El UCAM anuncia los precios del viaje a Belgrado para sus aficionados

El UCAM Murcia CB está cuajando una temporada histórica. Después de disputar el pasado febrero la Copa del Rey de Málaga, el conjunto universitario afrontará el próximo viernes 26 de abril su segunda presencia en una Final Four de la Basketball Champions League tras eliminar en cuartos el pasado martes al MHP Riesen. Tiene la oportunidad, por primera vez desde 2018, de pelear por hacerse con un título europeo y para ello quiere contar con los máximos aficionados posibles. No obstante, el alto coste de los vuelos a Belgrado (Serbia), sede donde se disputará esta fase final, y las malas combinaciones hacen complicado el desplazamiento, y sobre todo poder hacerlo a un coste asequible para presenciar esta gran cita en la que el club murciano se enfrentará el Unicaja en semifinales. Los otros dos rivales se conocerán la próxima semana en los partidos definitivos entre Lenovo Tenerife y Tofas Bursa; y Peristeri-Telekom Bonn.

Desde el UCAM han lanzado dos opciones posibles para poder asistir a la Final Four con vuelo (chárter), alojamiento y abonos al pabellón. Dos 'packs' que rondan los mil euros y que cuentan con plazas limitadas. No obstante, si no se completa el chárter, el club podrá optar por anular el viaje y devolver el dinero. Las localidades en el Stark Arena, con esta vía, corresponden al anillo bajo, donde se pretende reubicar a toda la afición de Murcia. La FIBA anunció que pondrá a la venta este viernes 12 de abril, a partir de las dos de la tarde, las entradas para la Final Four e informó que habrá diferentes paquetes de entradas a partir de 20 euros, sin especificar más tarifas.

Opción 1 para viajar a Belgrado con el UCAM Murcia

Precio: 1.120 euros

Salida desde el Palacio de los Deportes el viernes 26 de abril (Día de la semifinal ante el Unicaja en el turno 2).

Traslado en autobús al aeropuerto de Corvera.

Chárter Belgrado sobre medio día.

Traslado al Hotel

Hotel Cuatro Estrellas desayuno incluido (habitación doble)

Abono Final Four (incluye cuatro partidos)

Vuelta tras la final el domingo 28 de abril.

Traslado al aeropuerto de Belgrado.

Chárter con la expedición del UCAM Murcia Belgrado – Alicante.

Traslado en autobús al Palacio de los Deportes.

Opción 2 para viajar a Belgrado con el UCAM Murcia

Precio: 985 euros

Salida desde el Palacio de los Deportes el viernes 26 de abril (Día de la semifinal ante el Unicaja en el turno 2).

Traslado en autobús al aeropuerto de Corvera.

Chárter Belgrado sobre medio día.

Traslado al Hotel

Hotel Tres Estrellas, desayuno incluido (habitación doble)

Abono Final Four (incluye cuatro partidos)

Vuelta tras la final el domingo 28 de abril.

Traslado al aeropuerto de Belgrado.

Chárter de vuelta con la expedición del UCAM Murcia Belgrado – Alicante.

Traslado en autobús al Palacio de los Deportes.

El pago y los datos se realiza en la oficina del Palacio de los Deportes en el horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas. También se puede obtener más información por teléfono 968245450 y también por vía email club@ucammurcia.com