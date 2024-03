Ancelotti, sobre Vinicius: "No olvidamos lo que pasó el año pasado en Mestalla"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha comparecido en rueda de prensa este viernes antes de enfrentarse al Valencia (sábado, 21:00 horas), en la que ha hablado sobre la vuelta de Vinícius a Mestalla. Un duelo de gran atractivo que nadie se quiere perder, pues los de Rubén Baraja vienen de hacer una gran temporada y están a seis puntos de meterse en Europa. Los blancos, por su parte, confían en seguir afianzando el liderato y dar un paso más en la lucha por el título. "Mañana es una de las salidas más importantes en lo que nos queda de temporada", reconocía el entrenador blanco.

El partido estará marcado, entre otras cosas, por el regreso del brasileño a Mestalla un año después de que un grupo de aficionados del conjunto 'che' profirieran todo tipo de insultos racistas contra el delantero. De "mono" a "negro de mierda", los cuales llevaron al extremo del Real Madrid a parar el encuentro y denunciar estas prácticas. Sobre si se ha planteado no convocar al brasileño por lo sucedido hace un año, Carletto lo tiene claro: "¿No convocarle? La idea es salir a jugar un gran partido de fútbol, que es lo que quieren los aficionados. No olvidamos lo que pasó el año pasado, cuando hay actos racistas tenemos que identificarlos y condenarlos y el Valencia lo hizo muy bien identificando al que hizo este delito".

Ancelotti condena los actos racistas

¿Cómo recibirá la afición valencianista al jugador del Real Madrid? Han sido muchas las voces que se han pronunciado sobre este tema y Ancelotti no iba a ser menos. "Nosotros nos limitaremos a jugar al fútbol. No voy a hablar con Vinicius antes del partido. Hace lo que puede para estar lo mejor posible y no tengo nada más que añadir. El Valencia es un buen equipo y tiene jóvenes con mucho talento", aclaraba.

Vinicius Junior, jugador del Real Madrid, protesta durante el transcurso del partido frente al Valencia en Mestalla de la pasada temporada. / EFE

El italiano se ha deshecho en halagos hacia 'Vini' en todas las preguntas en las que el brasileño ha aparecido en rueda de prensa, que no han sido pocas. "Ha tenido una progresión importante desde las tres últimas temporadas. Por la humildad que tiene no le veo techo, su mejor calidad es que disfruta mucho al fútbol", señalaba.

Además, el italiano se ha mostrado solidario con la ciudad de Valencia, tras el incendio que se cobró la vida de 10 personas: "Jugamos en una ciudad que ha sufrido una tragedia, estamos con las familias y queremos jugar el mejor partido posible para hacerles felices, por parte nuestra y del Valencia".

La vuelta de Bellingham y Joselu

La gran noticia de la sesión ha sido la presencia de Jude Bellingham y la de Joselu en el entrenamiento. El inglés se lesionó ante el Girona, y Joselu, ante el Rayo Vallecano. Sin embargo, ambos entrarán en la convocatoria y tendrán minutos en vistas al próximo partido de la vuelta de los octavos de final de la Champions ante el Leipzig: "Vuelven Carvajal, Camavinga, Joselu y Bellingham, la plantilla será más completa". Además, Ancelotti ha confirmado que Bellingham no solo regresa a la convocatoria, sino que será titular: "Está al cien por cien, en buena condición física y con el tobillo en buen estado. Mañana va a jugar".

Sobre el resto de bajas también ha tenido tiempo de hablar el técnico blanco, que espera con ansias la vuelta de Militao y Courtois: "La plantilla nunca ha bajado los brazos a pesar de las dificultades. Sabemos que en marzo y abril llega lo más importante. También vemos cada vez más cerca la vuelta de Militao y Courtois, si seguimos así puede ser una gran temporada".

Por último, Carletto ha querido zanjar la polémica de los últimos días, que apuntaba a que Mendy sería el principal perjudicado ante la posible llegada de Davies: "Tenemos dos laterales de mucha confianza. Uno es Fran García y el otro Mendy, de confianza y con experiencia. De momento estamos muy bien así".