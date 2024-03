Un derbi a doble o nada en la Copa

Difícilmente se puede imaginar un escenario más bonito a la par de intenso, emocionante e impredecible que el que se puede producir esta misma noche (21:30 horas, Teledeporte) en el Palacio de los Deportes de Cartagena. La historia se cita con ElPozo Murcia y Jimbee Cartagena en el que será el partido inaugural para ambos en esta edición tan especial de Copa de España 2024 celebrada por primera vez en la ciudad portuaria.

El destino fue caprichoso y cruzó a los dos eternos rivales en primera ronda. Un encuentro donde todo lo que se diga para describirlo, será poco o nada en comparación a la increíble carga emocional que supone para unos y otros. Los derbis Murcia-Cartagena siempre llevan intrínsecos ese plus de pasión y rivalidad ardiente, pero tratándose de la primera vez que Cartagena alberga y es sede de la mayor fiesta del fútbol sala nacional, la motivación para los murcianos, y la ‘obligación’ de los cartageneristas creará uno de los mejores ambientes y partidos del campeonato.

Por el lado del cuadro murciano, que actuará como local por acabar mejor clasificado en la primera vuelta, llega con la flecha muy hacia arriba. Los de Dani Martínez acuden en su mejor momento de la temporada a esta Copa de España, torneo que tienen entre ceja y ceja desde hace mucho tiempo. Desde 2010 en Santiago de Compostela no han ganado el título.

Para ello, deberán sobreponerse a los últimos resultados que han cosechado esta campaña ambos conjuntos de la Región, donde Jimbee Cartagena consiguió imponerse en tres de las últimas cuatro ocasiones. El cuadro murcianista venció en el primer derbi de la temporada por 1-2 en Cartagena, pero en el resto cayeron. Para el recuerdo esa eliminatoria de Copa del Rey en Cartagena que acabó con un contundente 5-0. Después, en liga, ElPozo volvió a hincar rodilla ante el Jimbee (2-3) ante su afición, lo que precipitó la salida de Javi Rodríguez como técnico.

Desde ese momento, ElPozo lo único que ha hecho ha sido crecer, convencer y ganar. Tras esa doble derrota de forma consecutiva ante el eterno rival, está invicto tras seis choques, y logrando hitos como la victoria en el Palau ante Barca (2-3), y varias goleadas en liga.

«Es una de las Copas más competidas de la historia, y con la dificultad añadida de que jugamos contra el favorito. Jugamos contra el anfitrión, es su Copa, nos han ganado los tres partidos anteriores… Sabemos la dificultad que entraña, la asumimos, y nos hemos preparado para superarla. Llegamos con la mayor ilusión, con la mayor preparación y con el deseo feroz de ganar el partido», comentó Dani Martínez, técnico de ElPozo Murcia en la previa al choque copero.

Por parte de Jimbee Cartagena, ganador de la Supercopa, jugará en casa, lo que añade una carga adicional de presión y expectativas por parte de la afición local. Los pupilos de Duda quizás no vengan predicando su mejor fútbol sala desde esos dos últimos derbis. Los cartageneros, pese a que no se puede decir que vengan en mala forma, ni dinámica de resultados, sí que es cierto que no se terminan de encontrar con su mejor versión. La falta de acierto cara a puerta es una de las cuentas pendientes con las que llegan los anfitriones del torneo. Pese a ello, los dirigidos por Duda encadenan cuatro partidos invictos de cara a la cita de esta noche.

Pese a ello, la importancia de la propia cita, y la oportunidad de hacerse valer en la Copa de España que se alberga en la ciudad, hace a los pupilos de Duda dejar a un lado el resto de la temporada y focalizar de manera aislada el torneo. «Puedo decir con mucho orgullo que se nota diferencia en esta semana respecto a otras. Se notan miradas distintas en los entrenamientos, en las poses, en la forma de hablar de los jugadores, y eso es muy importante para superar un rival muy fuerte», explicaba el técnico hispanobrasileño, que tendrá las bajas de Juanan y Javi Mínguez para esta Copa de España 2024.

«Los jugadores tienen esa confianza de que pueden afrontar los partidos eliminatorios. Somos un equipo que defensivamente esta mejor, esta temporada somos el equipo menos goleado de la liga y estamos siendo más contundentes en las eliminatorias. En la Copa del Rey hemos pasado ya tres rondas, en Copa Presidente… Esas buenas actuaciones en eliminatorias nos dan más confianza, pero no te garantiza nada. Hay que buscar lo mismo para pasar rondas», añadía Duda.

Este choque sin duda, será un hito para la Región de Murcia, que tendrá a uno de sus representantes en las semifinales del torneo. Allí encontrarán al ganador del choque que enfrenta a Quesos Hidalgo Manzanares y a Jaén Paraíso Interior. De esta forma, Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia protagonizarán esta noche de viernes el ‘plato fuerte’ de los cuartos de final de la Copa de España. Dos de los favoritos al título, condenados a enfrentarse. Solo quedará uno con vida.