El UCAM Murcia CB tiene esta noche (20:30 horas, Movistar Deportes 3) la tercera oportunidad de sellar su pasaporte para la Copa del Rey de Málaga. En realidad su clasificación ya es virtual, pero con un triunfo esta noche en el Multiusos Fontes do Sar, donde ha ganado tres de los últimos cuatro partidos que ha disputado, será real y no le hará falta jugársela en la última jornada de la primera vuelta el próximo 6 de enero en Andorra. Los santiagueses, que rompieron en su último encuentro una racha de dos derrotas consecutivas al imponerse a domicilio al Río Breogán en el derbi gallego, están ofreciendo una de cal y otra de arena ante sus aficionados, ante los que han sido capaces de ganar al Baskonia, entre otros, pero que han caído contra Granada y Bilbao, al margen del intratable Real Madrid.

El equipo murciano, después de la derrota ante Unicaja Málaga, ha tenido una semana para preparar el choque y para meter más en dinámica de equipo a Marko Todorovic, el sustituto del lesionado Simon Birgander. Con el pasaporte para el Top 16 de la Basketball Champions League en el bolsillo, una competición que ya no afrontarán hasta finales de enero, ahora han tenido tiempo para centrarse en la Liga Endesa. Un triunfo, además de sellar la clasificación para la Copa, les permitirá igualar la mejor primera vuelta de su historia y afrontar con más tranquilidad un mes de enero plagado de viajes y que se presenta duro, con enfrentamientos ante Andorra, Real Madrid, el único en el Palacio, Gran Canaria y Tenerife en Liga Endesa. En casa sí que afrontará el 23 y el 30 de enero dos duelos de la Champions ante rivales que saldrán del play in.

El Obradoiro, donde sigue otra campaña más Moncho Fernández como técnico, presenta como grandes amenazas al pívot exUCAM Artem Pustovuyi, que está firmando una buena temporada con 13,1 puntos y 5,1 rebotes de media, el alero Thomas Scrubb (12,7 puntos) y el base Jordan Howard (14,3), hermano de Markus Howard, del Baskonia. También está sobresaliendo el ala pívot Tres Tinkle, hijo de Wayne Tinkle, un pívot que jugó en Murcia en la temporada 92-93. Además, recientemente ha recuperado tras una larga lesión al dominicano Rigoberto Mendoza, escolta que ya ha jugado los dos últimos encuentros, el último de ellos a un buen nivel.

El equipo murciano acude con varios jugadores que no han podido entrenar en los últimos días por gripe, entre ellos los hermanos Kurucs, Arturs y Rodions, pero el técnico espera que estén todos disponibles para jugar esta noche.

Sito Alonso: «Mi objetivo es acabar entre los cuatro primeros»

Sito Alonso lanzó un mensaje ayer a sus jugadores: no quiere clasificarse para la Copa, desea ser cabeza de serie, para lo que su equipo necesita ganar tanto hoy como al Andorra. «Sin duda alguna, algún equipo con nueve victorias entrará en la Copa. Pero mi objetivo es ser cabeza de serie y me gustaría quedar entre los cuatro primeros porque quiero ir a ganarla, y como tengo una opción, lo vamos a luchar. La Copa es un premio que tienes en la mitad del camino que te puede dar un buen resultado para el siguiente reto de la importante. Lo único importante de la Copa es ganarla. Si no vas para ganar, no tiene mucho sentido», expresó el madrileño.

Considera vital para poder sumar hoy la décima victoria de la temporada el nivel físico que pueda ofrecer el UCAM: «No he visto al equipo mal fuera de casa como el año anterior. Compite siempre, aunque otra cosa es que consiga la victoria, pero la dificultad siempre es muy grande. Se engancha al partido siempre, incluso cuando hay malos porcentajes de tiro», para añadir seguidamente que «si nos falta el físico, somos bastante vulnerables. Tenemos que reencontrarnos con nuestro mejor a nivel físico, que no pudimos ofrecer ante Unicaja por diferentes circunstancias. Si ponemos nuestra presencia física, daremos un buen nivel ante un Obradoiro que está en su mejor momento de la temporada».

De igual modo, ve a Marko Todorovic cada vez mejor: «Con la intensidad que está trabajando ahora, en muy poco tiempo nos va a ofrecer más», sentenció.