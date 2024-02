El Real Murcia, a no dejar escapar más trenes

El Real Murcia se asemeja y mucho a los hospitales, porque en uno y otro sitio hay urgencias las 24 horas del día, los 365 días del año. Y es que, cuando todo eran sonrisas en el cuadro grana, la derrota frente al Intercity hizo que los ánimos volvieran a decaer. Pero como esto va por semanas, este sábado por la tarde (16.00 horas), en el Alfredo di Stéfano, los murcianistas tienen otra oportunidad para avivar la llama del murcianismo.

Porque el murcianismo quiere creer en el play off, otra cosa muy distinta es la trayectoria irregular de un equipo muy inferior en el cara a cara con los rivales fuertes del grupo, un equipo que se empeña en dejar escapar trenes, como ocurrió el pasado fin de semana, cuando, con una derrota ante el Intercity, no se aprovechó el pinchazo del Recreativo de Huelva contra el Málaga.

Al Recreativo toca seguir mirando. Pero para mirar al Recreativo hay que volver a la senda de la victoria, y para volver a la senda de la victoria hay que ganar esta tarde al Real Madrid Castilla de Raúl González Blanco. No pueden fallar los granas, no pueden desperdiciar los de Alfaro más trenes, porque los trenes empiezan a agotarse, y no pueden hacerlo ante un rival en plena crisis de resultados. Solo hay que ver la trayectoria de los madridistas en este 2024. Hay que remontarse al 4 de enero para encontrar la última victoria de los blancos. Fue ante el Córdoba (2-1). A partir de ahí han encajado dos empates y cuatro derrotas, tres de ellas de forma consecutiva. Además, para suerte del Real Murcia, llevan sin marcar un gol desde el 20 de enero. No vieron puerta en los duelos ante Linares, Ceuta, Mérida y Algeciras. Este último, justo hace una semana, acabó con goleada para los madridistas (3-0).

A ese Real Madrid Castilla herido, que tiene el descenso a solo cuatro puntos, tendrá que ganar el Real Murcia, y al Real Murcia le van y mucho los equipos heridos, los equipos de la parte baja de la tabla. Solo hay que ver los rivales a los que han ganado los granas en lo que va de curso.

Una victoria en el Alfredo di Stéfano sería un paso importante para pelear por el play off. Porque con un triunfo esta tarde, meterían presión a un Recreativo que juega mañana domingo contra el Ceuta y que, sobre todo, visitará Nueva Condomina el próximo fin de semana, en un duelo que podría ser decisivo para las aspiraciones del Real Murcia pese a que todavía falta mucha liga.

Cuatro bajas

Para la visita a Valdebebas, Pablo Alfaro tendrá cuatro bajas. Tres de ellas se vienen arrastrando desde hace varias semanas. Son las de Tomás Pina, Larrea y Manu García, todos ellos lesionados. Ninguno de ellos abandonará la enfermería para esta jornada, según comentó este viernes el técnico en rueda de prensa. Además de los lesionados, el entrenador aragonés tampoco podrá contar con el sancionado Marc Baró. La ausencia del lateral izquierdo hará que debute de inicio Juanmi Carrión, fichaje invernal de los granas y que apenas ha jugado unos minutos ante el Alcoyano. La otra duda está en si Marcos Mauro se recupera de las molestias que sintió en el choque contra el Intercity, sin finalmente no llega a tiempo, Rofino podría aparecer en el centro de la zaga junto a Alberto González.

El que está listo para volver a tener minutos es Pedro León. Aunque no hay ningún parte médico sobre el muleño en las últimas semanas, lleva dos partidos quedándose los 90 minutos en el banquillo. Este viernes decía Alfaro que ya está recuperado y que podrá jugar.

Partido emitido en abierto

No estará solo el Real Murcia en el Alfredo di Stéfano. Este miércoles los aficionados granas agotaban las entradas que mandaban desde Madrid. Volverá a tener el apoyo de sus seguidores, pero los que se quedaron sin entrada podrán seguir el encuentro por televisión. Por primera vez en lo que va de temporada un partido del Murcia será emitido en abierto. Será Real Madrid Televisión la encargada de ofrecer el choque.