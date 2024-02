Joaquín Valles: "Aún queda camino para alcanzar la deseada igualdad"

Un año más, el cartel de la Carrera de la Mujer de Murcia es obra de Joaquín Vallés García, periodista y responsable del área de Diseño y Maquetación del Diario La Opinión. La ilustración de esta edición muestra a una joven atleta cuyo cabello ha sido reemplazado por decenas de zapatillas de varios colores. Sus mejillas están marcadas con unos símbolos tribales, convirtiendo a esta deportista en una auténtica guerrera. Y es que cuando se aproxima el día 8 de marzo, conmemoración del Día de la Mujer, uno de los términos que más se repiten en los medios de comunicación, así como en otros ámbitos de la sociedad, es la palabra «lucha».

«Mediante la ilustración de este cartel he querido poner de manifiesto que, a pesar de los logros y avances conseguidos en las últimas décadas, la batalla aún no se ha ganado, la lucha continúa; aún queda mucho camino por recorrer para alcanzar la deseada igualdad real entre hombre y mujeres», comenta su autor. «La Carrera de la Mujer de Murcia, con cinco mil participantes, se ha convertido en un gran acontecimiento deportivo, pero también en un importante escenario en el que se visibiliza la unión y la fortaleza de la mujer en sus necesarias reivindicaciones para erradicar la discriminación y la violencia, y que en esta batalla no están solas, sino que cuentan con el apoyo incondicional de todos los habitantes de la Región y de esta ciudad, tal y como recoge el lema de la camiseta elegido este año: Igualdad es Murcia», explica.

Que decenas de zapatillas rodeen el rostro de la joven atleta, casi formando una especie de noria, no es casualidad. Y es que, según comenta Vallés, la Carrera de la Mujer es un evento que «no nos podemos quitar de la cabeza». «Es un acontecimiento que sus participantes esperan con muchas ganas e ilusión. Como si se tratase de una feria o un festival de música, las corredoras se preparan con meses de antelación y comienzan a convencer a sus madres, hijas, familiares, amigas o compañeras de trabajo o del gimnasio para que se unan a esta gran fiesta. Gracias a ellas, la carrera alcanza el ‘completo’ todas las ediciones».

Asimismo, su autor desvela que las zapatillas también forman una flor, que viene a representar «todos los sentimientos y valores que se dan durante la prueba». «El día de la carrera es una jornada muy especial, durante la cual ‘florece’ la alegría, la amistad, la convivencia intergeneracional y el espíritu de lucha y de superación de estas guerreras». Por último, el autor agradece a sus compañeros de La Opinión y a los organizadores de la carrera, en especial a su coordinador, Dioni García, que hayan vuelto a contar con él para la realización del cartel. «Ver una ilustración por las calles de la ciudad siempre es ilusionante y da una gran satisfacción, más aún si se trata de un acontecimiento como la Carrera de la Mujer, una iniciativa que marca y deja huella en la lucha por la igualdad y el empoderamiento femenino».