Iñaki Bea: "Mis referentes son Mendilibar y Unai Emery"

El nuevo entrenador del Águilas FC, Iñaki Bea, se ha puesto manos a la obra en la dirección del equipo y hoy dirige su primera sesión de entrenamiento para comenzar a preparar la visita que tiene que realizar el próximo sábado al líder, el Sevilla At, por lo que considera que los entrenadores «siempre nos tenemos que adaptar a los jugadores, y los jugadores, evidentemente, saber cuáles son las señas de identidad que queremos para ellos», comentó ayer el nuevo técnico a esta redacción, añadiendo también que «tenemos que ser inteligentes, saber cómo invertir el tiempo y tenemos muy poco». «La clave es saber dónde tenemos o dónde queremos dar esos matices nuestros y, al mismo tiempo, dónde aprovechar lo que Sebas ha hecho bien, que han sido muchas», recalcó.

Iñaki Bea conoce bien a sus nuevos jugadores, puesto que vive en la zona de Águilas: «He venido bastante a ver a ver los partidos del Águilas y conozco bastante bien la plantilla», por lo que piensa que «no podemos cambiar mucho y dar unos pequeños matices porque no da tiempo a más. La idea está, tiene que ser un poco en la línea de competir, de tener y conseguir unas señas de identidad lo antes posible, que creo que mediante el entrenamiento y el hábito, lo vamos a conseguir», puntualizó.

El nuevo entrenador del Águilas CF reconoce que sus referentes son Unai Emery y José Luis Mendilibar, de quien fue durante siete temporadas su segundo entrenador, por lo que vamos a ver a un Águilas con «un fútbol de vértigo, de profundidad. He estado tres años como futbolista con Mendilibar y siete como su segundo entrenador, y es un poco esa manera que tiene él de ver el fútbol, con esos matices de mi gran mentor, que ha sido entrenador y compañero mío como Unai Emery. Es un poco lo que vamos a intentar implantar, ese ritmo, esa velocidad, esa intensidad que tanto le gusta a Mendilibar, y un poquito ese trabajo más analítico, más pausado, más de posesiones de Unai Emery», añadiendo que «sobre todo, lo importante es competir desde un equipo muy compacto. A mí los equipos me gusta que estén en campo contrario, pero si no puede ser, pues tendremos que estar en nuestro campo, pero siempre juntos, con muy pocas distancias entre líneas».

Iñaki Bea acepta el reto de buscar de los objetivos del Águilas FC: «Hoy en día el fútbol es cortoplacista, todo el mundo sabe que sobre todo estas categorías son deficitarias, que venimos de una cultura futurista que es esa. Lo tenemos que aceptar y asumir y sabemos que jugamos todos con las cartas boca arriba», para terminar diciendo que «tenemos que ser nosotros mismos, siempre conociendo al rival y siempre intentando contrarrestar las fortalezas de ellos y atacar las debilidades de ellos, creo que cada partido, que va a ser va a ser diferente, pero siempre con por unidad de juego», concluyó.