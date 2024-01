El Real Murcia CF ha reforzado su centro del campo con la llegada de Martín Svidersky, mediocentro eslovaco de 21 años de edad que pertenece a la UD Almería. El futbolista, que estuvo ocho meses apartado de los terrenos de juego por una rotura de ligamento, regresó el pasado 6 de enero. Esta mañana ya ha pasado el reconocimiento médico para incorporarse a los entrenamientos con la plantilla que dirige Pablo Alfaro.

Svidersky, que nació el 4 de octubre de 2022, comenzó su carrera en el juvenil del Presov eslovaco. En la temporada 2018-2019 fichó por el Manchester United, donde estuvo en su cantera durante tres campañas. En 2022 llegó la filial de la UD Almería, con el que disputó 10 partidos en Tercera División, todos ellos como titular, y estuvo en el campo 820 minutos. El eslovaco no ha llegado a debutar con la primera plantilla almeriense y esta campaña solo había disputado hasta la fecha un partido, donde fue sustituido en el descanso, con el segundo equipo almeriense. El mediocentro también ha sido internacional con las selecciones sub 17- y sub 21 eslovacas.

También ha jugado como central

“El Real Murcia incorpora a un joven mediocentro zurdo, que cuenta con un excelente manejo de ambas piernas. Svidersky destaca por su gran posicionamiento en el campo, su capacidad para robar balones y su calidad para no perder la pelota. Además, es un jugador polivalente que también se ha despeñado como central”, según la nota de prensa del club grana.