Alonso tras más de treinta minutos de juego muy incómodos y trató de llevar a buen puerto la decimonovena victoria del curso en la ACB hasta que lo consiguió (90-77).