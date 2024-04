Chumi Ortega y tres reencuentros con el UCAM Murcia en la visita del Zunder Palencia

La segunda participación del UCAM Murcia CB en una Final Four de la Basketball Champions League, tras eliminar al MHP Riesen Ludwigsburg el pasado martes, ha copado la actualidad del conjunto universitario en los últimos días. Sin embargo, el calendario no da tregua y mañana mismo recibirá al Zunder Palencia en el Palacio de los Deportes (18.00 horas, Movistar +) en una nueva jornada de la Liga Endesa. Un encuentro en el que el club murciano, tras igualar su mejor cifra de victorias (18) en una temporada en la ACB, la conseguida en la campaña 2015-2016 con su hasta ahora única participación en el play off por el título, tiene la oportunidad ante sus aficionados de alcanzar los 19 triunfos por primera vez en su casi cuarenta años de vida. Lo que le catapultaría también a lograr ese billete a las eliminatorias y conservar la cuarta plaza para ser cabeza de serie.

Enfrente estará un Zunder Palencia que llega a Murcia jugándose la vida. El conjunto palentino es colista, y quiere agotar las posibilidades que le quedan de poder prolongar una temporada más su permanencia en la máxima competición tras llevar cinco victorias en 28 jornadas. Para ello buscará la sexta en un Palacio al que llega con varios protagonistas que conocen bien lo que es contar con este escenario como local. El regreso de Chumi Ortega será algo más especial, ya que por primera vez jugará en casa como visitante en la ACB y liderando como capitán a un Zunder Palencia con el que ha crecido de la mano. El alero contará con apoyo desde la grada, con varios aficionados que se desplazarán tanto de Yecla como de Palencia, para enfrentarse a un UCAM Murcia con el que debutó en la Liga Endesa en 2016. Chumi Ortega es una de las principales bazas para frenar el juego exterior del UCAM Murcia por parte de un Luis Guil que también regresa a la capital del Segura.

Y es que el técnico sevillano fue el encargado de lograr el ascenso desde la LEB Oro a la ACB con el UCAM en 2011, y desde entonces no se ha vuelto a descender, y también dirigió al club en la máxima competición en la 2011-2012, en la que se acabó logrando la permanencia con Óscar Quintana con el triunfo ante Estudiantes. Otros dos jugadores que también se reencontrarán con la afición del Palacio de los Deportes será un Vitor Benite que se marchó en la temporada 2017-2018, tras el bronce conquistado en Atenas en la Champions, y que se encuentra más habituado a este escenario, al haberse visto las caras en contra varias veces durante su etapa en Burgos. Y también un Conner Frankamp al que los seguidores murcianos no pudieron disfrutar en directo durante la temporada marcada por el coronavirus (la 2020-21) y que se medió al UCAM con el Breogán en Lugo en la primera vuelta.