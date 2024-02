Alcaraz reflexiona al analizar la eliminación en Buenos Aires: "Este tipo de derrotas duelen"

Ni aun siendo el número 2 del mundo y teniendo tropecientos hitos en su haber con tan solo 20 años se puede ganar siempre. Carlos Alcaraz es perfectamente consciente de ello y ahora le toca digerir el haber sido vencido en Buenos Aires. El murciano ha caído eliminado este sábado -de madrugada en España- en las semifinales del torneo del IEB+ Argentina Open, de categoría ATP 250. Tras una batalla en tierra batida de la que esta vez no ha salido victorioso, el tenista ha analizado la derrota frente al chileno Nicolás Jarry, sobre la que también ha reflexionado para aprender de ella.

El deportista ha confesado que "obviamente este tipo de derrotas duelen", la de un partido en el que indica que no ha "aprovechado las oportunidades". Sin embargo, entiende que "también es positivo" ver que tiene "muchas cosas que mejorar". Entre ese "aprendizaje" que tiene por delante ha subrayado que tiene que "saber leer mejor los partidos". En lo que a este aspecto se refiere, lo que le ha faltado en el duelo con Nicolás Jarry es "jugar de una manera diferente" cuando se encontraba frente a un 0-15 y 0-30, es decir, "en los momentos de tensión", como en las bolas de 'break' o en los tramos que requieren una mayor concentración: "El nivel tiene que subir".

"Muy lejos" de su "nivel real"

Eso no quiere decir que Alcaraz esté ofreciendo su peor versión, tampoco en este 'tie-break'. De hecho, está "jugando un buen tenis", pero "muy lejos" del que es su "nivel real". "Hay muchas cosas que mejorar (...) En estos partidos ha habido bastantes altibajos que no me puedo permitir", ha declarado.

Cuando habla de esos progresos que debe hacer, el tenista se refiere principalmente a la parte psicológica, porque "físicamente" se "siente bien". "Me he preparado bien y yo creo que con trabajo iremos cada vez a mejor", ha detallado.

El murciano ha subrayado que "es una derrota difícil" que le ha "dolido mucho". Pese a haber sido el ganador del abierto argentino del año pasado, no revalidará el título. Esta vez el chileno le ha pasado por delante por 6-7 (2) y 3-6, y se verá las caras este domingo con el argentino Facundo Díaz Acosta en el Estadio Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club: "Jarry tiene un nivel con el que le puede ganar a cualquiera".

El deportista de El Palmar exhibió un buen juego. Ninguno cedió al otro una sola pelota de 'break' en el primer set. El punto de inflexión llegó con una doble falta en el primer saque de Alcaraz en un momento en el que iban igualados, y a partir de entonces no volvió a estar por delante en el marcador.

La meta del Oro en París

Carlos Alcaraz acabó 2023 lejos de las pistas por una lesión en el pie izquierdo y arrancó 2024 con una eliminación en cuartos de final en el Open de Australia. Continuará su gira sudamericana en el ATP 500 en Río de Janeiro, la semana próxima, y después llegarán las citas más imponentes: en mayo, Roland Garros y en julio, los Juegos Olímpicos de París.

Esta es la competición que tiene entre ceja y ceja. "Quiero ganar otro Grand Slam y una medalla en los JJ.OO. Si solo tengo que decir uno de esos logros, me quedaría con el oro en París. Sería un sueño hecho realidad para mí", confesó recientemente.

Además, le gustaría afrontar la competición junto a Rafa Nadal, retirado de las pistas desde hace más de un año por una grave lesión. "Ojalá pueda jugar el dobles con Rafa. Todavía queda mucho y veremos a ver", ha confesado.