Pablo Alfaro: "Vamos a intentar seguir aprobando parciales antes del examen final"

Se le presenta al Real Murcia este domingo uno de esos llamados ‘partidos trampa’ ante el Recreativo Granada, y Pablo Alfaro en consciente de ello. No quiere fiarse de un filial nazarí que pese a llegar como colista, saltará a jugar a la Nueva Condomina «sin esa presión mediática». El técnico murcianista afirma que esperan el enfrentamiento «con ganas e ilusión, sobre todo por darle esa alegría a nuestra afición», y sabedores de que solo podrán llevarse el premio de los tres puntos si hacen las cosas muy bien.

En el objetivo grana, un triunfo que permita al equipo seguir soñando con unos puestos de play off por el ascenso que ahora mismo se encuentran a una distancia de siete puntos. «No tenemos una bola mágica para saber si el Real Murcia se va a acabar metiendo en el play off por el ascenso o no, lo que sí sabemos es que estamos trabajando y dando todo lo que sabemos y podemos para estar lo más arriba posible. Al final las notas se sacan en junio, todavía quedarán ocho jornadas después de este fin de semana, así que vamos a intentar seguir aprobando parciales hasta que llegue el examen final», ha comentado Alfaro en rueda de prensa.

Y del mismo modo que no puede garantizar a estas alturas la participación de su equipo en la próxima fase de promoción a Segunda División, el entrenador grana tampoco se ve en disposición de asegurar su continuidad en el banquillo del Real Murcia de cara a la próxima temporada: «No sé que va a pasar a finales de mayo, como para saber si voy a seguir aquí la próxima temporada. Vamos a seguir trabajando y haciéndolo lo mejor posible, y lo que tenga que venir en el futuro ya vendrá».

Ante el Recreativo Granada, el Murcia se juega «tres puntos que valen su peso en oro», y pese a que pueda parecer que a priori pudiesen sentirse confiados debido al puesto que ocupa el conjunto andaluz en la tabla, Alfaro ha avisado de que «flota en el ambiente una sensación de que con salir a jugar ya lo tienes ganado, pero nada más lejos de la realidad. Tenemos que estar muy concentrados y metidos en el partido ante un rival que nos lo va a poner todo lo difícil que pueda, y ser conscientes de que ellos van a venir a hacer su partido, sin presión, y por ello son peligrosos».

Las peligros del filial nazarí

El Recreativo Granada llega a Murcia como colista, pero tras haber roto la semana pasada una mala racha de 19 jornadas sin conocer la victoria. El triunfo por la mínima ante el Atlético de Madrid B le permite, aunque solo sea de manera matemática, «seguir teniendo opciones de conseguir la permanencia», tal y como apunta Alfaro: «Es verdad que su trayectoria no está siendo buena esta temporada, y por eso ocupan el puesto que ocupan, pero se encuentran en un momento en el que todavía tienen opciones matemáticas de conseguir la salvación».

El entrenador grana ha destacado de su rival una plantilla con «bastantes jugadores jóvenes con mucha calidad individual, con un estilo de juego muy marcado e hipercombinativo». «No va a ser nada fácil superarles, estamos viendo que a los primeros clasificados les cuesta un mundo sacar victorias, y que los de abajo venden muy caras sus derrotas», concluyó Pablo Alfaro.

Rofino es la única baja de un conjunto grana que recupera efectivos

Afronta con optimismo Pablo Alfaro el duelo ante el filial nazarí sabiendo que el equipo llega en «uno de los mejores momentos físicos de las últimas semanas», en parte por haber recuperado para este fin de semana a varios de sus jugadores.

A excepción de Rofino, que será baja por acumulación de tarjetas, el técnico zaragozano podrá contar con toda la plantilla al completo, incluyendo a Tomás Pina y Pedro León para un centro del campo que «nos ofrece muchas alternativas». Además, Alfaro espera que José Ruiz y Loren Burón confirmen su buena progresión de los problemas musculares que han sufrido recientemente para que puedan unirse al resto de sus compañeros.

«Afortunadamente, recuperamos a bastantes efectivos en el centro del campo con respecto al domingo pasado. Sviderski llega de jugar muchos minutos con su selección en este parón internacional, y en cuanto a Sabit, todos pensábamos en el mercado de invierno que era ese perfil de centrocampista que nos faltaba, de recorrido y poderío físico para abarcar campo», ha afirmado el entrenador grana.