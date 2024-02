El UCAM, falto de intensidad y presión en la recta final del curso

El UCAM Murcia volvió a sumar de tres casi un mes después y tras dos entrenadores. Los universitarios volvieron a la senda de la victoria después de su último triunfo ante El Palo, con Raúl Guillén en los banquillos. Pero pese a la victoria, el conjunto azulón sigue lejos de la zona de play off.

Alberto Monteagudo sumó su primera victoria en su segundo encuentro dirigiendo a los universitarios. Lo hizo frente a uno de los mejores de la competición, el Betis Deportivo, que ocupaba la cuarta plaza, vengando así el aplastante resultado de los verdiblancos sobre el UCAM Murcia.

Ahora vuelve la misma cuestión de siempre, cuánto durará esta racha, si conseguirá aumentar el número de victorias consecutivas o volverá a caer en la próxima jornada. El equipo está acostumbrado a mostrar un nivel irregular, incluso dejándose puntos ante rivales fáciles, pero después, antes los líderes, se crece y logra sumar.

Uno de los mayores factores que afecta al equipo universitario, es la falta de intensidad, pero no de ahora, desde casi el principio de temporada. Al equipo le falta una presión notable para hacer que sus jugadores den el 100% en cada uno de sus encuentros y puedan darle a su afición lo que le prometieron a principio de temporada.

Un equipo de la competición al que sé se le aplica esa presión, esa autocrítica para seguir luchando, es al Yeclano de Adrián Hernández, quien lleva a su plantilla en la segunda posición, a nada de distancia del primero pese a estar en un pequeño bache. El técnico yeclano, tras su empate frente al Vélez de la pasada jornada, salió a rueda de prensa a hablar sin tapujos de los errores de sus futbolistas. «No hemos respetado a nadie, no hemos corrido, y nosotros, sin correr, sin pensar, sin una jugada táctica, no somos nadie, y hemos sido un desastre, nuestra actitud ha sido un desastre», fue uno de los comentarios de Adrián Hernández.

Un ejemplo muy claro fue el partido del UCAM Murcia frente al Betis B, donde los universitarios lograron vencer por la mínima gracias a un penalti que el filial hizo en los últimos minutos. Si no hubiera sido por esa pena máxima, el partido habría acabado en empate o incluso en victoria para los béticos, ya que generaron más peligro. El conjunto azulón no fue peligroso de cara a portería, algo que toda la temporada le lleva atormentando, pero a estas alturas aún no ha conseguido meterle más presión y mejorar esa faceta del equipo.

La temporada se podría dar por acabada para el UCAM Murcia, ya que quedan pocos partidos, y entre esos se miden a todos los de arriba. Pero aún queda una mínima esperanza, después de la victoria ante uno de esos equipos de la parte alta. Si Alberto Monteagudo consigue meter esa intensidad que le hace falta al conjunto, podría lograr la épica de colarse en los play off, y que no acabe siendo una temporada en vano.

Al plantel universitario aún le queda por medirse a Águilas, Estepona, Yeclano, este domingo a las cinco de la tarde, y Sevilla Atlético, el líder de la categoría. Los universitarios tienen que conseguir puntuar en todos los partidos para asegurarse una posición más cercana a los play off.

Este fin de semana tiene otra prueba de fuego muy importante, ya que es frente al ya mencionado Yeclano, en el estadio de La Constitución de Yecla, territorio que no será fácil para los universitarios, pero que llegan con una pequeña motivación por ganarle al Betis Deportivo.