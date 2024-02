El FC Cartagena parece que no tenía del todo cerrado su mercado de traspasos invernal ya que, en una operación algo extraña, el club albinegro deja salir al extremo Isak Jansson, de 22 años, como cedido al histórico Rapid de Viena. Esta salida sorprende aún más dado que el mercado español está ya cerrado y no es posible negociar con futbolistas que no se encuentren en condición de agente libre (sin equipo).

La información salía a la luz en la mañana de domingo. El futbolista sueco ultimaba sus últimos quehaceres en Cartagena para poner rumbo a Viena por la tarde. No se entrenó con el grupo tampoco en la sesión matinal. Isak, que ha sido un elemento clave y una de las apuestas más prometedoras y valoradas económicamente por la comisión deportiva albinegra, aterrizará en la capital austriaca para unirse al Rapid de Viena en calidad de cedido. Esta noticia sacudió a toda Cartagena, que de ninguna forma esperaba otro movimiento de estas características una vez finalizado el mercado invernal. La primera señal de este movimiento se vislumbró en diciembre, cuando Sportbladet, un medio sueco con cercano seguimiento al extremo cartagenerista, reveló que varios clubes de Suecia mostraron interés en el delantero y se pusieron en contacto tanto con el jugador como con el FC Cartagena para negociar un posible traspaso. Sin embargo, la prioridad de Jansson siempre fue permanecer en el extranjero por un período más prolongado. Jansson, tras no tener clara su importancia o rol a las órdenes de Julián Calero, ha optado por unirse al Rapid de Viena, club histórico de la liga austriaca que actualmente está siendo dirigido por Robert Klauss, quien anteriormente se desempeñó como segundo entrenador bajo las órdenes de figuras destacadas como Ralf Rangnick y Julian Nagelsmann. Este movimiento significa una nueva etapa en la carrera del joven sueco, ofreciéndole una oportunidad de crecimiento y desarrollo bajo la tutela de un entrenador con experiencia en clubes de renombre. El proceso de transferencia ya está en marcha y se espera que Jansson pase el reconocimiento médico a lo largo del lunes tras su llegada a Viena. Si todo transcurre como está previsto, Jansson será presentado oficialmente como el próximo fichaje del Rapid de Viena muy pronto.