El Real Murcia anuncia la renovación de Isi Gómez

Llegó el último día del mercado de fichajes veraniego. Y lo hizo casi sin hacer ruido. Isi Gómez cerraba una plantilla en la que lo llamativo de otros refuerzos para el centro del campo -Montoro, Larrea, Tomás Pina...- hicieron que muchos vieran al madrileño como una alternativa. Pero, con el paso de los meses, el centrocampista asumió todos los galones de una línea que no funcionaba, convirtiéndose en el gran protagonista y en el pilar básico de un equipo lleno de jugadores decepcionantes. Todo ello ha hecho que el Real Murcia mueva ficha a las primeras de cambio para retenerle. No han esperado los granas al final de temporada para deshojar la margarita. Este mismo miércoles se ha anunciado la renovación de Isi Gómez. Con un vídeo colgado en sus redes sociales, el club grana avanzaba la continuidad de un futbolista indiscutible dentro de la plantilla. Lo que no se daba a conocer es el tiempo de duración de su nuevo contrato.

Así, Isi Gómez, después de solo seis meses vistiendo la grana, se ha ganado la renovación. Seguirá en Nueva Condomina en el proyecto del próximo curso, un proyecto que, salvo que mejoren mucho las cosas en el tramo final de la liga, será muy diferente al de esta temporada, viendo los pocos jugadores que han destacado dentro del equipo. El futbolista de 28 años ha participado en 20 partidos en lo que va de temporada. Solo una lesión le dejaba fuera del equipo en el mes de diciembre, perdiéndose los partidos ante Recreativo, Antequera y Castellón. En total ha jugado 1.325 minutos, siendo titular tanto con Gustavo Munúa como con Pablo Alfaro. Además, en las últimas jornadas ha despertado su lado goleador. Marcó ante el Atlético Baleares el gol que selleba el triunfo en Nueva Condomina y frente al San Fernando abrió un marcador que acabaría con 3-0.

El centrocampista madrileño llegó al Real Murcia procedente del Deportivo de La Coruña. Anteriormente había militado en clubes como el Badajoz, Melilla, Recretivo Granada, Fuenlabrada y Rayo Vallecano B.

Comunicado oficial del Real Murcia

El Real Murcia C.F., S.A.D. informa de que ha llegado a un acuerdo con Isi Gómez (Madrid, 28 años) para la renovación del contrato que une al futbolista con la entidad grana.

El mediocentro madrileño se ha convertido en una pieza fundamental en el centro del campo pimentonero. Isi ha disputado un total de 1279 minutos con la camiseta del Real Murcia, distribuidos en 20 partidos diferentes. El talentoso centrocampista se ha ganado el cariño de la afición grana a base de pases, conducciones, regates, visión de juego y sus 2 goles esta campaña.

Desde la entidad queremos felicitar a Isi Gómez, deseando que siga creciendo como futbolista junto al Real Murcia para que juntos consigamos los objetivos marcados.