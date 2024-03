Felipe Moreno, castigado al rincón de pensar

«Estamos trabajando en tener unas oficinas de Segunda División». Las palabras las pronunciaba el pasado mes de junio Francisco López, gerente del Real Murcia. Esas palabras solo eran un aviso de lo que pasaba por la cabeza de los responsables granas. Porque, en junio, cuando aún no se tenía ni entrenador, el Real Murcia de Felipe Moreno solo tenía una idea en su cabeza, y esa idea era la del ascenso al fútbol profesional. De hecho, el presidente murcianista no racaneó a la hora de tirar de chequera. Hasta cuatro millones de euros se han invertido en la plantilla, una plantilla que, iniciada la liga, ha ido fracasando semana tras semana, hasta el punto de que en el mes de marzo ya pocos confían en sacar algo positivo de un curso condenado completamente al fracaso.

Podrá presumir Paco López el próximo mes de junio de contar con unas oficinas de Segunda, que era lo que importaba el pasado verano, de lo que no podrá presumir Felipe Moreno es de tener un equipo en Segunda División. Es más, salvo que ocurra un milagro en las últimas diez jornadas de la competición, no podrá sacar pecho ni de haber devuelto al Real Murcia a los play off, eliminatorias en las que no están los murcianistas desde 2018.

Sin ningún motivo de celebración, pese a que todavía quedan diez partidos por disputar, Felipe Moreno y su equipo deberán aprovechar estos meses para, como los niños que son castigados por no hacer deberes, reflexionar de cara a la pared. Todo, para asumir culpas, analizar los errores y dibujar los pilares en los que debe sostenerse el nuevo proyecto deportivo.

¿Seguirá Javier Recio? ¿Se hará realidad la idea de la Comisión Deportiva? ¿Cuál será el perfil de entrenador que se busque? ¿Se mantendrá el bloque o habrá una nueva revolución? ¿Se volverá a tirar de chequera? ¿Se seguirán firmando contratos a tutiplén? ¿Se hablará de nuevo de ascenso desde el minuto 1?

Aunque estamos en el mes de marzo, con el proyecto deportivo de los granas caminando hacia un batacazo histórico, Felipe Moreno y su consejo de administración tienen dos meses para empezar a responder muchas de las preguntas que ya están en la cabeza de los aficionados y en los titulares de los medios de comunicación.

¿Se buscará la inmediatez o se trabajará a largo plazo?

No es el Real Murcia un club amante de la paciencia. Tampoco lo permite su historia. Siguen encabezando la clasificación histórica de Segunda División pese a que ya encadenan nueve temporadas penando por el desierto. Por todo ello, no puede renunciar el Real Murcia a luchar por el ascenso temporada tras temporada, sin embargo, con el objetivo de volver al fútbol profesional siempre presente, Felipe Moreno deberá decidir si trabaja desde la inmediatez, repitiendo la idea de esta campaña, o si apuesta por el largo plazo, planificando a dos o tres temporadas. También tendrá que decidir si desde el principio, como hizo el pasado verano, va de cara hablando de ascenso o si por contra cambia de estrategia y apuesta por no poner un listón tan alto.

¿Se volverá a tirar la casa por la ventana?

Para ascender se necesita una plantilla que marque diferencias y para tener jugadores que marquen diferencias se necesita dinero. Y dinero se ha gastado esta temporada el Real Murcia. Pero una cosa es invertir bien el dinero y otra muy distinta, que es lo que han hecho los granas, es malgastarlo, haciendo ‘ricos’ a futbolistas que no valen los contratos que tienen. En esto también tendrá que reflexionar y mucho Felipe Moreno. Porque aunque en el fútbol no hay nada seguro, una inversión como la de esta campaña pocas veces acaba en un fracaso tan rotundo. Habrá que ver si, con vistas al próximo curso, dadas las pérdidas considerables que se van a tener en este ejercicio, el cordobés vuelve a tirar tan alegremente de la chequera o si, por contra, hay una reducción de presupuesto. Habrá que ver también si el gerente del Real Murcia aprende a negociar a favor del club o sigue ‘trabajando’ para la otra parte, y es que, entre los errores a corregir por los granas si quieren no seguir quedando como pardillos, estará tener más cuidado con las duraciones de contrato o con las cláusulas que se aceptan y que casi siempre benefician a la otra parte, como por ejemplo ocurrió con Munúa o como puede suceder con Javier Recio.

¿Continuará Javier Recio? ¿Se creará la famosa Comisión Deportiva?

Uno de los primeros nombres que se pondrá sobre la mesa cuando el consejo de administración inicie su periodo de reflexión será el de Javier Recio. Pocos puntos a favor hay que apoyen la continuidad del director deportivo grana, sin embargo, el alto precio que costaría la rescisión de su contrato puede llevar a Felipe Moreno a dar una segunda oportunidad al madrileño, que, además, ya ha tenido un año para empezar a conocer la categoría.

Eso sí, si Recio finalmente sigue en el club, parece que no va a tener todos los poderes, si es que alguna vez los ha tenido. Porque, según se viene insinuando desde Nueva Condomina, todos los caminos llevan a una Comisión Deportiva. ¿Acabará ese modelo instalándose en el Real Murcia? De ser así, lo primero que deberá quedar completamente claro es cuál es el organigrama y cuáles serán las funciones de las personas que aparecen en él. Incluso, de no haber un director deportivo como tal, se deberá aclarar si va a ser el propio Felipe Moreno o su hijo, al que muchos consideran uno de los grandes culpables de la planificación del pasado verano, los que lleven la voz cantante.

¿Será esa la solución? Solo el tiempo lo dirá, aunque de lo que no se librará el cordobés si apuesta finalmente por esa idea es de las críticas de muchos aficionados y de algunos medios de comunicación, que ya fueron extremadamente duros cuando, en la etapa de Agustín Ramos en el club, éste decidió crear otra Comisión Deportiva, obligando a Manolo Molina a pasar por ese filtro cada vez que quería firmar a un jugador. Un Manolo Molina que ese mismo verano dimitía al considerar que lo dejaban hacer bien su trabajo y al mostrarse contrario a la contratación de Pedro León, fichaje de Agustín Ramos.

¿Qué perfil de entrenador se buscará?

Después de una temporada en la que el proceso de selección de entrenador fue el inicio del fracaso que se está viviendo y siendo prácticamente imposible que en el club se planteen la continuidad de Pablo Alfaro, el Real Murcia no podrá volver a tropezar en la misma piedra. Una de las ventajas de afrontar los dos últimos meses de la competición sin prácticamente opciones de llegar arriba, es que desde las oficinas se podrá adelantar trabajo, y en el trabajo a adelantar está el de conseguir uno de esos entrenadores que luego en junio sean objeto de deseo de todos los clubes.

Pero antes de lanzarse a la piscina, habrá que evitar cometer los mismos errores de este curso, donde se falló con Munúa, una apuesta de urgencia ante la incapacidad de Recio de firmar a un técnico; y se volvió a fallar con Pablo Alfaro. Como los ‘inventos’ no han funcionado, lo que parece que está claro es que el Real Murcia tendrá que ir a por un entrenador que conozca perfectamente la categoría, que tenga en su currículo experiencia en jugar play off y que sepa lo que es ascender. Y, teniendo en cuenta eso, no parece muy difícil dar con un nombre que por lo menos no te condene al fracaso ya en marzo.

¿Otra veintena de fichajes o mantener el bloque?

No ha salido bien esta campaña cada decisión que se ha tomado con el banquillo y tampoco se acertó en la revolución que se llevó a cabo en la plantilla el pasado verano. Aunque había algunos jugadores válidos, después de un curso en el que se había estado a punto de lograr un puesto de play off, Recio arrasó con todo. Teniendo en cuenta que esta campaña han ido todavía peor las cosas, con los granas sumando semanas en mitad de la tabla, todo parece indicar que pocos jugadores van a sobrevivir. Pero, ¿sería un acierto volver a empezar de cero? ¿Hay futbolistas válidos para el nuevo proyecto? Esas serán las preguntas que se tengan que hacer en las oficinas de Nueva Condomina antes de tomar decisiones precipitadas y que tengan consecuencias tan graves como las que se tomaron el pasado verano a la ligera.

Otras de las preguntas es determinar el poder que tendrá el entrenador en la confección de esa plantilla y si ya el próximo verano empezaremos a ver aterrizar en el primer equipo jugadores traídos por Felipe Moreno de África y Brasil, una de sus prioridades desde que llegó.