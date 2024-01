Con echar una vistazo al resultado conseguido por el UCAM Murcia CB se puede intuir que el conjunto universitario plantó cara en la pista del Lenovo Tenerife (75-73) en una jornada complicada al no poder contar con Ludde Hakanson, por la lesión de tobillo que le tendrá de baja la menos tres semanas, y la ausencia de Rodions Kurucs ante su inminente paternidad. Dos piezas importantes en los esquemas de un conjunto universitario que ayer aguantó el tipo ante uno de los rivales más complicados de la Liga Endesa. Durante media hora sus opciones de victoria estuvieron intactas en el Santiago Martín, cancha que ya consiguió eliminar de sus escenarios ‘malditos’ el pasado año en ACB, pero un mal arranque del último cuarto acabó mermando al conjunto murciano.

El parcial de 21-7 en los primeros siete minutos de este periodo fue una losa muy complicada de levantar para un UCAM que pareció descontar por momentos ante la superioridad ejercida por la pareja formada entre Marcelinho Huertas y Giorgi Shermadini durante esta fase. La dificultad para poder convertir canastas en juego, y los problemas para ajustar en defensa los cambios, permitieron al Lenovo Tenerife dar el arreón definitivo en la fase decisiva para adjudicarse la victoria. Cierto es que la reacción de los de Sito Alonso fue impecable. Primero para tratar de agarrarse de nuevo a sus posibilidades de triunfo, y después para conservar un ‘basketaverage’ que acabó logrando tras su triunfo en la primera vuelta en el Palacio de los Deportes.

De hecho, a diez segundos del final, tuvo opciones de mandar el partido a una posible prórroga, o incluso voltear el marcador, con un triple convertido por Troy Caupain tras el fallo a propósito de Diagne desde el tiro libre para buscar esta oportunidad. El resultado era de 75-73 a falta de diez segundos, pero no pudo cometer una falta rápida el UCAM y una antideportiva sobre Abromaitis, a pesar de no convertir sus lanzamientos desde el tiro libre, acabó finiquitando el sueño.

Logró ofrecer durante varias fases del encuentro buenas sensaciones de juego el cuadro murciano con un Troy Caupain mucho más entonado que lo habitual, encontrando su rol y siendo decisivo en la anotación con 15 puntos que se sumaron a 9 rebotes y 3 asistencias. También tuvo trabajo extra Howard Sant-Roos, clave en esta fase del año sin Hakanson al tener mayor peso en la elaboración de juego, junto a los pívots Diagne y Todorovic, quienes lograron sostener, sobre todo en el tercer cuarto, al juego interior del equipo tinerfeño.

Sin embargo, el tridente formado por un siempre incisivo Marcelinho Huertas, ofreciendo destellos de calidad y recordando a su actuación del pasado curso, Giorgi Shermadini y un Kyle Guy letal desde la línea exterior, con un 3/6 en triples, fueron los pilares para que el Lenovo Tenerife acabase cerrando el triunfo, aunque con mayores dificultades de las esperadas.

Will Falk fue la novedad en el quinteto ante las bajas. El conjunto universitario tuvo claro su guion desde el principio y no se saltó ni una línea. Con un ritmo de juego alto y una intensa presión al Lenovo Tenerife, los de Sito Alonso marcaron territorio durante los primeros cinco minutos en el Santiago Martín (7-7). Marcelinho Huertas fue el que mayor problemas generó al UCAM durante este tramo del choque, donde el cuadro tinerfeño intentó dar el primer arreón (11-7). Respondieron bien los universitarios, con los primeros puntos de Sant-Roos y un triple de Dylan Ennis para voltear el marcador (11-12). A partir de ahí, el ritmo fue algo más pausado y Sito Alonso completó las rotaciones de un equipo murciano que acabó por delante en el primer cuarto (17-18).

Comenzó algo mejor el segundo cuarto el Lenovo Tenerife, con un Marcelinho Huertas en un ‘déjà vu’ del partido del pasado curso, que continuó mermando a un UCAM que seguía sin perder la cara en ningún momento al partido. Sin embargo, tres triples de Kyle Guy abrieron brecha y provocaron el peor momento del conjunto univeristario hasta entonces en el partido (36-27). Intentaron recuperarse los de Sito Alonso, pero no hubo tiempo para más antes de alcanzar el descanso (36-29).

Trató de meterse de nuevo en el partido el UCAM nada más regresar a pista, y lo consiguió en los primeros compases con un triple de Sleva que firmaba un parcial de 2-5 en el arranque del tercer cuarto (38-34). Encontró la vía de anotación el equipo universitario con la dupla formada entre Digne y Sant-Roos, con dos canastas cada uno y un brillante ‘alley-oop’ firmado entre ellos (43-40). Contó el UCAM con varias oportunidades para igualar el marcador, incluso para ponerse por delante, pero no llegó hasta que Todorovic, en su segundo intento desde el perímetro seguido, colocase el 45-45 a dos minutos para cerrar este periodo. Diop cortó la sangría universitaria, con un parcial de 11-2, y Sant-Roos puso por delante al UCAM desde el triple (47-48). A partir de ahí, el partido se convirtió en un intercambio de canastas en el que Todorovic permitió a los universitarios acabar por delante tras un posteo ante Shermadini (52-53).

No empezó bien el último cuarto para el UCAM, con un parcial de 5-0 tras un triple de Sasu Salin que obligó a pedir rápidamente tiempo muerto a Sito Alonso (57-53). Pero todavía se complicaron más las cosas, cuando parecía que tendría opciones. Noqueó por completo el Lenovo Tenerife un equipo murciano que tan solo pudo anotar desde el tiro libre por mediación de Radovic (62-54) y cuatro minutos tardó el UCAM en poder anotar una canasta en juego (70-56). El bloqueo era total ante el cuadro de Txus Vidorreta, que aprovechó su inercia para cerrar el partido tras un parcial de 21-7 en siete minutos. Logró dar un paso adelante el UCAM con Diagne, Ennis y Caupain para salvar el ‘average’ (75-69). Pero fue entonces cuando se metió de lleno en el partido de manera inverosímil, con un tiro libre fallado por Diagne para buscar un lanzamiento en juego. Y llegó con un triple convertido por Caupain que dejaba el 75-73 a menos de diez segundos para el final. Sin embargo, el UCAM no llegó a tiempo a realizar una falta rápida y una antideportiva de Sant-Roos a Abromaitis finiquitó el sueño, a pesar de que no logró convertir los tiros libres (75-73).

Sito Alonso: «Hemos hecho un esfuerzo muy grande todo el partido»

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, se lamentó de la derrota de su equipo ante el Lenovo Tenerife en el Santiago Martín (75-73), ya que pensaron que podían ganar en La Laguna. «Cuando íbamos 75-73 y con los tiros libres de Abromaitis pensábamos que podíamos conseguir la victoria, pero dentro de lo malo que es la derrota conseguimos (salvar) el ‘average’ y eso es importante», dijo Sito Alonso.

«Hemos hecho un esfuerzo muy grande durante todo el partido. No es fácil para nosotros llevar las rotaciones que hacemos en el campo cuando tenemos algunas ausencias y estas tienen que ser largas con lo que debemos hacer un esfuerzo extra en algunos momentos del partido y eso lo hemos notado», añadió.

«Antes del momento Kyle Guy, que anotó tres triples, teníamos el partido controlado y tras esas canastas tuvimos que hacer un nuevo esfuerzo», dijo Alonso, quien añadió que «los últimos cinco minutos de mi equipo han sido excelente, intentando ganar el partido hasta el final», concluyó Sito Alonso. El conjunto universitario se enfrentará ahora al Promitheas Patras en la Basketball Champions League este martes en el Palacio (20.30 horas).