¿Puede jugar peor el Real Murcia?

Ganó al Real Murcia al colista. Y aunque se pregunten, si no vieron el partido de ayer en Nueva Condomina, qué mérito tiene ganar al colista, ya les digo yo que mucho. Y tiene mucho mérito porque cuando el reloj llegó a los noventa minutos nadie confiaba en que el Real Murcia pusiese sacar los tres puntos ante el Recreativo Granada. Y tiene mucho mérito porque ganar jugando de una forma tan pésima no debe ser sencillo. Y tiene mucho mérito porque el Real Murcia más vulgar que se recuerde está a solo cinco puntos del play off.

Hacía muchas jornadas que los granas no estaban tan cerca del quinto puesto, pero, cuando las dos victorias consecutivas deberían servir para agarrarse al famoso clavo ardiendo, pocos o nadie ven a un Real Murcia peleando por el play off, porque para pelear por estar en el play off hay que hacer mucho más que ganar al colista con un gol de penalti en el minuto 91, porque para luchar por llegar al quinto puesto hay que hacer mucho más que ganar al Recreativo Granada y al Sanluqueño; porque para estar en la fase de ascenso hay que hacer mucho más que firmar uno de los peores que se recuerde en Nueva Condomina, y mira que es difícil superar la vulgaridad jornada tras jornada.

Una aficionados del Real Murcia que asistieron al partido. / Juan Carlos Caval

Deberán agarrarse los aficionados del Real Murcia al marcador, deberán olvidar lo visto en el terreno de juego y quedarse con el 1-0, deberán borrar de sus cabezas lo sucedido en el primer tiempo, un primer tiempo que acababa con pitos, un primer tiempo que confirmaba que cuando parece que el Real Murcia ya no puede superar su peor versión, va y lo consigue.

Porque, si todos pensábamos que el Real Murcia ganaría con facilidad al colista, conforme iban pasando los minutos, parecía que en esta ocasión ni la lógica se cumpliría. Porque el Real Murcia se veía superado de principio a fin por rival que solo ha ganado tres partidos en lo que va de curso, un rival que no sabe lo que es sumar un triunfo a domicilio y un rival que había encajado hasta 46 goles en 29 jornadas.

46 goles, han leído bien, ha recibido el Recreativo Granada, sin embargo, el Real Murcia solo pudo batir a Pol Tristán desde el punto de penalti. Y para celebrar ese gol hubo que esperar al minuto 91. Fue Carrillo el encargado del lanzamiento, fue Carrillo el que permitió sumar los tres puntos, pero ni el lanzamiento fue de los que emocionan, porque Tristán estuvo a nada de detenerlo.

Gracias a esos tres puntos, unidos al pinchazo del Recreativo, el Real Murcia dormirá esta jornada a cinco puntos del quinto puesto, un quinto puesto a manos ahora del Ceuta. Pero ese subidón por la victoria y el salto clasificatorio se desploma recordando lo que sucedió en el campo. Porque ni ante el colista fue capaz el Real Murcia de dar la talla, porque si ante el colista el Real Murcia dio una imagen tan penosa, cómo vamos a creer que este equipo va a ganar a rivales como el Málaga, el Ceuta o el Castellón.

Pablo Alfaro. / Ángela Moreno

Más que para mirar arriba, para lo que de verdad sirve este triunfo es para dar un paso más hacia la permanencia, una permanencia que solo confirma que los granas son un equipo de media tabla, un equipo de media tabla que solo es capaz de ganar a equipos como el San Fernando, el Atlético Baleares, el Sanluqueño o el Recreativo Granada, y no sin sufrir a algunos de ellos.

Y eso que ante el colista pudo ponerse la cosa sencilla desde el principio. No había pasado ni un minuto y el central Diego López ya había regalado un balón a Amin para que este se plantase delante de Pol Tristán. Pero Amin, que ayer fue titular por delante de Carrillo, demostró que en Primera RFEF no es tan fácil marcar como en Segunda RFEF.

No aprovechó el regalo Amin y tampoco lo hizo Pedro León al cuarto de hora. El muleño, también en el once por la lesión de Loren Burón, confirmó que no es su año, volviendo a hacer grande al meta visitante.

Y ahí se acabaron las ocasiones granas y empezó el baile del Recreativo Granada, un Recreativo Granada que hizo lo que quiso con los granas en la primera parte, que les ganó en intensidad, que les dejó en entredicho en velocidad y que si no se adelantó en el marcador fue por sus debilidades y porque Alberto González apareció en el momento necesario para impedir un remate a placer de Julito.

Estaba siendo tan vulgar el Real Murcia que hasta los aficionados que acudieron a Nueva Condomina, unos aficionados que se caracterizan por su paciencia, por su conformidad, perdieron la calma, regalando algunos gritos a un equipo que estaba dejando mucho que desear, un equipo retratado por el colista.

Aprovechó Alfaro el descanso para dar descanso a un Isi Gómez que, aquejado de algunas molestias, no vive su mejor momento. Aparecía Tomás Pina en su lugar, para intentar capar un centro del campo que hacía tiempo que se había ido de las manos.

Consiguieron los granas, tirando más de orgullo de que de calidad o táctica, sujetar un poco a los de Crespo, que seguían apretando especialmente en acciones a balón parado. Pero todo parecía en contra del Real Murcia, sobre todo cuando en el 54 era expulsado Larrea al ver la segunda amarilla, una roja que añade unas cuantas piedras más a la mochila de un jugador que va camino de pasar a la historia de las decepciones granas.

No había forma de encontrar algo positivo a lo que agarrarse. Las alternativas del banquillo no daban esperanzas y los cambios tampoco es que ayudasen. Pero, a veces puede tocarte un golpe de suerte, y ese golpe de suerte llegó en el 91. El árbitro señaló penalti y Carrillo puso un 1-0 que permite alargar más el cuento de la remontada, pero ¿conocen algún cuento que se haga realidad?

Alfaro: «Nos tenemos que acercar a nuestra mejor versión para soñar»

El Real Murcia se engancha a la lucha por los play off, gracias a una victoria agónica por la mínima, ante el Recreativo Granada. Carrillo fue el protagonista de la noche, entrando en el segundo tiempo, y siendo él, quien provocase el penalti y lo transformase, dándole al conjunto grana los 3 puntos. Pablo Alfaro salió a compadecer ante los medios tras el triunfo de su equipo.

«Os lo comenté hace unos días, el partido de hoy, era trampa. Un encuentro en el que la gente viene al estadio pensando que vamos a ganar fácil, ya que están a poco de descender, pero que la realidad es que no te lo ponen nada sencillo, y luchan hasta el final», comentó Pablo Alfaro.

El que un equipo vaya en puestos de descenso, no significa, que sea una victoria asegurada, ya que el Real Murcia arrancó muy bien el primer tiempo, los primeros compases, generando dos ocasiones muy claras, y conforme se va desarrollando el encuentro, tu rival se pone a tu nivel y te pone en apuros. «Empezamos muy bien en los primeros compases, pero después tu rival te lleva el encuentro a donde tú no querías ir. En esta competición hay mucha igualdad, de los cinco equipos que están en los puestos de play off, tan solo ha ganado uno, y de los cinco que están en puestos de descenso, han ganado todos menos uno o dos, nos guste o no, la igualdad es mucha y se nota», añadió el técnico del Real Murcia

«Es un equipo que tiene mucho criterio con balón, y hoy nos ha faltado a nosotros. Pases no forzados, que fallas, darle el balón al rival, cuando salimos y creamos por dentro, y no estamos acertados y volvemos a darle el balón al rival, este no regala, hay otros que les cuesta más, pero al Recreativo Granada no», dijo Pablo Alfaro, que añadió que «sabemos que nuestro camino es el que es y que nos tenemos que acercar a nuestra mejor versión para seguir soñando».