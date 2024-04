El FC Cartagena más sólido

El nivel defensivo del Fútbol Club Cartagena durante la presente temporada ha sido objeto de crítica desde el comienzo. El mercado de verano no dejó bien amueblada esa zona del campo y la idea de Víctor Sánchez del Amo nunca se adaptó a las piezas disponibles. La llegada de Julián Calero, no obstante, comenzó a corregir este aspecto hasta convertirlo en una de las virtudes del conjunto albinegro y, después de haberse convertido en el equipo más goleado de la categoría, el Cartagena destaca por su solidez. En las últimas tres jornadas, nadie ha sido capaz de batir la meta cartagenera, dándose una situación que no sucedía en Segunda División desde 2011.

La buena racha del conjunto portuario desde el parón invernal tiene varios motivos de ser, pero uno de los más flagrantes parece ser el aumento del nivel defensivo. Al término de la primera mitad de la temporada, los albinegros eran el equipo más goleado con 34 tantos en contra. Desde entonces se han puesto las pilas en la zaga para sumar seis porterías a cero en doce partidos que se suman a las dos logradas en la recta final de la primera vuelta. Ocho en total. Las tres últimas, de forma consecutiva, han marcado un hito inédito desde 2011.

Los cartageneristas frenaron en seco al Eldense, sexto equipo más goleador de la categoría (41); al Andorra, el menos goleador (25); y al Leganés, cuarto mejor en este aspecto (47). Ni la inercia de los mejores ni la necesidad de los peores pudo con la defensa numantina del Cartagena, que ha cerrado la puerta con un buen esquema, una zaga concentrada y un portero que aparece cuando se le necesita.

Este buen momento se ve reflejado en los datos. En los tres últimos partidos, el Cartagena ha mantenido a raya a los ataques rivales, permitiendo únicamente 4 tiros a puerta del Eldense, 2 del Andorra y otros 4 del Leganés, todos ellos sin peligro real. Además, la defensa bloqueó 5, 7 y 1 intento en cada partido respectivamente.

Nunca pudo el FC Cartagena sumar tres porterías a cero de manera consecutiva desde su regreso a la división de plata. Ni con Borja Jiménez ni con Luis Carrión, ya que ambos dejaron la marca en dos partidos. El primero firmó cuatro encuentros sin un gol en contra y el segundo le relevó con otros ocho en la 2020-21. Durante las dos temporadas siguientes, el alegre fútbol de Carrión se centró en hacer más goles que el rival y sólo sumó once porterías a cero en la 21-22, aunque subió la marca a catorce en la 22-23.

El récord alcanzado por la escuadra de Julián Calero no sucedía desde la campaña 2011-12, cuando el equipo entrenado por Javi López encadenó cuatro empates a cero seguidos. Esa racha, aunque positiva en lo defensivo, condujo al técnico al despido. Sin embargo, dejó bien alto el listón y sigue siendo el periodo más largo sin goles en contra del FC Cartagena en Segunda.

Puede igualar esa histórica marca marca el equipo de Calero el próximo fin de semana, pero para ello tendrá que detener el ataque de uno de los mejores conjuntos de la liga. El Real Valladolid, descendido de Primera y en busca de un nuevo ascenso, visita el Cartagonova para tratar de llevarse los tres puntos el próximo domingo (21.00). Se encontrará a un Cartagena más sólido que nunca mientras atraviesa un momento de irregularidad patente: encadena buenas victorias y derrotas inesperadas de manera intermitente y llega tras un empate a cero contra el Levante. Fuera de casa es donde no le están saliendo las cosas al cuadro pucelano, baza que puede aprovechar el FC Cartagena para llevarse el gato al agua y la victoria.