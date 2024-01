Miguel Álvarez, entrenador del Villarreal B, señaló en la rueda de prensa previa al encuentro de esta tarde que su rival «es mejor y merece más» de lo que refleja la clasificación de LaLiga Hypermotion.

El entrenador del Villarreal B espera un partido en Cartagena «en el que ellos se juegan la vida. A estas alturas, los partidos ya no son de tres puntos, son de más. Nos van a apretar mucho», para añadir que «el Cartagena juega en casa y eso marca. Les da un plus. No hemos competido en las últimas semanas, pero llegamos bien. No hay excusa», comentó.

Sobre el FC Cartagena, Miguel Álvarez no se fía pese a ser colista porque «hemos visto cómo son capaces de competir a pesar de no estar bien clasificados. Esa demostración de que es un equipo que merece más porque son mejores de lo que dice la clasificación», aseguró.

Para el técnico del filial ‘groguet’, la clave de este encuentro «pasa, como siempre, por jugar igual fuera que en casa. Habrá momentos de sufrir, pero debemos tener personalidad con balón y seguir en la línea de crecimiento que mostramos antes del parón navideño».

Miguel Álvarez afirma que no espera «un partido trampa» en el Cartagonova pero sí que advirtió que hay que tener respeto por cualquier rival. «El Cartagena, a pesar de ser colista, nos ganó en La Cerámica porque tiene buenos jugadores», apuntó.

El preparador del Villarreal B también afirmó que no firma una segunda vuelta como la primera. «La quiero mejor porque si no es así me voy a enfadar. Si hemos sido capaces de hacer 24 puntos con muchos problemas de efectivos, no podemos conformarnos con eso, aun sabiendo que todos los rivales se van a reforzar mucho», concluyó el técnico del filial amarillo.