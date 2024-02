El mejor FC Cartagena espera a un Elche con muchas dudas

El FC Cartagena vive un momento dulce después de haberse levantado de una situación límite. El equipo al que muchos dieron por muerto en la primera vuelta -se situaba a ocho puntos de la permanencia- sigue con vida gracias a lograr los resultados necesarios en el momento más complicado y ahora debe mantener el tipo contra un fuerte Elche. No obstante, ya sabe el Cartagena lo que es ganar a los de Sebastián Beccacece esta temporada y tiene las dinámicas a su favor: los ilicitanos llegan en medio de un mar de dudas mientras los cartageneros mantienen la confianza plena durante una racha que ya es histórica.

Necesitaba un milagro el Cartagena para salir del descenso y ese milagro se hizo realidad. Las victorias contra Sporting y Elche marcaron el inicio, pero fue realmente en el nuevo año cuando el equipo entró en otra dimensión. Desde que empezó la segunda vuelta no conoce la derrota el cuadro cartagenerista y ha cosechado su mejor racha en muchos años con cinco victorias en seis jornadas y un 16 de 18 casi impoluto. No lograron una regularidad tal ni Juan Ignacio Martínez ni Luis Carrión en las dos mejores temporadas de la historia del club.

La llegada de la entidad cartagenera a la división de plata fue arrasadora a la par que ilusionante. El equipo de Juan Ignacio Martínez se mantuvo durante las primeras once jornadas sin perder, siendo el recordado 1 a 4 en la Nueva Condomina el último triunfo de la racha. Entonces, el cuadro cartagenero ganó seis partidos y empató otros cinco para encaramarse a las posiciones de arriba. Sin embargo, cosechó 11 puntos de los primeros 18, por debajo del ritmo de puntuación actual.

Volvió a firmar una gran temporada al curso siguiente Juan Ignacio Martínez y subió la puesta durante un momento estelar. Desde la décimo tercera jornada hasta la décimo novena, ambas inclusive, el conjunto del Cartagonova no perdió un sólo partido de siete y mejoró la cosecha de puntos con 14 de 18. También por debajo de la marca actual.

La última experiencia similar sucedió en la temporada 2020-21 y sirvió también para sacar a los portuarios de su situación más comprometida de los últimos años. En el tramo final de campaña y cuando todo parecía perdido, Carrión mantuvo al equipo durante seis jornadas sin perder, aunque sólo sumó 10 de 18 con dos victorias y cuatro empates.

El actual momento de forma de los de Julián Calero es, por tanto, la mejor racha de la historia del club en Segunda con el mejor ritmo de puntuación. En ese contexto se enfrentan los de la ciudad trimilenaria al Elche, que mantiene las dudas que ha disipado el Cartagena.

El conjunto franjiverde es octavo clasificado, a sólo un punto del play off de ascenso y a cinco del ascenso directo. La posición de los ilicitanos para un equipo que busca sí o sí volver a la máxima categoría no es del todo negativa. No obstante, se le ha atragantado el inicio de la segunda vuelta a los de Beccacece. De los últimos seis partidos han ganado tres, ante el Tenerife, Andorra y Burgos; han empatado dos contra Valladolid y Eibar; y han perdido uno, quizás el más sangrante, frente al Amorebieta.

Se contraponen las dinámicas de los dos equipos antes del choque junto a la rambla de Benipila. Mientras el equipo más poderoso económicamente de la categoría (23,8 millones de euros de presupuesto) no encuentran regularidad, uno de los más ‘pobres’ (5,1 millones) se erige como el mejor de la liga.

Julián Calero y Sebastián Beccacece llegaron a Cartagena y Elche para lograr un objetivo claro que siguen persiguiendo. Curiosamente, ninguno de los dos entrenadores se sentará en el banquillo del Estadio Municipal Cartagonova este fin de semana. Con ambos técnicos expulsados, serán Antonio Carmona y Guillermo Marino los encargados de cumplir con ese rol en el emocionante partido del domingo.